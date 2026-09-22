България е първенец по годишен ръст на цените на горивата в ЕС

България е първенец по годишен ръст на цените на горивата в Европейския съюз (ЕС). Това показват данните на Европейската статистическа служба за август.
Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в ЕС са се повишили с 23.8 на сто през август спрямо същия месец на 2025 г., ускорявайки темпа си след увеличенията през юни и юли, съответно с 13.7 и 16.9 на сто.
Във всички държави членки на ЕС, с изключение на Малта, цените на горивата и смазочните материали през август са били по-високи спрямо година по-рано, като 18 страни ръстът е надхвърлил 20 на сто.
България е безспорният шампион по поскъпване. През август цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с 34.5 на сто на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари. Ръстът е надминал предишния максимум от 33.9 на сто, достигнат през май.
През юни страната ни също е била с най-голям годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали в ЕС - 26 на сто при средно ниво за ЕС от 13.7 на сто - почти двойно по-малко.
Цените на горивата и смазочните материали у нас забавиха възходящия си тренд до 22.2 на сто през юли, когато Литва (22.9%), Германия (22.9%) и Румъния (24.2%) отбелязаха най-голям растеж, докато средното поскъпване в ЕС достигна 16.9 на сто.
През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали освен в България са отчетени още в Литва (28.8 на сто), Финландия (27.6 на сто), Германия (27.5 на сто) и Франция (27.4 на сто). Най-малко е увеличението на цените в Унгария (1.3%), Швеция (6.1%) и Ирландия (11.7%).
Цените на дизеловото гориво в ЕС са се повишили с 8.3 на сто, а на бензина - с 3.3 на сто през август на месечна база, сочат още данните на Евростат.
През юли 2026 г. цените на дизеловото гориво се повишиха с 4.3 на сто, а на бензина – с 4.7 на сто спрямо предходния месец.
За същия период дизелът е поскъпнал най-много в Чехия (14.3 на сто), България (13.5 на сто) и Люксембург (12.3 на сто), докато най-малки повишения са отчетени в Италия (5.2 на сто), Румъния (6.1 на сто) и Нидерландия (6.2 на сто).
Цените на бензина са се увеличили в 22 държави на ЕС през август спрямо юли, в три държави цените са спаднали, а в останалите две са останали без промяна. Най-големите повишения са отчетени в Испания (8.2 на сто), Румъния (6.6 на сто), Италия (6.3 на сто) и Кипър (6.2 на сто). Леко понижение е регистрирано в Унгария (-0.6 на сто), Дания (-0.3 на сто) и Словакия (-0.1 на сто).
Цените на горивата, и по-специално на дизеловото гориво, достигнаха исторически рекорди в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украйна.
Българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 млн. евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. Предвижда се и подкрепа под формата на субсидии за структуроопределящи сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.
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