Изкуственият интелект разбуни математиците, решавайки задача от около век

"ОупънЕйАй” (OpenAI) разбуни спокойния свят на математиката, след като чрез свой модел с изкуствен интелект (ИИ) реши важна задача, датираща от около век – събитие, което поставя под въпрос ролята на математиците в научните изследвания, съобщи АФП.

"Напълно съм разтърсен от екзистенциална криза в моята професионална област" – така Терънс Тао, носител на Фийлдсов медал (смятан за еквивалент на Нобеловата награда по математика) от 2006 г. и един от най-влиятелните гласове в тази сфера, описа пред АФП как се чувства.

За по-малко от четири дни в началото на септември една от най-съвременните ИИ системи на "ОупънЕйАй” реши задача от системата от уравнения на Навие-Стокс, формулирани през 1845 г., чието решение търсят поколения математици.

Последните сътресения в тази област са поредният пример за това как изкуственият интелект постига пробиви в сферата на математиката от началото на годината, отбелязва АФП.

"Ако решат да проучат въпросите, които ни интересуват за нашите изследвания, биха могли лесно да решат тези задачи", смята Стивън Строгац, професор в университета "Корнел”, цитиран от АФП и БТА.

Бразилецът Антонио Ауфингер, професор по математика в университета "Нортуестърн", казва, че още преди година "постоянно имаше халюцинации" при разсъжденията на моделите с изкуствен интелект, дори и при най-напредналите. "Днес изкуственият интелект може да създаде дълги вериги от аргументи", без да се отклонява от темата, отбелязва той.

Макар изследователите отдавна да разчитат на тази технология, подходът на "ОупънЕйАй” се различава с това, че разчита на изкуствения интелект.

През януари Илън Мъск прогнозира, че математиката ще бъде "разбита" от изкуствения интелект в рамките на една година. "Математиката ще се превърне в нещо изключително банално за ИИ", каза тогава шефът на xAI, която вече се нарича SpaceXAI, припомня АФП.

Макар да се определя като "шокиран и изумен", Бенджамин Антио, професор по математика в университета "Нортуестърн", отбелязва, че изкуственият интелект на "ОупънЕйАй” не е започнал от нулата, а "е следвал стъпките на други математици, които от години разработват този подход за задачата".

В конкретния случай става дума основно за двама испански изследователи, вдъхновили работата и на Тристан Бъкмастър и Левент Алпьоге. Те твърдят, че са се доближили до решението преди "ОупънЕйАй” и повдигат въпроса за евентуално плагиатство на разработките им, което калифорнийският стартъп отрича, отбелязва АФП.

"Разширява се спектърът на това, което можем да докажем, но не се увеличава обхватът на идеите, които можем да изследваме", смята Мохамед Абузаид, професор в Станфордския университет. "Не се наблюдава повишаване на креативността, която да доведе до новости в математиката".

Анима Анандкумар е професор в Калифорнийския технологичен институт и работата ѝ е между математиката и изкуствения интелект. Тя успява заедно с екипа си да реши опростена форма на уравненията на Навие-Стокс (наречена уравнения на Ойлер) благодарение на модел на изкуствен интелект, който обаче не е базиран на съществуващи вече разработки, отбелязва АФП.

Използваният ИИ не е подобен на тези, които стоят зад "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) или "Клод" (Claude), а е т.нар. PINN модел (physics-informed neural network), който съчетава данни със законите на физиката. "Може да се каже, че "ОупънЕйАй” разчита повече на хората, отколкото ние", обясни тя. Въпреки това "трябва да се проектира" моделът, "да се накара да работи", уточни изследователката. "Това изисква много креативност от хората".

Наскоро 25 лауреати на Фийлдсовия медал предупредиха за възможен "разрушителен ефект" на изкуствения интелект върху математическите изследвания.

В социалната мрежа Mastodon Терънс Тао се застъпи за изкуствен интелект, който да служи на математиците, вместо да се опитва да ги замести. Според него за един модел е важно само постигането на целта. "Целта е постигната, задачата е решена, но липсват поуките, новите перспективи, сътрудничествата и определянето на нови цели", отбелязва Тао.

"Дори ако изкуственият интелект можеше да отговори на всички питания, математиците все пак биха имали важна роля, защото задачата им не е само да се разбере как да се стигне от точка А до точка Б, а да се задават въпроси, които ще помогнат на цялото общество", каза Антонио Ауфингер, цитиран от АФП.