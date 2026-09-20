Идва краят на телефонните spoofing измами с български номера

Трите мобилни оператора и Комисията за регулиране на съобщенията работят заедно по механизъм, който до края на годината да предотвратява телефонните spoofing атаки, при които измамници извършват обаждане през интернет до клиенти на телекомите, маскирани като реални номера на близки и банкови и застрахователни институции, куриери и други официални представителства. Това обяви Христина Бурдашева, старши директор "Правна и регулаторна политика" в "А1 България" пред журналисти.

Става въпрос за случаи, в които на човек му звъни запаметен в телефонния му указател номер на роднина или фирма, с която е имал отношения, и от клиента започват да се изискват определени действия, свързани с даването на пари.

Всъщност и в момента А1 блокира и не позволява подобни обаждания към нейни клиенти, когато установи, че всъщност номерът е "откраднат" и не се ползва от собственика си. Това обаче е възможно само когато и измамният номер е от мрежата на А1.

Целта е до края на годината това да е възможно за всички регистрирани български телефонни номера, независимо в коя от мрежите – фиксирани или мобилни, и те да се проследяват още в момента на позвъняването дали не са "обсебени" от интернет мошенници и ако се установи намеса, директно да се предотвратява позвъняването, обясни Бурдашева.

За съжаление обаче тази мярка ще е възможна само за регистрираните в България телефонни номера – за международните измамници няма да е възможно, тъй като става въпрос за трафик на мобилни данни и при постъпване на подобно обаждане в българската мрежа няма как да се установи дали е измамно. Бурдашева обясни, че има правни и регулаторни аспекти в световен мащаб, които пречат за кардинално решаване на проблема.

Кампания срещу телефонните измами

Затова, по думите ѝ, най-добрата превенция срещу този тип измами е повишаване на осведомеността на хората и телекомът скоро ще започне мащабна информационна кампания в клипчета за това как потребителите да реагират, когато им позвъни "плачещата и пострадала в пътен инцидент внучка".

"Възрастните хора трябва в такива случаи да затворят и да наберат от собствения си телефонен указател внучката, дори и на екрана им като входящо обаждане педи това да се е изписвало името ѝ. Не трябва да използва функцията за директно връщане на обаждане на фалшивото повикване, защото пак ще попаднат на мощениците“, обяснява Бурдашева.

Изкуственият интелект (ИИ) дава много нови възможности на хората и на бизнеса, но същото важи и за измамници, допълва тя.

Умен дом, ИИ и нови услуги за забавление

От А1 посочват, че например от три години изкуствен интелект управлява натовареността на мобилната им мрежа, а компанията започва да работи върху разработване на собствени ИИ услуги за бизнес клиентите си, които да им позволят по-добро структуриране на дейностите и данните в компанията, обработка на договори, оферти, финансови документи, обучения за служители.

Телекомът вече е направил първите си стъпки в предлагането на смарт хоум услуги, коментира Лилия Спасова, мениджър „Продукти и услуги“. От август компанията предлага на клиентите си възможност за инсталиране на камери в дома, с които могат да "наглеждат" през телефона си живеещи сами възрастни родители или децата, докато са сами всъщи. Камерата може да се върже и със звънец, който през приложение да показва директно на екрана на мобилния телефон кой е пред вратата. За месец услугата вече има 7-8 хиляди потребители, което е неочаквано добър резултат, посочва Спасова. По думите ѝ се обмисля услугата да се разшири с възможност за управление и на други дейности в дома,

Представяйки услугите на компанията, тя "издаде", че до месец-два телекомът ще може да предложи на клиентите си YouTube Premium. Става въпрос за добавените платформи към мобилните услуги, сред които в момента са Netflix, НВО, SkyShowTime, Voyo, Film box, спортните канали Мах и „Диема“, влизат в плана за срока на договора и могат да сменят. Така абонатите ще могат за гледат съдържание без реклами и с възможност да го свалят, при това цената на промо позицията ще е доста по-ниска от тази, на която се предлага принципна YouTube Premium. До Коледа ще бъде пуснат на пазара достъ и до още една от най-големите филмови платформи, каза Спасова. Очакавнията са интересът да бъде голям, както и към най-новото предложение за прибавяне на "Уча се" към плановете на оператора на доста по-добра цена, отколкото ако се плаща на платформата месечно и дори при годишна вноска.

Инвестициите в мрежа се отплащат със стабилен ръст на трафика

Операторът отчете ръст на трафик на данни с над 30 процента, което се дължи основно на това, че потребителите имат все повече 5G телефони и така ползват два пъти повече данни от тези с 4G устройство. Затова и компанията постоянно премества трафика в мрежата си от мрежата по-ниско поколение към тази от по-високо. Заради ръста на 5G услугите операторът каза, че в "обозримо" бъдеще – до година и половина, вероятно заедно с останалите два оператора и с инструкциите на регулатора ще се предпрреме закриване на 3G честотите и прехвърлянето на ресурса им за разширавяне на честотните ленти на останалите две мрежи. Това ще подобри качеството на услугите и ще доведе до енергийни спестявания, обясни Георги Коджаиванов, директор "Конвергентна мрежа и услуги".

Компанията отчете, че в последните пет години е инвестирала 307 млн. евро в мобилната си мрежа, от които 130 млн. евро са били предназначени специфично за 5G мрежата. За 2026 г. планираните вложения са 38 млн. евро – ат тях 20 млн. евро за 5G. Пред оператора е задачата да въведе 5G със самостоятелна архитектура, а не както сега сигналът да минава през 4G. "На хоризонта се появява и 6G, но тове ще е евентуално около 2030 г. Все още няма стандартизация, не е ясен честотният спектър, който ще се използва, имат да се изясняват неща около самите устройства", коментира Коджаиванов.

Като част от същественото разширяване на мрежата и на трите оператора е европейският проект за изграждане на нова оптична инфраструктура и надграждане на съществуваща, за да се свържат в мрежите множество бели петна в населени места с над 500 жители. Специално в частта на А1, в Северозападна България, финансирането от Плана за възстановяване и устойчивост е 69 млн. евро, а 15 млн. евро е инвестицията на оператора. Проектът е приключен в срок, мрежата работи, остават възстановителните работи след изграждането, обясни Валентина Иванова, старши мениджър "Планиране и развитие на оптичната мрежа" в А1. Инвестиията е увеличила с 85 на сто покритието на 5G мрежата на А1 и с 25 на сто обхванатото население, което по думите ѝ ще спомогне за електронни публични услуги за жителите в този регион, ще даде възможности на бизнеса за развити и предпоставки за задържането на младите хора в региона.

Изградената с европари мрежа става гръбнак в региона и може да се развива нататък в дълбочина, каза Иванова. По четвърт от влакната в оптичната мрежа си разделят за свое ползване операторът и държавата, а останалата половина ще се предоставят при определени условия на желаещите.

Решенията за киберсигурност

Решенията за киберсигурност, които А1 предлага на корпоративните клиенти, представи Мария Мънзова, мениджър "ICT и фиксирани услуги за корпоративни клиенти" в А1. Тя отбеляза, че компанията бележи ежегоден ръст на приходите от 21 на сто при тези услуги.

Киберпрестъпленията ще достигнат 10.5 трлн. долара до края на 2026 г., тъмният интернет днес е 5000 пъти по-голям, а при откраднати и криптирани данни от компания обикновено откуп в крипто. Затова телекомът предлага решения за копиране на данните на клиента си в защитена среда и при евентуална кражба те да бъдат предоставени на клиента. Разделяне на мрежата на компанията за служители и гост потребители или с нива на достъп, VPN достъп с допълнителна идентификация извън потребителско име и парола са част от решенията.

Компанията в петък даде и старт на продажбите на най-новото поколение устройства на Apple - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5. Интересът в предварителните продажби на последната серия е много по-голям отколкото при предходната, коментира Александър Кръстев, старши мениджър "Управление на продуктово портфолио и аксесоари" в А1.

Ефектът "RAMagedon"

Той прогнозира съко така, че догодина – в първото или второто тримесечие, най-евтините 4G смартфони ще струват 200 евро. Причината е т.нар. RAMagedon, очакван при производителите на смартфони заради недостига и поскъпването на чипове, необходими за паметта на устройствата.

"Това налага да се обмисли изкупени от клиенти запазени устройства Apple Samsung, които след проверка от външна фирма за състоянието им и подмяна на части при нужда, да се предлагат на пазара с 2 години гаранция. Но това може това да канибализира пазара, трябва да се прецени доколко е рентабилно", каза Кръстев.