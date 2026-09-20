Открито е огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

Установено е първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в два епидемиологично свързани животновъдни обекта в с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив, съобщиха от агенцията за безопасност на храните в неделя. Там се отглеждат общо 324 овце и 10 кози. За проявата на клиничните признаци на заболяването е съобщил стопанинът и е съдействал изцяло на ветеринарните власти, съобщиха от агенцията.
Животните ще бъзат унищожени, а собственикът - обезщетен.
Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, обхващаща Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица.
Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат гр. Баня, гр. Калофер и селата Бегунци, Богдан, Войнягово, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Московец, Мраченик, Певците и Пролом от община Карлово, област Пловдив; гр. Сопот и село Анево от община Сопот, област Пловдив; гр. Хисаря и село Михилци от община Хисаря, област Пловдив; селата Горна Махала, Иван Вазово, Отец Паисиево и Песнопой от община Калояново, област Пловдив; селата Свежен и Сърнегор от община Брезово, област Пловдив; и селата Александрово, Манолово, Осетеново, Тъжа и Търничени от община Павел Баня, област Стара Загора.
В тези населени места се забранява забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система "ВетИС", както и официален ветеринарномедицински контрол.
Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.
Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети, информират от агенцията по храните..
Тя призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99, припомнят от ведомството.
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2 коментара
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Всичките българск животни ще избият изродите от Брюксел, при тях няма зараза, само у нас има. Гнусни брюкселски помиари , тука пълнят с храна от преди 30 години , изроди
На снимката - група шарлатани. ;)