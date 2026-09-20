Льо Пен и Бардела втвърдиха тона към Русия: Френската политика се решава в Париж

Лидерите на френската крайнодясна партия "Национален сбор" Марин льо Пен и Жордан Бардела, заявиха, че няма да толерират Русия "да може да се надява, пряко или косвено, да диктува политиките на страната ни чрез сплашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск".

Те публикуваха това изявление след срещата на френския президент Еманюел Макрон с лидерите на политическите партии в Елисейския дворец, която се фокусира върху геополитическите заплахи.

"Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни военните цели на Русия в Украйна. Външната политика на Франция се определя суверенно в Париж, единствено въз основа на интересите на нацията." "Тя не може да се определя в Москва или в която и да е друга чуждестранна столица", заявиха льо Пен и Бардела.

Те подкрепиха "всички необходими мерки" за укрепване на сигурността на френската стратегическа инфраструктура, съоръжения и предприятия, участващи в националната отбрана.

Лидерите на партията отбелязаха, че френската политика спрямо Украйна трябва да бъде предмет на демократичен дебат: "Този дебат е легитимен. Чуждестранният натиск не е."

След срещата Макрон обяви, че е инструктирал правителството да подготви план за защита на критичната инфраструктура (включително съоръжения на отбранителната промишленост) от дронове и кибератаки на фона на нарастващата руска хибридна заплаха. Той добави, че подобни атаки няма да останат без отговор. Президентът също така обвини Русия в опит да сплаши европейските страни и да отслаби подкрепата за Украйна.

Както отбелязва RFI, изявлението на Льо Пен и Бардела е "много по-твърдо към Москва" спрямо някои предишни изявления на представители на партията.

Льо Пен редовно е критикувана от опонентите си за това, че следва по-мека политика спрямо Москва. Бардела, от своя страна, заяви, че настоящото финансово положение на Франция пречи на страната да продължи да предоставя военна и финансова помощ на Киев.

През юли 2026 г. Марин Льо Пен обяви плановете си да се кандидатира на френските президентски избори, насрочени за 2027 г.