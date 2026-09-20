Пхенян изстреля неидентифицирани снаряди към Японско море

Северна Корея изстреля в неделя два неидентифицирани снаряда от източното си крайбрежие към Японско море, съобщи агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейските въоръжени сили.

"Северна Корея изстреля нов неидентифициран снаряд в посока Източно море", се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея в Сеул относно водния басейн, известен и като Японско море.

По-рано през деня Сеул заяви, че Северна Корея е изстреляла неидентифициран снаряд от източното си крайбрежие към Японско море, съобщи Франс прес.

Канцеларията на японския министър-председател също така потвърди изстрелването, пишейки в социалната платформа Екс, че от Северна Корея са изстреляни "една или повече балистични ракети". Японското Министерство на отбраната по-късно посочи, че снарядът "вече е паднал", без да съобщи повече подробности.

Изстрелванията бяха извършени, след като преди ден Северна Корея отхвърли резолюция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която осъжда разработването на ядрената програма на Пхенян, и посочи, че резолюцията "по никакъв начин не променя позицията" на страната.

Миналата седмица Пхенян изстреля към Източно море няколко балистични ракети с малък обсег, като част от "учение с огнева мощ".

Статутът на Северна Корея на ядрена сила - след като проведе първия си ядрен опит през 2006 г. и оттогава разработи широка гама от балистични ракети - е залегнал в конституцията ѝ от 2023 г., отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун тази седмица инспектира фабрики за боеприпаси и призова да се разшири прилагането на изкуствения интелект както в в нападателните, така и в отбранителните оръжейни системи, предаде агенция Киодо.

Тридневната инспекция на Ким, която приключи в петък, се състоя след като в края на миналата седмица севернокорейската армия проведе учения, включващи изстрелване на балистични и крилати ракети и нанасяне на удари с безпилотни летателни апарати.

Севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА разпространи снимки, на които се вижда как Ким разглежда многозарядни реактивни системи за залпов огън с голям калибър и дронове.

Южнокорейски медии допускат, че Пхенян може да изнася такива оръжейни системи за Москва.

Според някои анализатори е възможно Пхенян да заимства от Русия тактика, прилагана във войната срещу Украйна - съчетаване на удари с ракети и дронове.

Ким отбеляза, че постиженията на Северна Корея в модернизирането на всички компоненти на отбранителния ѝ потенциал, включително артилерията, водят до значителна промяна в състава и средствата на въоръжените сили". Той призова за постоянно ускоряване на разширяването на производствения капацитет и модернизирането на техническите процеси", както и за повишаване на нивото на бронезащита и автоматизацията на артилерийските оръжия".

Северна Корея продължава да разработва и произвежда безпилотни летателни апарати. През 2025 г., държавните медии съобщиха за изпитания на тактически ударни дронове от серията "Къмсон" и посочиха, че Ким е поставил развитието на изкуствения интелект и оперативните способности на безпилотните оръжия като приоритет в модернизирането на въоръжените сили на страната.