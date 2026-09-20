В Германия се провеждат избори, решаващи за съдбата на канцлера Мерц

В неделя в две германски провинции се провеждат местни избори, които биха могли да засилят политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц.

Проучванията на общественото мнение в двете провинции - Берлин и Мекленбург-Предна Померания, показват, че Християндемократическият съюз (ХДС) на Мерц е изложен на риск от тежки загуби, което би породило допълнителни въпроси относно бъдещето на канцлера.

Тези избори се провеждат след убедителната победа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) в провинция Саксония-Анхалт преди две седмици, при която подкрепата за ХДС спадна наполовина, отбелязва ББС.

В Германия се появяват спекулации, че Мерц може да бъде сменен като канцлер още преди края на мандата, ако политическите позиции на ХДС не се подобрят.

Самият той заяви, че ще продължи работата си, но е изправен пред нисък рейтинг на одобрение на фона на слухове за евентуалната му смяна, макар че потенциалните му съперници "все още се колебаят", пише германският новинарски сайт Tagesschau.

Според проучванията консерваторите на Мерц може да загубят властта в Берлин, тъй като водят оспорвана битка за първото място с партията "Левите" (Die Linke).

Междувременно в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания ХДС едва се задържа над прага от 5%, необходим за влизане в провинциалния парламент. Това може да се окаже най-слабият им резултат на провинциални избори досега.

Как се стигна дотук само след 16 месеца управление? Фридрих Мерц трябва да дава обяснения за срива в популярността на собствената си партия, докато политическата сила, на която той се опитваше да се противопостави – AзГ – продължава възхода си, коментира ББС.

Някои структури на AзГ са класифицирани като крайнодесни екстремистки от службите за вътрешно разузнаване – определение, което партията категорично отхвърля. Въпреки това, нейната програма – насочена срещу имиграцията, проруски настроена и поставяща Германия на първо място – намира благодатна почва в бившия комунистически Изток на страната.

AзГ се надява да затвърди успеха от скорошната си убедителна победа в Саксония-Анхалт, като излезе начело и в Мекленбург-Предна Померания.

Центристко-лявата ГСДП обаче успя да се върне в играта в последния момент и да се пребори за първото място чрез водещия си кандидат Мануела Швезиг.

Като настоящ министър-председател на провинцията, Швезиг се опитва да привлече гласовете на противниците на AзГ, представяйки се като "Жената срещу синьото" (Die Frau gegen Blau) – визирайки синия цвят, който е символ на AзГ. Но популярността ѝ на местно ниво контрастира със значително по-тежкото положение на партията ѝ на национално равнище, където тя е принудена да участва в лишена от взаимна симпатия коалиция с ХДС на Мерц.

Поддръжниците на Мерц изтъкват, че канцлерът е трябвало да се справя с трудни глобални събития и че много от проблемите, пред които е изправена страната, са му наследство.

Но каквато и вяра да са имали хората в способността му да реши тези проблеми, тя очевидно отслабва – а суровата истина е, че е трудно да се намерят избиратели, които го харесват, отбелязва ББС.

Завоят надясно, предприет от бившия корпоративен адвокат по въпроси като имиграцията, не успя да подкопае подкрепата за "Алтернатива за Германия", но същевременно отблъсна хората с по-леви убеждения.

Директният му стил на общуване също предизвиква раздразнение – например пренебрежителното му отношение към концепцията за "баланс между работа и личен живот" и думите му, че германците трябва да работят повече и да излизат по-рядко в болнични.

Поддръжниците му биха казали, че той е човек, готов да приложи "лекарството", от което нацията се нуждае, дори вкусът му да не допада на хората.

Но дълго време буксуващата икономика на страната, високите разходи за енергия и напрегнатите дебати за имиграцията подхранват усещането за национален песимизъм.

По-рано тази седмица лидерите на осем германски провинции подкрепиха Мерц и заявиха, че възстановяването на доверието в ХДС зависи от това "да се вслушваме в хората и да предприемаме политически действия, а не от дебати за персонални назначения".

И макар никой в партията му открито да не е оспорил лидерската му позиция, ропотът на недоволство става все по-силен.

Мартин Ролоф, кандидатът на ХДС за Нойбранденбург, смята, че на Мерц му липсва усетът към обикновените хора.

"Може би той иска правилните неща", разсъждава Ролоф, но "не умее да общува добре".

На въпроса дали Мерц трябва да си ходи, той отговаря, че въпросът не е лесен, но добавя: "Ако трябва да отговоря с "да" или "не", бих казал "да". "Има и други хора, които може би се ползват с по-добро отношение от страна на обществеността."

Мерц се зарече да продължи работата си, докато коалиционното му правителство се стреми да прокара пакет от икономически, данъчни и социални реформи, които най-накрая предстои да бъдат внесени в парламента тази есен.

Но гласуването в неделя крие опасност за канцлера – че времето му вече е изтекло.

Съобщава се, че в неделя вечерта канцлерът ще се срещне с висши партийни фигури в Берлин, след като вече е отменил планираното си посещение в Ню Йорк през следващата седмица – очевиден опит за овладяване на кризата.

Евентуалното падане от власт на Фридрих Мерц – твърд поддръжник на Украйна – би предизвикало допълнителна нестабилност на един континент, вече разтърсван от предупреждения за засилваща се руска агресия.