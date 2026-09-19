Високопоставен пратеник на Кремъл открито предложи икономическо сътрудничество с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в навечерието на ключовите избори за местен парламент в провинция Мекленбург-Предна Померания, съобщи ДПА. Избирателите в североизточната провинция ще гласуват утре за нов местен парламент.

"Алтернатива за Германия" и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) на сегашната министър-председателка на провинцията Мануела Швезиг водят там ожесточена надпревара. АзГ водеше в социологическите проучвания в продължение на месеци, преди ГСДП да навакса в последните етапи на местната предизборна кампания.

"Мекленбург-Предна Померания ще процъфти отново, когато достъпният и надежден газ от "Северен поток" се завърне благодарение на съвместната работа с АзГ", написа днес в социалната платформа Х Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин по инвестициите и икономическото сътрудничество.

"По-ниски сметки за енергия, повече работни места и по-висок икономически растеж", добави Дмитриев.

В миналото Москва е предлагала да възобнови доставките на евтин природен газ за Германия по газопроводите "Северен поток" в Балтийско море, ако санкциите бъдат отменени.

Само един от първоначалните четири клона на газопровода "Северен поток" остава непокътнат след експлозиите, които повредиха "Северен поток 1" и "Северен поток 2" през 2022 г.

"Стига вече с германското енергийно и индустриално самоубийство", написа Дмитриев в отговор на публикация на съпредседателката на АзГ Алис Вайдел, призоваваща за политическа промяна в германската провинция.

Дмитриев е също така и един от главните преговарящи на руския президент Владимир Путин в разговорите със САЩ, насочени към прекратяване на войната в Украйна. Макар Путин многократно да е изказвал положителни мнения за АзГ, Москва отрича да има някаква намеса в изборите в други държави, отбелязва ДПА.