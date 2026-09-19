Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране

Има индикации, че в кабинета на Борислав Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в събота пред БНР.

"Следователският кабинет очевидно е на г-н Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Сега дали това действително се е случило, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития, но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания във Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства", коментира той.

За кандидатите за новия ВСС министърът посочи:

"Виждам палитра от различни биографии. Бих искал на този етап, на който се намираме от процедурата, действително да обсъждаме професионалните качества на тези хора, които са застанали с имената си. Дали сред тях има "джуджета" - това ще стане ясно, надявам се, в рамките на процедурата, която е доста подробна, която предвижда не само представяне формално на концепция, но и изслушване по определени критерии. В този процес мисля, че всеки кандидат ще може да защити професионалното си име и ако има съмнения, или да ги опровергае, или да бъде оттеглен".

По думите му в съдебната система има доста "гнили ябълки":

"Тези скандали, които тя продуцира, и с които не можа сама да се справи, очевидно изискват и външна намеса, но ние не може да си позволим да оставим настоящото положение с Висш съдебен съвет с изтекъл мандат отдавна, с инспекторат с изтекъл мандат отдавна и тепърва да чистим тези авгиеви обори и след това да правим избор за Висш съдебен съвет".

Запитан дали има риск в новия ВСС да има хора, които да се окажат скрити "джуджета", "ябълки", "нотариуси", Найденов отговори: "Може да се окаже, че има възможност и явни такива да влязат".

"Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота хората знаят кой на какви кръгове е служил или от кои е бил зависим и ще гласува действително по съвет и по вътрешното си убеждение за хора, които ще предопределят развитието както на цялата съдебна система, така и персоналното развитие на всеки магистрат в тази система, което предполага, че трябва да са хора с безупречен морал и интегритет".

Подборът чрез флашки никога не дава добър резултат, категоричен бе правосъдният министър.

"Много ще съм разочарован, ако сред кандидатите, които са издигнати за членове на ВСС, независимо от квотата, от която е направена, има такива хора, защото според мен не е толкова страшно, ако се извади една флашка. След като нея я има и тя отразява действителни събития от миналото, очевидно е, че с кандидата има някакъв проблем. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена и когато човекът, който остане кандидат - кандидатът, който остане член на ВСС, бъде държан в зависимост с тази флашка. Това повече ме притеснява. Много бих искал да се стигне в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки, до това кой ги държи и какво постига с това, че ги държи тези банки".

По думите му това е един от съществените проблеми на съдебната система. Докато има такива компроматни банки, които са събирани в продължение на години по неправомерни начини, винаги съществува риск хората да бъдат поставени в зависимост, дори и да имат най-чисти намерения или да са се поправили и да са се очистили от тези зависимости, посочи Николай Найденов. Той подчерта, че компроматът винаги може да накара човек да върши нещо против волята му.

Ако се окаже, че в новия ВСС има "джурджета", е предвидено в Конституцията да има механизъм, по който такива членове да могат да бъдат освобождавани, отбеляза министърът и уточни:

"В момента в Министерството на правосъдието работим вече по тези конституционни промени - както на концептуално ниво, така и с конкретни текстове. Предвиждаме до края на годината или най-късно в началото на следващата да сме готови да предложим конкретни текстове и тяхната обосновка за обсъждане от по-широка юридическа общност, за да се постигне някакво съгласие по тях. Искаме в началото на работата на новия Висш съдебен съвет, надявам се той да започне да функционира така, както е предвидено, да съществува този механизъм, защото той ще окаже и превенция по отношение на действията на членовете, които излизат извън закона, ако извършат такива".

Той допуска, че ако има обжалване на професионалната квота, новоизбраният ВСС може да не встъпи в длъжност до края на ноември. По думите му парламентарният избор може да бъде атакуван пред КС.

Николай Найденов обяви, че ще обжалва пред 5-членен състав на Върховния административен съд оставеното без уважение негово искане за отстраняването на следователя Сарафов от поста му като магистрат:

"Актът на ВАС остави без разглеждане моята жалба. Наследих подаденото искане за дисциплинарно освобождаване на тогавашния изпълняващ функции Борислав Сарафов и поддържах това искане. ВАС намери, че към настоящия момент не е налице правен интерес, тъй като вече Борислав Сарафов не заема функцията, която е заемал към момента на подаването на това искане. Моето мнение е, че правният интерес следва да се преценява към момента на подаване на жалбата, поради което възнамерявам да подам такава пред петчленен състав. Бих искал да стигна до край този път по съдебен ред, тъй като това е единствената възможност за защита на тази позиция".

Министър Найденов напомни за делото "Хемусгейт":

"То е знаково дело, по което сме видели, че е имало готов обвинителен акт, че прокурорът, който е работил по него, е бил остранен и че тези неговите колеги, които след това са извършвали процесуални действия по това производство, са получили много бързо кариерно развитие. Трябва да упражним този обществен натиск прокуратурата да даде информация какво се случва".

"Предвидили сме преоценка на функцията на инспектората, тъй като това е основният орган, който събира, обобщава и проверява информацията, за да може инспекторатът да подпомага и министъра на правосъдието в тази му функция, защото така, както е записана в момента, тя не е подплатена от конкретни възможности да я осъществи реално", коментира той и изрази надежда публичността да осигури необходимия обществен натиск и очаквания за действията на прокуратурата.

И обяви, че се предвижда механизъм за създаване на консултативен съвет към министъра на правосъдието, който да изследва всички подобни случаи.