Заместник-кмет и секретар на Община Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Те са приведени в ареста по Закона за МВР за срок до 24 часа.
Служител на местната администрация също е бил задържан, но след снемане на обяснения е освободен.
По информация на БНР сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие "Обредни дейности и зали" Моника Атанасова.
Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди година Атанасова излезе с твърдения в местните медии за оказвана принуда от заместник-кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмед.
Договорът ѝ бе прекратен и за мястото ѝ бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции.
Задържаните заместник-кмет и секретар също се очаква да бъдат освободени в събота.
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