Крокодили, еноти, игуана и други екзотични животни бяха открити в столичен ресторант

Крокодили, костенурки, игуана, два енота и папагали Жако са били открити при извънредна проверка в столичен ресторант. Експерти на РИОСВ – София, заедно с представители на БАБХ, полицията и Столичния зоопарк, са проверили заведението след сигнал.
Животните са отглеждани в клетки, аквариуми и терариуми. Част от установените видове подлежат на регистрация по Закона за биологичното разнообразие. Част от животните са видове, определени като инвазивни.
При проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода на животните, както и регистрационни карти за видовете, за които такива се изискват, съобщиха още от инспекцията.
На собственика е дадено предписание съответните документи да бъдат представени в РИОСВ – София в срок до 9 октомври 2026 г. При неизпълнение на предписанието животните ще бъдат отнети и ще се предприемат административнонаказателни мерки съгласно действащото законодателство.
В рамките на проверката е установено, че двата енота са инвазивен вид, съгласно Регламент на ЕС. Със заповед на директора на РИОСВ – София животните са отнети и са настанени в Зоологическа градина – София. За установеното отглеждане на енотите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.
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Имаше навремето един филм с Марлон Брандо (The Freshman) за ресторант, които сервираше екзотични животни. Това същото ли е?