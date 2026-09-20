Куба отново има ток, макар и с прекъсвания

Куба съобщи тази нощ, че е възстановила националната си електропреносна мрежа след поредното масово прекъсване на електроснабдяването - седмото за тази година - на фона на тежката енергийна криза на острова, който е подложен на натиск от САЩ, предаде Франс прес.

В петъчната нощ 9 млн. от 11-милионното население на Куба остана без ток.

Като причини бе посочено, че остарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от САЩ петролна блокада.

В нощта срещу неделя електозахранването е възстановено, но властите предупредиха, че прекъсванията продължават поради недостига на електроенергия.

Островът остава частично без електроенергия поради ниския производствен капацитет, предупреди Лиснер Крус от "Юнион Електрика" по кубинската телевизия. "Последиците (от аварията) са сериозни", обясни той.

В кубинската столица Хавана около 48% от населението снощи е имало достъп до електроенергия по най-нова информация, предоставена от ръководената от Крус държавна електрическа компания.