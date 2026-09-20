Русия съобщи за две жертви в "масирана" атака на украински дронове

Най-малко двама души са загинали, а шестима са ранени при "масирана" нощна атака с украински дронове срещу Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов в неделя, цитиран от световните агенции.

Той заяви, че са свалени 249 украински дрона, и съобщи за пожари в няколко жилищни сгради. Горял е и склад в района. В столицата Москва е повредена петролна рафинерия, а на две летища са въведени ограничения за полетите.

По-рано представител на Украйна съобщи, че седем души, включително две деца, са загинали при руски атаки в Киевска и Сумска област в събота.

Напоследък Русия и Украйна засилиха ударите си, като се насочват към енергийни и транспортни съоръжения, както и към важни логистични центрове.

В публикация в Telegram в неделя Воробьов съобщи, че 44-годишна жена е загинала в селището Софийно, след като дрон е ударил триетажна жилищна сграда. Ранени са още петима души, сред които две деца, каза той. В района на Орехово-Зуево възрастен мъж е починал, след като частен дом е бил ударен, заяви регионалният губернатор.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, на които се виждат експлозии в нощното небе над Московска област и горящ склад.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че дрон е ударил сграда близо до един от столичните булеварди, а съоръжение в петролна рафинерия е било повредено.

Той написа в социалните мрежи, че са свалени 450 дрона, насочени към Москва, при атака, която той нарече "безпрецедентна".

От руското Министерство на отбраната обявиха, че през нощта над територията н Русия са свалени 1110 украински дрона.

"Шереметиево" – най-голямото летище в Москва – предупреди пътниците за въведени "временни ограничения", докато на столичното летище "Внуково" всички пристигащи и заминаващи полети бяха спрени. Ограниченията и на двете летища бяха отменени по-касно в неделя сутрента, но оттам предупредиха, че някои полети все още може да закъснеят.

В Украйна майка и двете ѝ малки деца – момче и момиче – са загинали при руска атака в събота в град Фастов, съобщи ръководителят на Киевска област Тимур Ткаченко.

Той добави, че са повредени и няколко частни къщи.

В североизточната Сумска област четирима души са загинали, след като руски дрон е ударил автомобила, в който са пътували, заяви високопоставеният местен служител Олег Григоров.

През изминалата седмица както Русия, така и Украйна продължиха да нанасят удари по обекти на енергийната инфраструктура, въпреки твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп в социалните мрежи, че двете страни са се споразумели да не го правят.

ДПА отбелязва, че информацията за жертвите в Москва не може още да бъде проверена чрез независими източници.

Агенцията отбелязва, че украинската атака с дронове срещу Москва идва в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, които се очаква да потвърдят доминиращото положение на лоялните към Кремъл партии в руската Държавна дума.

Изборите за Държавната дума, първите откакто Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., се разглеждат като референдум относно продължаването на войната.

Критиците на Москва вече определиха гласуването като несправедливо още преди началото му, тъй като на опозицията бе забранено да се яви и да представи свои кандидати на изборите.

Русия многократно е нанасяла удари по украински градове с балистични и крилати ракети, планиращи бомби и дронове. Украйна, подкрепяна от Запада, отвърна с удари по руска територия, като разчиташе в голяма степен на сравнително евтини и бързо произвеждани дронове, както и на крилати ракети.