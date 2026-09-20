Борислав Сандов: Нямам призовка за "Петрохан", темата се използва предизборно

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая "Петрохан". По думите му няма връчена призовка и той не е бил разпитван в качеството на обвиняем.

"Не съм обвинен. За да има обвинение, трябва да бъде връчена призовка. Такава няма връчена", заяви Сандов пред бТВ в неделя.

Той обясни, че първоначално е отказвал покани за медийни участия, тъй като според него темата се използва в предизборна кампания.

"Виждам, че тази тема се използва в предизборната кампания и не исках да наливам масло в това отношение. Но след като стана ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка по въпроса", каза Сандов.

По думите му случаят със сключеното от него като екоминистър споразумение за партньорство на ведомството с неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" на групата от трагедията от "Петрохан" и "Околчица" е различен от случая с намерените шест трупа.

"Това не е по случая "Петрохан – Околчица". Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска", заяви бившият министър.

Сандов посочи, че за въпросното рамково споразумение с регистрираната с име като ведомстено структура организация е дал сведения още през 2022 г. Той каза, че тогава е бил разпитан от МВР, а преписката впоследствие е била изпратена на прокуратурата.

По думите му преди два-три месеца отново е бил разпитан, този път от прокуратурата, но като свидетел.

"Не би трябвало да ми се повдига обвинение на база на този разпит, защото там бях привлечен да дам сведения като свидетел. Ако този министър, неизвестен в прессъобщението на прокуратурата, съм аз, то не съм разпитван в това качество", каза Сандов.

Той заяви, че според него сега се прави "опит за тотално изместване на фокуса" и предстои да обясни защо смята, че това се случва именно в този момент.

Сандов каза още, че към момента на подписването на споразумението не е знаел за сигнал срещу представители на организацията. "Не съм имал информация, която да показва каквито и да е нередности около тази организация", каза той.

По думите му като министър редовно е получавал доклади от службите, но "през цялото ми време, от седем месеца и половина, докато съм бил министър и вицепремиер, не съм получавал информация от службите за някакъв проблем с тази организация".

Той заяви, че организацията е била подлагана на множество проверки и според него при тях не са установени нарушения.

"Абсурдно е да обвиняваш някого за престъпление спрямо организация, която е с чисто минало“, каза Сандов. Той обясни, че като министър е имал предложения за споразумения и с други неправителствени организации, но е отказвал, защото е бил свързан с тях и не е искал да бъде обвиняван в конфликт на интереси.

Бившият министър заяви още, че не е превишавал правомощията си и че споразумението не е давало допълнителни права на организацията.

"Много съм спокоен за това, което се е случило и знам, че то не е превишило правата ми като министър и задълженията ми. Не е създало контролни функции на организацията. Не ѝ е дало допълнителни привилегии. Няма нито една стотинка държавен ресурс или публичен ресурс да се случи в тази посока", заяви Сандов.

Той определи атаките срещу него като част от по-широк процес и каза, че според него срещу него има опит за политически натиск.

"Аз като министър и като вицепремиер не позволих нито да бъда подчинен, нито да бъда корумпиран", заяви Сандов.

Сандов заяви и че вижда "пълзящ тоталитаризъм" в страната. "Това се изразява в овладяването на определени институции и в опитите за съсредоточаване на властта на едно място", каза той.

Сандов отхвърли и твърденията, че природен парк "Витоша" е трябвало да бъде предоставен на неправителствената организация, свързвана със случаите "Петрохан" и "Околчица".

"Няма как да имам такава информация. Но и не би могло да се случи нито през министъра на околната среда и водите, който и да е той, нито през кмета на София, който и да е той", заяви той. Причината е, че паркът се управлява от Министерството на земеделието и храните. "Кметът на София не може да даде охрана на парк "Витоша". Нито министърът на околната среда може", каза Сандов.