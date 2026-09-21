"Влизаме в кампанията, за да победим". Гюров и Кандев се регистрираха за президентския вот

Кандидатът за президент Андрей Гюров и кандидатът му за вицепрезидент Георги Кандев внесоха в Централната избирателна комисия (ЦИК) документите си за участие в предстоящия през октомври президентски вот.

"Влизаме в кампанията една-единствена цел - победа. И тази победа няма да е за нас, а за българските граждани", каза Гюров пред журналисти след внасянето на документите.

Гюров и Кандев обявиха официално в началото на септември, че ще участват във вота. Те са издигнати от инициативен комитет и както се очакваше - бяха подкрепени от "Продължаваме промяната", както и от формациите от "Демократична България".

В понеделник зад тях застанаха и от "Ние идваме". "Този избор е и част от превенцията срещу опитите за смяна на мястото на България в Европейския съюз и атлантическото пространство. Срещу нас са ярки представители на службите на комунистическата диктатура, които не можем да си позволим да определят бъдещето на страната ни", заяви председателят на партията Мария Капон.

При внасянето на документите в ЦИК Гюров каза още: "Очакваме директна кампания, близо до българските граждани - в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим един силен глас, един независим президент, на когото могат да разчитат".