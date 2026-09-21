Хора с увреждания излизат на протест в София за правото си на независим живот. Демонстрацията ще се проведе пред Столичната община.
"Само ден преди България да отбележи своя празник – Деня на независимостта, хората с увреждания ще застанат пред институциите с един болезнен, но важен въпрос: А ние независими ли сте? Независимият живот, свободното придвижване, достъпната среда и равният достъп до обществения живот не са кауза на една организация. Те са права на всички нас. Затова на този ден нека застанем заедно пред институциите", посочват организаторите от Движение "Мобилност".
Протестиращите посочват още, че градският транспорт е неподходящо устроен, има неработещи асансьори към метрото, системни проблеми със специализирания транспорт и липса на адаптирани таксита за хора в инвалидни колички.
През август хора с увреждания излязоха на факелно шествие под надслов "Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни". И тогава настояването беше за достъпна среда и достъпен градски транспорт.
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3 коментара
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Ти виждаш няколко стотин души защото само толкова имат възможност да излязат извън домовете си. Другите си стоят в затворите на собствените си домове и никой не ги забелязва.
Пали свещ, да не те блъсне някоя кола, да седнеш в инвалидна количка и да видиш колко е хубаво и колко богат си!
Отново ще се изливат милиони за няколкостотин души, като няколкостотин хиляди други ще са потърпевши ... И пак ще бъркаме хуманността със социално подпомагане на по-богати от по-бедните ...