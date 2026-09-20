Терзиев отрече да е обещавал охраната на Витоша на Калушев

Столичният кмет Васил Терзиев в неделя отрече информациите, че е смятал да даде охраната на природен парк "Витоша" на неправителствената организация на лидера на групата от трагедията в хижа "Петрохан" и кемпера под Околчица Ивайло Калушев. Той коментира случая преди да даде старт на велошествие в София, а малко преди него същите обвинения по свой адрес отхвърли и бившият екоминистър Борисва Сандов, за когото прокуратурата обяви, че е привлечен като обвиняем за сключено споразумение за партньорство с "Национална агенция за контрол на защитените територии" на групата на Калушев.
Единственото нещо, което е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с нови технологии. Столичната общината няма абсолютно никакво касателство към охраната на Природен парк "Витоша", заяви Терзиев по повод думите на ангажирания с експертизите по случая криминален психолог Росен Йорданов, който заяви, че Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк "Витоша".
Проблемът на Витоша е, че когато в социализма е имало 300 човека, които са опазвали парка, в момента те са няколко и се броят на пръстите на едната ръка, каза кметът Терзиев. Той, както и Снадов преди него, обясни, че охраната на парка не е от компетенцията на Столичната община.
Реално паркът се управлява от Министерството на земеделието и храните, което назначава ръководството и има онтошение пък плановете за управление на "Витоша", които са изтекли отдавна, но от години нищо не се прави по нови.
Каквото съм казал, е било публично и за прокуратурата, каза Терзиев, попитан за парите, които е дал на групата от "Петрохан".
"Интересни са тези "случайности" – подобни неща винаги се случват точно преди важни политически събития. Нормално е това да поражда въпроси", коментира още Терзиев.
Той изрази надежда експертизите да приключат възможно най-бързо, за да има яснота за обществото и институциите да могат да насочат внимание и към други належащи проблеми на държавата.
Относно данните за евентуални престъпления срещу деца, столичният кмет каза, че когато става дума за престъпление срещу дете, може да бъде съсипан целият човешки живот. Наказанията за такива престъпления трябва да бъдат много по-сериозни, заяви Терзиев.
През февруари, когато бяха открити труповете на трима мъже в опожарената хижа "Петрохан" и още трима – в кемпер под връх Околчица Терзиев каза, че е познавал лично жертвите. "Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг. Какво точно е довело до трагедията – никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина", коментира тогава столичният кмет в профила си във Фейсбук.
Терзиев вече каза, че е дарил 251 хиляди лева на групата от "Петрохан" - "мои пари, на които съм си платил данъците, преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза". "Ако ме питате, пак бих ги дал", посочи тогава Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет.
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11 коментара
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Навремето Алкапоме са го осъдили и одрънголили само за неплатени данъци. Време е и нашия съд да осъдим мазните комунисти "само" за лъжа.
Същия като Бойко Методиев Борисов син и внук на милиционери с тази разлика че Борисов още има книжка от БКП и още е член на същата, докато този никога не е бил за разлика и от теб мазняк с което дори се хвалиш в ника си!
Мазния терзиев е комунистическо чедо и наследник на ДС сатрапи! :(
Много е труден за вас руските мутри от колективния БГ путинизъм Терзиев защото ще трябва доста дълбоко да се бръкнете в джоба за да го купите. Жална ви майка в случая като висейки на опашка един по един ще минете през съда за да си платите за простотиите.
Е кво да каже?! След като е бил основен спонсор на сектанта- пе*офил и чест гостенин на Петрохан.И този скоро ще получи призовка..
Криминалния психопат провъзгласен за психолог - росния поомак - онзи ден в края на пресконференцията от Карлуково си го прибраха но явно Банкята на когото е личен психопат има влияние по лудниците защото този пак се появи по няколко телевизии да бълва измислици ... Надявам се че и този ще се нареди на опашката на осъдените от Терзиев за огромни суми вече в евро за измислено набеждаване...
Малоумника когото избраха за кмет на София ,не само е некадърен :/ а и има н_енормалници за приятели :/
"...добри, скромно живеещи хора..." Скъпи дронове, луксозна хижа, моторни шейни, АТВ- та, " търсене на себе си и просветление" по екзотични дестинации... Аве яяяя...
Терзиев е гну$сен бок$лук и спонсор на педофилска секта! Мястото му е в затвора!