Ивайло Мирчев: Властта не разгражда модела Борисов-Пеевски, а овладява мрежите му

Разграждането на модела Борисов-Пеевски от правителството на Румен Радев е на нулева степен - между думите и делата има голяма разлика и ако властта имаше истинското намерение този модел да бъде разграден, и срещу Борисов, и срещу Пеевски можеше да бъде активирана НАП, а тя не прави нищо.

Това коментира съпредседателят на "Да, България" и депутат на "Демократична България Ивайло Мирчев пред БНТ в неделя.

Според него "факт е, че Борисов и Пеевски изглеждат встрани от този процес” и не се виждат никакви реални действия, а мрежите от фирми са същите. "В момента тече по-скоро процес на опити за овладяване на тези мрежи в по-голяма част от фирмите и основна роля в това има началникът на кабинета на премиера Румен Радев", заяви депутатът. "И когато премиерът казва на пресконференция, че този модел се разрушава, е добре да извика и началника на кабинета си или да го прати да отговаря пред медиите за назначения, конкретни компании и за това как да се движат финансови потоци в държавата”, каза още Мирчев.

Според него държавата има много мощна машина за разследване в лицето на приходната агенция, но не я впряга срещ модела "Борисов-Пеевски".

"Това правителство дойде с обещание да счупи модела. Ако ние днес имахме 135 депутати, всички органи щяха да имат достатъчно храна за това да излезе истината за мрежите от фирми, за корупционния модел и всичко което се случва. Единственото, което се прави по въпроса, е от вътрешния министър Иван Демерджиев", коментира още Мирчев.

За посланика ни в Дубай

Той припомни, че свързаният с Делян Пеевски български посланик в Обединените арабски емирства е назначен през 2022 г. по предложение на служебното правителството на Гълъб Донев, който сега е вицепремиер и финансов министър, и с подписа на президента Румен Радев. "Още тогава "Бърд" алармира, че той е човек на Пеевски, но нямаше реакция", каза депутатът. "Помним как се товариха едни фурми от Дубай. Не знаем дали не е имало още нещо с тях", каза депутатът по случая с изненадващо дарените фурми от Дубай на България през 2020 г.

Мрежите от фирми са същите, в момента текат опити за овладяване на част от тях. Шефът на кабинета на премиера е основният човек в тази задача.

Отвратително е случилото се по казуса "Петрохан", ако в съда се докаже това, което излезе в експертизата. Ние неколкократно поискахме в парламента да бъде показана цялата истина, какво е правено за да не се стигне до тази трагедия, имало ли е саботажи, имало ли е политически лица, коментира Мирчев и посредните разкрития на прокуратурата по разследването на случая с шестте трупа в хижа "Петрохан" и под Околчица.

"ДАНС са знаели много отдавна за дейността на групата на Калушев, защо прокуратурата през 2025 г. е смачкала сигнали на ДАНС? Родители многократно са подавали сигнали. Шефът на ДАНС тогава бе човек на Пеевски. Въпросът е защо ГЕРБ и ДПС, авторите на тази политическа инсинуация, бяха против всичко да излезе на показ по този случая, както поискахме, и гласуваха против. Тези неща трябва да се установяват в съда, а не както тогава подхвърлиха едни документи в секретно деловодство на НС, от които не става ясно абсолютно нищо. А сега изкарват придворния психолог на ГЕРБ, който се захранва с обществени поръчки от ГЕРБ и е на всеки форум на ГЕРБ", каза депутатът от "Демократична България".

Калушев няма нищо общо с ДБ

"Същият психолог заяви, че Калушев одобрявал кандидати за учредяването на "Да, България" по списък, докато бил в Мексико. Чувал съм какви ли не безумия за нас, но това би всички рекорди. Инициативният комитет за учредяването на "Да, България" е подбиран от трима души - Христо Иванов, Антоанета Цонева и аз. При учредяването имаше над 1000 души. Ако някой е давал на някого някакъв списък, не мога да отговарям за това. Калушев не го познавам. Нека се разкодират всички телефони и хардискове в САЩ. Нямам и обща снимка с Калушев, научих за него след случилото се на Петрохан, същото се отнася за Христо Иванов и Антоанета Цонева. Ние сме партия от активни граждани, за които просвещението е кауза, а ни намесват във някакви окултни практики е абсурдно", коментира още той.

Илияна Йотова твърди, че някой бил против Андрей Гюров да става служебен премиер. Ние винаги сме го подкрепяли за служебен премиер. И той се справи много добре, заедно с Георги Кандев, заяви Мирчев по другата актуална тема от седмицата.

"Тя каза също, че ѝ били предложили кална кампания срещу Гюрв. Защо не бе попитана от журналистите, кой ѝ е предложи това. Също каза, че един от нейните опоненти е срещу кирилицата - кой! Но през 2017 г. Владимир Путин каза, че славянската писменост е дошла от македонските земи. И тогава не чух г-жа Йотова и г-н Радев да защитават кирилицата от Путин. Както не чувам г-жа Йотова да защитава българския език от Путин, когато в окупираните от него украински територии е забранено изучаването на български език, за разлика от самата Украйна", посочи Мирчев.

Той обвини президентът Илияна Йотова, че също като предшественика си Румен Ѝрадев не спазва закона, който повелява Консултативният съвет за национална сигурност да се свиква на всеки 3 месеца (последният КСНС беше преди година и половина за вейповете). Тя от 8 месеца е президент и също не е свиквала съвета, посочи той.

В райски времена ли живеем, та Йотова не свиква КСНС

"Единият вариант е, че живеем в райски времена на мир, благоденствие, мощна икономика, ниски цени на горивата. А и войните са далеч от нас. Но тъй като сме сериозни хора, сега трябва да си кажем, че едната война е на 300 км, другата е на 1000, а литър дизел е 2 евро. Свикването на КСНС, освен че е задължение на президента на всеки 3 месеца, е важно в момент на трудни времена за страната да се свиква тогава, когато има опасности от няколко места. Ние влизаме в дългов фредер, имаме 5.7% дефицит, имаме високи цени на горивата, редица геополитически опасности, докато България в момента дрифтира на изток. И на целия този фон госпожа Йотова каза: "Няма смисъл да свикваме КСНС." И въпросът е кога ще има смисъл?", възмути се Мирчев.

"Бургаската рафинерия внася иракски петрол през Турция с около 10% над актуалната цена на сорт Брент. Внасяме и непреработен дизел от Турция, с руски произход. Но вместо той да е по-евтин, след като се преработва тук, цената му е на средно и над средно ниво, ако не включваме акциза и ДДС, аргументира той искането за КСНС заради горивата.

"Първият въпрос тук е, защо се вкарва с 10% по-скъп петрол и каква е ролята на правителството и особения управител? Вторият - защо дизелът е по-скъп от средноевропейското ниво при тези условия? Дали това има връзка с компания с малка рафинерия у нас, която беше близка до Пеевски, а сега е по-близка до новото управление? Дали това е част от разграждането на антикорупционния модел или е част от новия модел? Това са въпроси, които ще поставим политически и ще изпратим сигнали до институциите”, каза още съпредседателят на "Да България".