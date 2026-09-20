Катастрофа край хасковско село взе две жертви, ранени бяха петима

Тежка катастрофа с двама загинали и петима пострадали е станала в късния следобед край хасковското село Николово по пътя към Кърджали. Ранените са откарани в болници в Хасково и Кърджали.

Според първоначално събраните данни причина за инцидента е неправилно изпреварване. Данните сочат, че единият автомобил е навлязъл в отсрещната лента и е последвал челен удар с друга кола. При него единият автомобил се е обърнал в канавката, предаде БТА.

Заради катастрофата отсечката беше затворена и бяха въведени обходни маршрути за движението на автомобили. В посока Кърджали за автомобили за 12 тона през Козлец – Зорница – Бели Пласт – Стремци – и послед Три могили – Черноочене. За по-тежките камиони определеното трасе е с. Манастир – Горно Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали.

В посока Хасково пътят е през Петелово – Караманци – Спахиево – Минерални бани – път III-806 Минерални бани – Хасково.