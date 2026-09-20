Тръмп ще си назначи нов "ИИ цар"

В публикация в социалните мрежи президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да назначи нов съветник по въпросите на изкуствения интелект (ИИ) – наричан "цар на ИИ" – и да създаде "екип за ИИ", макар да не предостави подробности за нито една от двете инициативи или за начина, по който те ще бъдат реализирани, предаде Ройтерс.

Във Вашингтон нарастват опасенията сред законодателите относно рисковете, които технологията за изкуствен интелект крие за хората и собствеността. По-рано този месец бившият изследовател от компанията Anthropic Джейкъб Коксън заяви, че "хората, които разработват ИИ, искрено вярват, че той може да ни погуби всички до края на десетилетието". Тръмп многократно е омаловажавал опасенията относно ИИ и е твърдял, че допълнителното регулиране е излишно.

"По никакъв начин няма да възпрепятстваме или задушаваме растежа на тази невероятна индустрия", написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. "Напротив, ще я ценим, ще ѝ помагаме и ще бдим над нея, докато се развива! Въпреки това ще следим и за злоупотреби – нещо, което можем да правим много лесно чрез съществуващата ни система на наказателното и гражданското правосъдие."

Ако Тръмп изпълни обещанието си, това ще бъде вторият му "цар на ИИ". Венчър капиталистът Дейвид Сакс заемаше тази длъжност, преди да се оттегли през пролетта и да премине към ролята на външен съветник.

Сакс споделя скептицизма на Тръмп относно новите регулации за ИИ. В изказване на събитие на Politico в сряда той заяви, че разработчиците на ИИ трябва да носят отговорност за безопасността на продуктите си и могат да бъдат подведени под отговорност при възникване на проблеми, като добави, че нови федерални правила не са необходими.

Белият дом не отговори незабавно на запитване за коментар относно публикацията на Тръмп, уточнява агенцията."

Публикацията на Тръмп се появява преди планираната му среща с китайския президент Си Дзинпин в четвъртък. Вашингтон и Пекин се състезават за лидерство в сферата на изкуствения интелект – технология, която и двете правителства смятат за жизненоважна за своята икономическа и военна мощ. Тръмп и ръководители от технологичния сектор твърдят, че прекомерното регулиране би забавило развитието на ИИ в САЩ и би подкопало способността на американските компании да се конкурират с китайските си съперници – теза, която често се оспорва от защитниците на безопасността.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент ще се срещне с китайския вицепремиер Хъ Лифън в неделя в централата на JPMorgan Chase в Ню Йорк, за да обсъдят сигурността в сферата на изкуствения интелект, търговията и други икономически въпроси, съобщи в събота лице, запознато с организацията на срещата.