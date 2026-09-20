"Не издържахме напрежението": България отпадна от Евроволей със загуба след обрат от Германия

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов призна, че напрежението е оказало сериозно влияние в двубоя срещу Германия от осминафиналите на Евро 2026 в София, загубен след обрат с 2:3.

"Разочароващо е пред родна публика, особено да водиш с 2:0. Държахме мача в нашите ръце, но не го задържахме. Малките детайли решиха нещата. Те рискуваха. Не удържахме на напрежението и на техния начален удар”, коментира той.

“Адски разочарован съм. В един момент те направиха жестоки серии на сервис и това ни разклати. Не очаквахме да влезе този техен сервис. Не можахме да ги превъртим. Борим се за всеки мач, показваме страхотна игра, но на моменти не се получава. Има още какво да учим. Със сигурност следващото лято ще бъде по-добро. Ще бъдем по-мотивирани след представянето ни у дома", коментира Грозданов.

На осминафиналите в събота вечерта националите поведоха на Германия с 2:0, но загубиха с 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15) пред 12 198 зрители в зала "Арена 8888 София". Мачът продължи повече от два часа и половина.

Така тимът на Джанлоренцо Бленджини отпадна от турнира, а Германия ще играе четвъртфинал срещу европейския шампион Полша на 22 септември.

България записа четири победи и две загуби в турнира, като не успя да стигне до Топ 8 за второ поредно първенство. Преди три години родният тим, който е световен вицешампион от Филипините преди 12 месеца, загуби от Франция в същата фаза на турнира, отбелязва бТА.

Селекционерът на националния отбор започна със състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров и либеро Жасмин Величков.

Мачът стартира със сервис на Ерик Рьорс от Германия в аут. Гостите изравниха след атака на Денислав Бърдаров извън полето, а след това обърнаха резултата. Германците поведоха с две точки след ас на Рьорс, българите бързо изравниха, а Симеон Николов направи 5:4 при атака на втора топка. Германия излезе напред в резултата при 8:7 след атака на Рьорс. Домакините направиха пореден обрат след успешна блокада на Алекс Николов. Блок на Бърдаров доведе до две точки аванс за тима на Бленджини - 12:10, а треньорът на Германия Масимо Боти взе първо прекъсване в срещата. Денислав Бърдаров направи още една брейк точка за 16:13. Последва ас на Мони Николов и втори тайм-аут за германците. Ас на Тим Петер сведе аванса на България до точка - 16:17. При този резултат Джанлоренцо Бленджини се възползва от правото си да вземе първо прекъсване за частта. Илия Петков направи ас в много важен момент - 20:17. Александър Николов също направи две директни точки от сервис - 23:18. Гостите направиха три точки, последната от които след ас на Антон Бреме. Бленджини взе втория си тайм-аут в гейма. След паузата Бреме стреля в мрежата и България получи три възможности да поведе. Руси Желев влезе на сервис, а Аспарух Аспарухов направи 25:21 при контраатака.

Втората част започна с ас на Илия Петков, а при контраатака по-късно капитанът Алекс Грозданов направи 4:1. Гостите изравниха при 4:4 след два аса на Ерик Рьорс. Александър Николов направи 7:4 при фрийбол. Илия Петков доведе резултата до 9:5 през центъра, а Масимо Боти прекъсна играта за германците. България продължи да поддържа разлика от четири след атака на Бърдаров. Алекс Николов направи директна точка от начален удар за 14:10, а последвала атака на Аспарухов увеличи разликата. Боти отново взе тайм-аут за Германия. Серията от точки за домакините продължи - 16:10. Съдията от Чехия Властимил Ковар даде носена топка на Грозданов за 17:13. Руси Желев влезе за сервис и остана на терена, а гостите намалиха изоставането си до 15:18, което накара Бленджини да вземе прекъсване. Алекс Николов прати топката точна на линията с технична атака покрай блока за 20:16. Германците направиха три поредни точки, като Мориц Райхарт записа ас - 20:19. Бленджини използва втория си тайм-аут за частта. Две грешки на гостите от сервис запази две точки преднина за България, а Александър Николов направи 23:20 с поредния си ас. Родният тим стигна до 24:21 и нови три възможности да поведе с 2:0. Това стана веднага след грешка при организацията на германците - 25:21.

Третата част започна с точка за Германия след атака по блокадата и аут. Домакините направиха обрат след пореден ас на Алекс Николов. Тройна блокада на България направи резултата 4:2. Гостите изравниха при 6:6. Илия Петков пусна елегантно топката за 7:6. Размяната на точки продължи. Германия поведе с 10:9 след успешна атака на Кристиан Бранд по блока. След това и с две точки, което принуди Джанлоренцо Бленджини да вземе първо прекъсване за гейма. При този резултат на терена като резерва се появи Мартин Атанасов вместо Бърдаров. Алекс Грозданов съкрати изоставането до 11:12 при фрийбол, а след това с единична блокада изравни. Преднината на гостите отново стана две точки - 13:15. Тимът на Бленджини изравни, но след видео чалъндж точката бе дадена за Германия. Ерик Рьорс направи 18:15 с атака по правата, а Бленджини отново поиска прекъсване, за да промени хода на гейма. При 19:17 за съперника треньорът им Масимо Боти взе прекъсване преди сервиса на Александър Николов, за да даде указания на играчите си как да го посрещнат. Антон Бреме направи през центъра 20:17, а дойде и 21-ва точка за германците. Ас на Антон Бреме направи 22:17. Блокада на Асрапухов съкрати до 19:23, а последва и нова брейк точка за домакините. След видео повторение точката бе дадена за Германия, която получи пет геймбола. Частта приключи с ас на Кристиан Бранд.

Четвъртият гейм започна с точка за Германия. България стори обрат за 3:2 при контраатака на Александър Николов. Симеон Николов направи ас за 8:6, а за да спре серията му треньорът на Германия Масимо Боти прекъсна играта. Германците успяха да изравнят след паузата. Играта тръгна точка за точка. Успешна блокада на Мартин Атанасов направи разликата две за България - 13:11. Германците спасиха три топки в защита и изравниха при 16:16. Блокада за гостите срещу Аспарухов им даде аванс, а Бленджини взе тайм-аут. Германия дръпна с 20:18 след ас на Тим Петер, а Бленджини отново прекъсна играта. Преднината на гостите стана три точки след прекъсването, а дойде и нова директна точка на Петер от сервис. Аспарухов направи ас за 20:22, като този път Масимо Боти взе прекъсване. Блокада на България направи разликата само точка, но след това Мартин Атанасов бе хванат на блок. Грозданов сбърка от сервис и гостите получиха два шанса да изравнят. Атанасов елиминира първия с атака - 23:24, а след това германците пратиха топката в аут. Те поискаха видео чалъндж, който бе успешен - 25:23.

Тайбрекът започна с точка за България след сервис в аут на съперника. Гостите изравниха. Блокада на Алекс Грозданов направи 2:1. Германия обърна при 3:2. Алекс Николов изравни за 3:3, но италианският треньор на германците поиска видео повторение за докосване на мрежата, което бе успешно - 2:4. Бленджини поиска тайм-аут, а германците не разбраха и изпълниха сервис, което доведе до объркване. Гостите запазиха в тези минути аванса си от две точки. Симеон Николов заби за 4:5, а след това направи ас, за да изравни резултата. Масимо Боти взе тайм-аут. Алекс Николов изравни за 6:6 от много трудна ситуация. При 7:7 на сервис влезе вторият разпределител Стоил Палев, но германците го превъртяха бързо. Гостите направиха важна брейк точка за 10:8. Джанлоренцо Бленджини използва последното си прекъсване в мача в този момент. Симеон Николов атакува втора топка за 9:10, а след това Аспарухов сбърка от сервис. При 10:11 на сервис влезе Руси Желев, който изпълни в мрежата. Симеон Николов също стреля в аут от сервис - 11:13. Германците стигнаха до три мачбола при 14:11. Българите спасиха първия, а след това Мартин Атанасов стреля в мрежата от сервис - 12:15.

Александър Николов бе най-резултатен в мача с 23 точки, Аспарух Аспарухов завърши с 13 за домакините. Ерик Рьорс направи 20 точки за победителите, Антон Бреме помогна с 14, а Кристиан Бранд с 13, отбелязва телеграфната агенция.