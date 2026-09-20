Мая Манолова ще прави "табло на срама" за търговските вериги

Назначената преди дни за председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова напълно очаквано още в първите си публични изяви на тази длъжност подхвата търговските вериги като обяви, че ще прави "табло на срама", което ще показва в кои магазини се продавало над справедливата цена, каквато правителството на Румен Радев иска да въвежда.

"Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените", заяви Манолова пред бТВ в неделя.

"Ще съдействаме и чрез едно "табло на срама" за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсения ефект – репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките", заяви новият защитник на потребителите.

Това не е първият опит, в който представители на властта се опитват да прилагат сходни мерки. Бившият икономически министър и бивш лидер на БСП Корнелия Нинова в своя мандат създаде сайт за наблюдение и сравнение на цените на част от хранителните продукти в малката потребителска кошница в България. Той беше поддържан именно от КЗП и все още съществува, но с данни до преди година. Наличието му по никакъв начин не се отрази върху ценообразуването на най-необходимите за домакинствата стоки.

По думите на Манолова "таблото на срада" това ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност, която е силно оспорвана от бизнеса.

"Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, "табло на срама" и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота", посочи Манолова, дългогодишен депутат на БСП, която беше национален омбудсман, но след поредицата от парламентарни избори впоследните гражданската ѝ платформа "Изправи се.бг" изпадна от активната политика.

Тя изрази надежда това да се случи в следващите два месеца и до Нова година от дейността на КЗП за овладяване на цените на храните да има конкретни резултати.

Според Манолова цените у нас "са изпуснати" още от предишното мнозинство.

"Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани", смята тя.

"Информацията от други контролни органи за това, че се стига до надценки на млечни продукти от 90%, 100%, 140% е достатъчно красноречива. Последните данни и на "Евростат" показват, че в сравнение със средноевропейските цени цените на млечните продукти у нас стигат до 142%. Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо", заяви Мая Манолова.

"Затова парламентарното мнозинство прие редица законови промени. Задачата в момента е КЗП да приведе в действие тези законови текстове. Ще съдействаме максимално за окончателното приемане на справедливата стойност", каза още тя.