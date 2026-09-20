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Мая Манолова ще прави "табло на срама" за търговските вериги

6 коментара
Напълно очаквано първата работа на Манолова е да подхване търговските вериги, сн. БГНЕС
Назначената преди дни за председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова напълно очаквано още в първите си публични изяви на тази длъжност подхвата търговските вериги като обяви, че ще прави "табло на срама", което ще показва в кои магазини се продавало над справедливата цена, каквато правителството на Румен Радев иска да въвежда.
 
"Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените", заяви Манолова пред бТВ в неделя.
 
"Ще съдействаме и чрез едно "табло на срама" за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсения ефект – репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките", заяви новият защитник на потребителите.
 
Това не е първият опит, в който представители на властта се опитват да прилагат сходни мерки. Бившият икономически министър и бивш лидер на БСП Корнелия Нинова в своя мандат създаде сайт за наблюдение и сравнение на цените на част от хранителните продукти в малката потребителска кошница в България. Той беше поддържан именно от КЗП и все още съществува, но с данни до преди година. Наличието му по никакъв начин не се отрази върху ценообразуването на най-необходимите за домакинствата стоки. 
 
По думите на Манолова "таблото на срада" това ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност, която е силно оспорвана от бизнеса.
 
"Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, "табло на срама" и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота", посочи Манолова, дългогодишен депутат на БСП, която беше национален омбудсман, но след поредицата от парламентарни избори впоследните гражданската ѝ платформа "Изправи се.бг" изпадна от активната политика.
 
Тя изрази надежда това да се случи в следващите два месеца и до Нова година от дейността на КЗП за овладяване на цените на храните да има конкретни резултати.
 
Според Манолова цените у нас "са изпуснати" още от предишното мнозинство.
 
"Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани", смята тя.
 
"Информацията от други контролни органи за това, че се стига до надценки на млечни продукти от 90%, 100%, 140% е достатъчно красноречива. Последните данни и на "Евростат" показват, че в сравнение със средноевропейските цени цените на млечните продукти у нас стигат до 142%. Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо", заяви Мая Манолова.
 
"Затова парламентарното мнозинство прие редица законови промени. Задачата в момента е КЗП да приведе в действие тези законови текстове. Ще съдействаме максимално за окончателното приемане на справедливата стойност", каза още тя.

Ключови думи

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6 коментара

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  1. u9285467336
    #6

    Едно време имаше на публични места снимки на разни крадци с надпис на таблото " Петна в нашето ежедневие".Сега пак трябва да ги има със снимките на онези тарикатчета крадливи,които изнудват производителите на праскови в Сливен и им ги задигат за по 40 цента килото , а ги пускат на пазара за поне 2 евра.... тези видни мошеници строители на срама и нищетата.Ама, така са намерили.... Щото има и други варианти, ама не им стискат топките на отговорните другари.

  2. ABV
    #5

    Следващото нещо, което гадеви ще направят е да преброят дивите зайци.

  3. Hannah
    #4

    Мая да си лепне там първо своята снимка, като образец на посрамен и корумпиран бг политик! Амин!

  4. ABV
    #3

    Очаква се, още преди управлението на гадев да навърши година, всеки некадърник в държавата да се уреди с удобна служба. Стига разбира се да е дърта комуняга и путюраст.

  5. ABV
    #2

    праZмоглава праZнодумка.

  6. Owal
    #1

    Страшна простотия.

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