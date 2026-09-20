Гюров: Изборът не е само между мен и Йотова, а за развитието на страната

Подкрепеният от десницата кандидат за президент Андрей Гюров коментира като притеснително това, че многопластована политика в страната някак си винаги гледа на Изток и смята, че изборът за държавен глава на 25 октомври не е само между него и претендента на социалистите и "Прогресивна България"Илияна Йотова, а и дали ще заложат на миналото или на бъдещето за развитието на страната.

"Когато трябва да защитаваме българския национален интерес, спасяваме от санкции руски олигарси и агенти на КГБ. Ако защитата на тези санкционирани олигарси е български национален интерес, тогава трябва да се замислим - имаме ли ясна представа какъв е интересът на България", коментира Гюров в неделя в интервю за Българското нацоинално радие.

Според него в последните два президентски мандата на Румен Радев, вторият от окито сга се довършва от вицето му Йотова е станало ясно, че институцията е била оставена малко встрани от обществения живот - само се появяваше с критики и нападки към определени политически сили. Той е на мнение, че подходът на държавния глава трябва да е проактивен и да се търси активно дискусия в обществото и с партиите, за да се намери общия път и общата цел. Ако тогава няма постигане на съгласие, тогава да се пристъпва с вето и отказ от подпис в рамките на правомощията, смята бившият служебен премиер.

"Не трябва да седим от едната страна на "Дондуков" с вето в ръка и да чакаме, за да можем да спрем един процес, а трябва активно да търсим диалога. Има достатъчно формати, достатъчно експертен потенциал в президентската институция, за да може тези разговори да се водят навреме, да се поставят във фокуса на общественото внимание. Президентът има много силен глас, даден му директно от народа, и трябва да го използва, за да може да фокусира вниманието в проблемите, да търси общи решения и да изисква от останалите власти отговорно отношение в рамките на своите правомощия", коментира той.

Според него очакването на хората е за сигурна, стабилна, модерна България, очакване за един президент, който може да е независим и може да казва "не" на изпълнителната и законодателната власт. Гюров смята, че има шанс на предстоящия вот, защото решението е в ръцете на българите и той може да защитава техните интереси и да бъде активна позиция в тяхна полза.

Гюров смята, че и в момента президентът има достатъчно правомощия да може да дава дългосрочната визия за развитието на страната и да бъде коректив на управлението, когато държавата се отклонява по един или друг начин в зависимост от смяна на мнозинствата от своята дългосрочна цел. Той коментира това по повод намерението на "Прогресивна България" да увеличи правомощията на "Дондуков" 2.

Според него президентът има силно влияние, може да подпомага взимането на решенията в държавата с експертния потенциал на екипа си, да внася баланса в управлението на страната, да задава посоката и да бъде гласът на българските граждани.

Нямам нужда от повече власт, за да изпълня тези неща, заяви Гюров. Според него ситуация, в която властта се концентрира само в едни ръце по време на служебно правителство, често води до не много добри развития.

"Не мисля, че това е особен проблем в момента в Конституцията. Естествено може да се помисли за някакво допълване на списъка на избор (на служебен премиер). Но като цяло мисля, че правомощията са достатъчни, така че президентът да може по най-добрия начин да защитава интересите на българските граждани", заяви Гюров.

Той също разкритикува, че Йотова – също като Радев преди нея, не спазва изискването по ззакон на всеки три месеца да се свиква Констултативния съвет по национална сигурност (КСНС). Има прекалено много теми, по които обществото очаква да знае, че държавата има план и може да бъде спокойно, че са предприети необходимите мерки, така че да не се стигне до големи кризи, заяви кандидат-президентът. По думите му геополитическата ситуация и тази в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика КСНС.

"Тези конфликти са външни за нашата страна, но това не означава, че ние трябва да чакаме последиците с глава, заровена в пясъка. Това е все едно да управляваш ферари и да гледаш само в огледалото за обратно виждане. Ние трябва да очакваме какво ще се случи, да имаме разработен план в различни ситуации и да бъдем готови да активираме този план. Първо трябва да имаме яснота каква е ситуацията, което изисква активен диалог между различните институции. След това на базата на информацията, която се получи, трябва да бъде изготвен план. Този план не трябва да спекулира с това какво ще бъде развитието на кризата, защото това не зависи от нас, но ние трябва да имаме план във всяко възможно развитие на тази криза".

Бившият служебен премиер, който беше и подуправител на БНБ, коментира още, че в приетия от правителството бюджет до края на 2026 г. липсват всякакви буфери за реакция при кризи. "Той е пренапрегнат, с огромен дефицит. Какво правим, ако тази криза ескалира, и имаме нужда от допълнителни мерки. Такъв буфер не съществува в бюджета", каза той.

"Това правителство дойде със заявки да се справи с цените, да разгради модела и да се бори с корупцията, а това, което виждаме сега, е не само същите кадри на предишния модел, а и същата реторика - претопляне на едни и същи теми предизборно", заяви Гюров.

По думите му екипът му търси "широко демократично обединение на всички свободомислещи български граждани, които очакват сигурна, стабилна, независима България, която гледа напред".