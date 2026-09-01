Фен зони, активности и промени в движението в София за Евроволей 2026

Фен зони на няколко различни локации, спортни активности за жителите и гостите на София и промени в движението в столицата. Всичко това ще се случи заради предстоящото домакинство на Европейското първенство по волейбол, коeто ще започне на 9 септември.

България е съдомакин на шампионата заедно с Италия, Финландия и Румъния, като всички мачове у нас ще се играят в "Арена 8888" в София. В столицата ще се изиграят мачовете от Група В на турнира, където са тимовете на България, Полша, Португалия, Украйна, Израел и Северна Македония.

Всички мачове на българския национален отбор от груповата фаза ще се играят в София и ще започват в 19:00 ч. България започва участието си на 9 септември срещу Северна Македония, а след това са срещите с Португалия, Украйна, Израел и Полша.

В София ще се изиграят четири осминафинала и най-малко един четвъртфинал. Осминафиналите ще бъдат на 19 и 20 септември, а четвъртфиналите - на 22 септември. Полуфиналите и мачовете за медалите ще бъдат в Италия.

Волейболна топка в сърцето на града

В петък (4 септември) на пл. "Света Неделя" ще бъде открита специална инсталация, посветена на Евроволей. На площада ще бъде поставена голяма волейболна топка с вграден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на първенството на 9 септемви.

Откриването на инсталацията ще бъде в петък от 10:30, а не него ще присъстват кмета на София Васил Терзиев, президентът на Българската волейболна асоциация Любомир Ганев, капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов, селекционерът Джанлоренцо Бленджини и неговият асистент Андрей Жеков.

"София е град, който обича спорта, а волейболът има специално място в сърцата на българите. Радвам се, че през септември ще посрещнем едни от най-добрите отбори в Европа и ще имаме възможност да подкрепим българския национален отбор пред родна публика. Искаме Евроволей да се усеща навсякъде в София – не само в залата, а и по площадите, в парковете и в различни места на града. Нека заедно създадем атмосфера, която ще остане спомен и за нас, и за гостите на София", каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

Голямата волейболна топка ще остане на площад "Света Неделя" до края на първенството.

Фен зони и активности

В столицата ще има и много активности преди и по време на първенството. Ще има няколко фен зони – пред "Арена 8888", при метростанция "Стадион Васил Левски" и в парка зад музея "Земята и хората". Там ще бъде и EuroVolley Camp, който ще бъде един от центровете на волейболната програма в столицата.

По време на самото първенство в шест парка в София ще има волейболни занимания на всички желаещи -парк "Люлин", парк "Студентски", парк "Гео Милев" (зад паметника на Георги Аспарухов), Северен парк, Южен парк и парк "100 години София" в кв. "Младост".

Активностите ще бъдат отганизирани от различни столични волейболни клубове и ще се провеждат всеки ден между 8 и 26 септември между 17:00 и 19:30 ч.

Септемврийското издание на фотоконкурса на местната власт "В крачка" също е посветено на волейбола и темата му е "София е волейбол".

Промени в транспорта

Заради европейското първенство ще има и промени в двужението в столицата. За времето на турнира се разрешават се престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Асен Йорданов“ – в участъка от пл. „Площад на авиацията“ до бул. "Шипченски проход", без да се засягат спирките на обществения транспорт, както следва:

на 9 септември 2026 г. – от 17:00 ч. до приключването на срещата по откриването на първенството;

на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември 2026 г. – от 15:00 ч. до приключването на волейболните срещи за съответния ден.

Влизането на пътни превозни средства по бул. "Асен Йорданов" в двете посоки ще бъде забранявано само при запълване на капацитета на прилежащия паркинг към "Арена 8888 София" и по нареждане на полицията.

Ограничението няма да засяга движението на превозните средства на обществения транспорт. Автобусните линии № 73, 76, 204, 213, 304 и 604 ще обслужват двупосочно спирка "ж.к. Изток", а след края на всеки мач ще има допълнителен транспорт.

От 21:00 до 23:00 ч. на 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 и 22 септември ще има осигурени четири съчленени тролейбуса. При струпване на хора и по преценка на полицията те ще бъдат включвани по линии № 3, 4, 5 и 11.

От 21:00 до 23:00 ч. на 10, 13 и 15 септември ще бъдат осигурени допълнителни тролейбуси. При необходимост те ще се включват по линии № 5 и 11. На 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември нощните коли по тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11 ще се обслужват със съчленени тролейбуси.