Новият генерален спонсор на "Левски" пак е букмейкърска компания

Футболният клуб "Левски" отново ще има букмейкър за генерален спонсор, след като във вторник официално бетинг конмпаният "8888" беше представена като основен рекламодател отбора.

За подобна сделка се предполагаше от дни, след като логото на компанията присъства на фасадата на стадион "Георги Аспарухов".

Срокът на договора не беше посочен, но от изказванането на изпълнителния директор на "Левски" Даниел Боримиров стана ясно, че партньорство ще бъде дългосрочно.

"Днес е важен ден за "Левски". Стартираме дългосрочно партньорство. Договорът, стартиращ от днес, ще има за цел да надгради постигнатото. Благодарим на новия спонсор за доверието и желанието да бъдат част от най-големия клуб. Убедени сме, че ще продължим да развиваме "Левски" в желаната посока", каза той.

Финансовите параметри на сделката също не бяха обявени, но изпълнителният директор на новия спонсор Димитър Ганев я определи като "най-голямата в историята на българския футбол и българския спорт".

"Искам да ви кажа, че тази сделка я готвим отдавна. "Левски" заслужава да има такъв договор. "Левски" има история и верни традиции. Клубът е шампион и най-добре представя отбора в Европа. За това подписваме най-голямата сделка в историята на българския футбол и българския спорт. Планираме дългогодишно партньорство, а и сделката е сред най-значимите на Балканите."

На журналистически въпрос за параметрите на договора Боримиров обяви единсетвено, че са "много по-различни от финансовите параметри, които отборът е имал преди". По думите му това е била най-добрата финансова оферта, която клубът е получил.

Логото на бетинг компанията ще бъде на тениските на първия отбор на тима още в предстоящия мач срещу "Славия" в сряда, а новите екипи ще са в продажба от днешния ден.

В продължение на шест години генерален спонсор на столичния футболен клуб беше букмейкърът "Palms Bet". През август 2021 г. между тях беше подписан петгодишен договор, който бе определен като партньорство, а не спонсорство.

През юни 2022 г. собственикът на Palms Bet Мило Борисов обяви, че за целия период на договора е поет ангажимент за малко над 20 млн. лв. През 2024 г. средствата до неговия край бяха удвоени.

Преди дни обаче именно Борисов обяви края на партньорството с "Левски" в обръщение към "сините" фенове. То официално изтече на 28 август.

"През август 2021 - една от най-трудните години за Левски, съдбата ни събра, за да може сега, пет години по-късно, заедно с всички вас да празнуваме победоносното завръщане на Левски като шампион на България и участник в плейофите на Шампионска лига. През 2021 година това бе само една смела мечта, но аз и моят екип повярвахме в нея. Пет години по-късно клубът се изправи на крака и отново е начело на професионалния футбол в България. Това е резултат от неуморната работа на ръководството на клуба, част от което имах честта да бъда и аз", заяви в обръщение Борисов, който е и член на Надзорния съвет на клуба", каза той.

Компанията бе предложила удължаване на договора с една година, но това не се случи. Преди няколко месеца настъпи и смяна на собствеността в клуба. Той беше придобит от българския бизнесмен с руски връзка - Атанас Бостанджиев, който е основател на корпорацията на Gemcorp Capital и бивш шеф в притежаваната от руската държавна банка VTB Capital UK.

Във вторник изпълнителният директор на "8888" Димитър Ганев каза, че е говорил с новия собственик за бъдещия стадион, който иска да изгради нов стадион на "сините.

"Говорих с господин Бостанджиев. Той е изключително амбициран върху това да се направи нов стадион. Надявам се съвсем скоро да водим преговори върху името на новия стадион", каза Ганев.

Традиционно спонсорите на професионалните клубове са именно хазартни компании, като техните лога стоят на екипите на всички водещи български тимове. Договор с бетинг компания има дори националния отбор по футбол на България.