Агентите на ДАНС ще могат да работят като психотерапевти (обновена)

Агентите на ДАНС вече ще могат да работят като психотерапевти и да осъществяват психологическо консултиране. Това предвиждат промени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", публикувани за обществено обсъждане. Както Mediapool съобщи, със същите промени агенцията предлага също въвеждането на вечна държавна тайна на част от досиетата и документите в държавата.

За агентите на службата в момента има редица забрани, които водят до несъвместимост - те не могат да извършват търговска дейност, да са в управата на фирми, да са на изборни длъжности, за които са издигнати от политически партии, да са сътрудници или служители под прикритие на други служби за сигурност, да работят на трудов или граждански договор извън ДАНС и т. н. Има обаче две основни изключения - държавните служители в агенцията могат да осъществяват преподавателска и научноизследователска дейност на трудов или граждански договор извън агенцията, но с разрешение на нейния председател. Сега към изключенията се добавя и "психологическо консултиране и психотерапия".

Единственият посочен мотив за промяната е, че тя "ще позволи на психолозите в агенцията (ДАНС, б. р.) да развиват своите умения в областта".

За куриозната на пръв прочит поправка съобщи съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов.

"Тоест на служлите на ДАНС е забранено да правят всичко, освен да преподават в университет и да са психолози и психотерапевти. Значи, отивате на психотерапевт, но той може да е служител на ДАНС и в изпълнение на ЗДАНС да започне да води оперативна разработка във връзка със споделеното. Но тук има и друга хипотеза - текстът да е нужен, за да могат психолозите на ДАНС да участват в новоприетите тестове за почтеност на държавни служители. Т.е. още един механизъм за кадрови контрол в цялата администрация", коментира Божанов.

Законопроектът не дава никаква яснота дали агентите на ДАНС ще могат да развиват уменията си по психотерапия само в държавната администрация или и на свободния пазар и дали ще са длъжни да обявяват на клиентите си съвместяването на двете длъжности или ще могат да работят и под прикритие.

Новата разпоредба обаче може сериозно да подкопае доверието в психотерапевтичната професия. Макар поверителността на разговорите между терапевтите и техните клиенти да не е абсолютна, тя е основен принцип в професията.

Етичният кодекс на Българската асоциация по психотерапия гласи: "В хода на своята работа психотерапевтите имат основното задължение да зачитат поверителността на информацията, получавана от клиентите. Психотерапевтите разкриват тази информация на трети лица само със съгласието на клиента (или на неговия законен представител). Изключение от този принцип е възможно само при необичайни обстоятелства, при които би възникнала сериозна опасност за клиента или за други хора, както и във всички необходими случаи, предвидени по закон. Психотерапевтите информират своите клиенти за законовите граници на поверителността. Обикновено клиентът дава в писмена форма съгласието си за разкриване на някаква информация пред трети лица."

Очаква се самата асоциация да излезе с позиция, но темата коментира пред Mediapool председателят ѝ Ирина Лазарова. Тя посочва, че в случая трябва да се търси решение, което едновременно защитава обществения интерес, професионалната етика и сигурността, както и автономията на хората, които търсят психотерапевтична помощ.

Позиция на председателя на Българската асоциация по психотерапия Като председател на Българската асоциация по психотерапия (БАП) мога да разбера стремежа да бъдат създадени възможности за професионално развитие на психолозите, работещи в ДАНС. Предложението точно психологическото консултиране и психотерапията да бъдат добавени като специално изключение от режима на несъвместимост обаче поставя въпроси, които категорично се нуждаят от по-задълбочено професионално и обществено обсъждане. Режимът на несъвместимост има за цел да защитава независимостта и безпристрастността при изпълнението на публични функции. Поради това всяко ново изключение от него следва да бъде ясно обосновано както от гледна точка на обществения интерес, така и от гледна точка на рисковете, които създава. В мотивите към законопроекта се посочва, че промяната ще позволи на психолозите в Агенцията "да развиват своите умения в областта". Разбирам, че е важно да бъде подкрепено професионалното развитие на специалистите, но искам да обърна специално внимание, че психотерапията не е просто средство за придобиване и упражняване на професионални умения. Тя представлява самостоятелна професионална дейност, основана на специализирано обучение и квалификация и е свързана със специфични етични норми, включващи доверие, конфиденциалност, професионална независимост и отговорност към клиента. Съвместяването на психотерапевтична практика със служба в институция с функции в областта на националната сигурност създава специфична двойна професионална роля, свързана понякога с трудни за управление професионални и етични дилеми, независимо от професионалните качества на съответния специалист. Това изисква съблюдаване на ясни гаранции, че информацията, отношенията и професионалните умения, придобити в рамките на терапевтичната работа, няма да бъдат смесвани със служебните функции, както и обратното. Като председател на БАП, според мен особено важни остават защитата на конфиденциалността в терапевтичния процес, ясното разграничаване на професионалните роли и правото на клиента на информиран избор. Необходимо е също да бъде ясно, че възможността за упражняване на психотерапия предполага, според европейските стандарти, съответното няколкогодишно обучение и квалификация, включващи теоретична подготовка, лична терапия и работа под супервизия. Психотерапията е отделна професия и не произтича автоматично от квалификацията "психолог". Затова смятам, че е необходим допълнителен професионален диалог със законодателя и ДАНС относно необходимостта от това изключение и гаранциите, които трябва да го съпътстват. Целта не е да бъде ограничавано професионалното развитие на служителите, а да бъде намерено решение, което едновременно защитава обществения интерес, професионалната етика и сигурността и автономията на хората, които търсят психотерапевтична помощ. В този смисъл закон, който създава специфична двойна роля, трябва да създаде и специфични гаранции за нея. Ирина Лазарова, председател на Българската асоциация по психотерапия

И занапред ДАНС ще може да създава и използва неправителствени организации (юридически лица с нестопанска цел), а също и фирми за целите на оперативно-издирвателната дейност, като новото е, че служителите на агенцията ще могат да участват в неправителствени организации с разрешение на председателя на службата, предвиждат още законовите промени.

Според друг от новите текстове няма да има несъвместимост, ако агентът работи на трудов или граждански договор в институции или структури на ЕС или международни организации, като по това време ще трябва да е в отпуск.

Депутатът от ДБ Божидар Божанов подозира, че редица от предлаганите промени в Закона за ДАНС целят да усъвършенстват инструментариума за "кадрово овладяване на ДАНС". Той дава и конкретни примери на база на предложените изменения: "въвеждане на повишаване без конкурс по субективна преценка на председателя; удвояване на изпитателния срок с цел по-дълго държане в кадрова зависимост; премахване на длъжностната характеристика от служебното досие на служителите; премахване изцяло на държавните служители по общия ред - т.е. дори деловодителят ще трябва да е служител по специалния ред за ДАНС (с 15 заплати и др.); улесняване на ад-хок разместването на служители и дори премахване на вътрешните правила за него; дори вътрешната структура на ДАНС вече няма да се определя нито от закона, нито от Министерския съвет, а от председателя на ДАНС - което е инструмент за пълно кадрово овладяване. И нещо дребно - вече и служителите на трудов договор ще имат безплатен градски транспорт, така че и те да бъдат обгрижени с привилегии".