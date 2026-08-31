Столичната община пита гражданите за бъдещата визия на парк "Кукуряк"

"Тих и спокоен" или "активен и спортен", с повече велоалеи или със спортни игрища и фитнес на открито, заградена детска площадка или зона за свободна игра. С подобни въпроси се обръщат от Столичната община към гражданите на София и район "Овча купел" за визията на бъдещия парк "Кукуряк".

Зеленото пространство, за което се говори от години, предстои да бъде изградено до 2029 г. след международен конкурс. Затова общината започва обществено обсъждане за бъдещия парк от 82 дка, който ще свърже минералната баня и зелените пространства на "Овча купел".

Преди да даде началото на конкурса, местната власт иска да чуе мнението на гражданите за визията на бъдещото зелено пространство.

"Какво трябва да има в „Кукуряк“? Повече зеленина и природа, места за спорт и игра, спокойни кътове за почивка, пространства за срещи и събития? Какво трябва да бъде запазено и какво може да се промени?", питат от Столичната община.

Дълго време имаше спорове за собствеността на част от въпросния имот между Столичната община и Българската академия на науките.

Идеи за създаването на парк на това място има още от 2009 г., а през 2023 г. беше одобрен и подробен устройствен план, с което да се създаде парк. БАН обаче обжлава собствеността на част от терена и идеята не беше осъществена.

В началото на 2026 г. бе постигната договорка между местната власт и академията на науките. Така теренът от 82 декара бива признат за собственост на общината. Тя поема ангажимент за изграждането на уличната инфраструктура между 2027 и 2029 г., а БАН получава възможност да развива научна и образователна дейност в отделени за целта имоти.

Предвижда се бъдещият парк да свърже минералната баня „Овча купел“ с линейна зелена връзка към бул. "Президент Линкълн" и ул. "Бойчо Бойчев". Новото пространство ще може да промени начина, по който хората се движат, срещат и използват тази част на квартала.

Името на бъдещия парк е символичен, защото кукурякът е сред цветята, които първи се появяват след зимата – предвестник на пролетта и новото начало.

"За тази част на „Овча купел“ новият парк е именно такова начало - възможност територия, останала блокирана в продължение на години, да се превърне в живо обществено пространство", посочват от Столичната общината.

Местната власт ще анализира резултатите от общественото проучване и ще ги използва при подготовката на условията за международния конкурс за проектиране на парка.