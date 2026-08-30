Три нови попълнения в партийното ръководство на ГЕРБ

Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков са новите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Те бяха избрани от делегатите на Националното събрание на партията в неделя на мястото на освободените Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков.

На Национално събрание освен промени в Изпълнителната комисия на партията лидерът на партията Бойко Борисов очерта приоритетите в началото на новия политически сезон.

Форумът в НДК събра около 700 делегати и гости от областните структури на партията.

Относно промените в ръководството на партията Бойко Борисов заяви, че Владимир Темелков остава да работи в Младежката академия на ГЕРБ. “Нямали сме член на Изпълнителната комисия от Варна, сега Стоян Петков влиза от Морската столица в ръководния орган на партията“, посочи Борисов. По-рано този месец Петков бе назначен и за областен координатор на политическата сила в града.

"Не се тревожим за бъдещето с новите попълнения. Целта е комисията да има членове от повече градове", допълни Борисов.

Делян Добрев подчерта, че освобождаването му от Изпълнителната комисия не означава, че напуска ГЕРБ. Той обясни, че решението е свързано със законовото изискване членовете на управляващ орган на политическа партия да не се занимават с бизнес.

По думите му партията трябва да издигне собствен кандидат за предстоящите президентски избори.

"На президентските избори трябва да си имаме кандидат. Ако Гюров е десният обединяващ, никой от ГЕРБ няма да гласува за него. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Андрей Гюров, той не е наш тип, той е инфлуенсър", каза Делян Добрев.

Според него, бившият служебен премиер няма биографията да бъде президент. Той прогнозира 200-250 хил. гласа максимум за Гюров и балотаж с евентуален кандидат на ГЕРБ.

За кандидат-президенти Добрев предложи кметът на Бургас Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.