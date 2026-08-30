Три нови попълнения в партийното ръководство на ГЕРБ

Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков са новите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Те бяха избрани от делегатите на Националното събрание на партията в неделя на мястото на освободените Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков.
На Национално събрание освен промени в Изпълнителната комисия на партията лидерът на партията Бойко Борисов очерта приоритетите в началото на новия политически сезон.
Форумът в НДК събра около 700 делегати и гости от областните структури на партията.
Относно промените в ръководството на партията Бойко Борисов заяви, че Владимир Темелков остава да работи в Младежката академия на ГЕРБ. “Нямали сме член на Изпълнителната комисия от Варна, сега Стоян Петков влиза от Морската столица в ръководния орган на партията“, посочи Борисов. По-рано този месец Петков бе назначен и за областен координатор на политическата сила в града.
"Не се тревожим за бъдещето с новите попълнения. Целта е комисията да има членове от повече градове", допълни Борисов.
Делян Добрев подчерта, че освобождаването му от Изпълнителната комисия не означава, че напуска ГЕРБ. Той обясни, че решението е свързано със законовото изискване членовете на управляващ орган на политическа партия да не се занимават с бизнес.
По думите му партията трябва да издигне собствен кандидат за предстоящите президентски избори.
"На президентските избори трябва да си имаме кандидат. Ако Гюров е десният обединяващ, никой от ГЕРБ няма да гласува за него. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Андрей Гюров, той не е наш тип, той е инфлуенсър", каза Делян Добрев.
Според него, бившият служебен премиер няма биографията да бъде президент. Той прогнозира 200-250 хил. гласа максимум за Гюров и балотаж с евентуален кандидат на ГЕРБ.
За кандидат-президенти Добрев предложи кметът на Бургас Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
24 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Да вдигнем чаши и да кажем сбогом!
- Петров, ти защо не беше на последното партийно събрание? - Е-е, ако бяхте казали, че е последно със сигурност щях да дойда. (Стари, но златни)
Главатарят на ОПГ свиква "конгрес" редовно, за да обсъдят как ще крадат по-нататък. ^^
Може пък да е прощално сборище, предвид новото раздвижване от онзиден - 28.08.2026 год. на делото Череп-Магнитски-Тиква... Любознателните герберя могат да се информират в Pacer Monitor - портал за проследяване на развитието на дела във федерални съдилища... Част от него е обществено достъпна, другата е с платен достъп, но Севда го следи денонощно и няма да откаже информация на никой верен фен на Тиквата... Дано не съм прав, ама, май....
Това е поредният „бенефис“ на Бойко Методиев, който се „пенсионира“ по-често и от Лили Иванова. В корпорация ГЕРБ освен агент буда, никой друг няма политическата тежест и смелост да поиска лидерския пост, защото всички са продукт на неговата селекция и зависимости.На днешният „събор“ ,задачата на Бойко е да убеди кадрите си по места, че все още той разпределя порциите и държи лостовете на влияние.
Велик! ;)
Има Логика, нали излезе Новина, че спрели някаква Поръчка за над 1 Милиард..
Култ!..
Гласове от отвъдното...
Росен Желязков - кандидат за президент? Че той си беше министър-председател, Бойко го свали за да стане Радев премиер. Да не би да са се разбрали да се менкат като Путин и Медведев?