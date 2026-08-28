Русия е унищожила 90% от хранителните складове на търговските вериги в Украйна

В резултат на систематични ракетни и дронови атаки руските войски са унищожили около 90% от складовите помещения, предназначени за съхранение на хранителни продукти на търговските вериги в Украйна. Това заяви украинският министър на аграрната политика и храните Тарас Висоцки.
В същото време, както подчерта министърът, няма основания за паника — системата за снабдяване с храни се преструктурира и няма заплаха от масов глад в страната.
"Към днешна дата, условно казано, са унищожени 90% от логистиката на хранителните продукти на търговските вериги, но това не означава, че украинците ще останат без храна… Днес няма заплаха от системен физически недостиг на основни хранителни продукти", заяви Висоцки, цитиран от Укринформ.
По думите му в момента бизнесът е принуден да се адаптира към новите условия: търговските вериги и доставчиците променят маршрутите за доставка, преместват запасите и преструктурират системата за съхранение.
"Това е по-сложно, по-бавно и по-скъпо, но системата се адаптира", обясни министърът.
Той предупреди, че в отделни магазини са възможни временни промени в асортимента.
През последните седмици пресните плодове, зеленчуците, захарта, млечните продукти и други стоки от първа необходимост от време на време изчезват от рафтовете на някои супермаркети в Киев в резултат на руските удари срещу логистични центрове на дистрибуторите на храни.
На свой ред, украинските атаки с оръжия с голям обсег вземат на прицел обекти на най-големите компании за онлайн търговия в Русия, наред с енергийната инфраструктура и петролни танкери в Черно и Азовско море, посочва Ройтерс.
Напоследък руските войски засилиха атаките срещу складове и дистрибуционни центрове на най-големите хранителни вериги в Украйна, включително "Фора", Varus, "Сільпо" и Novus.
След ударите бизнесът трябва да решава и въпроса с компенсацията на загубите за унищожената продукция.
Както обясни Висоцки, рисковете и загубите трябва да бъдат разпределени между производителите, дистрибуторите и търговските вериги.
"Справедлив подход би било рисковете да се разпределят поравно между всички страни. Това не означава непременно 50 на 50", отбеляза министърът.
Той добави, че за всяка отделна категория стоки механизмът за компенсация трябва да се определя индивидуално, като се вземат предвид печалбата и условията на сътрудничество.
Паралелно с това, по думите му, държавата работи върху създаването на система за застраховане на военните рискове. До пълното ѝ въвеждане обаче бизнесът е принуден самостоятелно да договаря начина за разпределяне и компенсиране на загубите.
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17 коментара
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Абе опрявайте се бе негодинци , възстановете си хранителните складове , мобилизирайте по 30 хил души на месец, и не се оплаквайте , примитиви малоумни. Никой не ви е длъжен за нищо.
На теб специално, ще оставим тъпите ти чавета да ги гледаш как умират от глад. Да видиш какво е Голодомор. После, в ада, дяволът ще те върти на шиша, заедно с уруда сталин, а и последното попълнение, екскрементът ратко младич.
Къде пише че нямат храна бе мyрзилkа?
Колкото до украинците, не ги мисли - преживявали са и други руски гладомори.
Отговорът се съдържа в статията: "Това заяви украинският министър на аграрната политика и храните Тарас Висоцки.". Медияпул няма репортери на терен из цяла Украйна че да те информира в реално време колко процента от складовете за храни са ударени. Налага им се да цитират украински и други източници.
Fъкан, бъди спокоен. Няма да го оставим да гладуват. Но когато се разпадне кочината ви, не се надявайте, че някой пак ще ви спасява.
Това НЕ Е добра новина, НО моят въпрос към mediapooP е: - Защо я научаваме едва днес? Предполагам, че Русия не е унищожила тези складове за една нощ (имам предвид - снощи). Колко още истини за тази война крие mediapooP от нас?
Пътят към пещерите е трасиран от тези, които затвориха границите си за прогреса, за да живеят в митовете на СССР. Светът инвестира милиарди в Украйна, защото вижда бъдеще. В Русия никой не инвестира, защото Путин не знае дори коя година е — 1937-а или 2026-а.
“А после в пещерите. И там хора са живяли.” ——- Право казваш. Руснаците все още са в пещерите, ама те не са хора. Ти го каза.
Буданов: Украйна се нуждае от поне 30 хил мобилизирани граждани на месец