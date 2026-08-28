Русия е унищожила 90% от хранителните складове на търговските вериги в Украйна

В резултат на систематични ракетни и дронови атаки руските войски са унищожили около 90% от складовите помещения, предназначени за съхранение на хранителни продукти на търговските вериги в Украйна. Това заяви украинският министър на аграрната политика и храните Тарас Висоцки.

В същото време, както подчерта министърът, няма основания за паника — системата за снабдяване с храни се преструктурира и няма заплаха от масов глад в страната.

"Към днешна дата, условно казано, са унищожени 90% от логистиката на хранителните продукти на търговските вериги, но това не означава, че украинците ще останат без храна… Днес няма заплаха от системен физически недостиг на основни хранителни продукти", заяви Висоцки, цитиран от Укринформ.

По думите му в момента бизнесът е принуден да се адаптира към новите условия: търговските вериги и доставчиците променят маршрутите за доставка, преместват запасите и преструктурират системата за съхранение.

"Това е по-сложно, по-бавно и по-скъпо, но системата се адаптира", обясни министърът.

Той предупреди, че в отделни магазини са възможни временни промени в асортимента.

През последните седмици пресните плодове, зеленчуците, захарта, млечните продукти и други стоки от първа необходимост от време на време изчезват от рафтовете на някои супермаркети в Киев в резултат на руските удари срещу логистични центрове на дистрибуторите на храни.

На свой ред, украинските атаки с оръжия с голям обсег вземат на прицел обекти на най-големите компании за онлайн търговия в Русия, наред с енергийната инфраструктура и петролни танкери в Черно и Азовско море, посочва Ройтерс.

Напоследък руските войски засилиха атаките срещу складове и дистрибуционни центрове на най-големите хранителни вериги в Украйна, включително "Фора", Varus, "Сільпо" и Novus.

След ударите бизнесът трябва да решава и въпроса с компенсацията на загубите за унищожената продукция.

Както обясни Висоцки, рисковете и загубите трябва да бъдат разпределени между производителите, дистрибуторите и търговските вериги.

"Справедлив подход би било рисковете да се разпределят поравно между всички страни. Това не означава непременно 50 на 50", отбеляза министърът.

Той добави, че за всяка отделна категория стоки механизмът за компенсация трябва да се определя индивидуално, като се вземат предвид печалбата и условията на сътрудничество.

Паралелно с това, по думите му, държавата работи върху създаването на система за застраховане на военните рискове. До пълното ѝ въвеждане обаче бизнесът е принуден самостоятелно да договаря начина за разпределяне и компенсиране на загубите.