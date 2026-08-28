Временно се спира издаването на 10-годишни паспорти

Заради прекалено големия интерес към десегодишните паспорти, надхвърлил четири пъти очакванията и бланките за такива документи са изчерпани, МВР временно спира да ги издава, съобщиха от ведомството в петък.

То уточнява, че набавените количества бланки за 48-страничните десетгодишни паспорти са на база прогнози от 2018 г., когато е започнала процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи.

Онези граждани, които са подали заявление за този вид документ, ще получат такъв с 5-годишна валидност, а разликата в платената от тях такса за по-дългосрочния паспорт и тарифата за по-краткосрочния ще им бъде възстановена.

За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително, допълват от МВР.

Не се уточнява обаче предприети ли са действия за осигуряване на бланки и кога може да се очаква възстановяването на услугата..