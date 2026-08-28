Временно се спира издаването на 10-годишни паспорти

Заради прекалено големия интерес към десегодишните паспорти, надхвърлил четири пъти очакванията и бланките за такива документи са изчерпани, МВР временно спира да ги издава, съобщиха от ведомството в петък.
То уточнява, че набавените количества бланки за 48-страничните десетгодишни паспорти са на база прогнози от 2018 г., когато е започнала процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи.
Онези граждани, които са подали заявление за този вид документ, ще получат такъв с 5-годишна валидност, а разликата в платената от тях такса за по-дългосрочния паспорт и тарифата за по-краткосрочния ще им бъде възстановена.
За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително, допълват от МВР.
Не се уточнява обаче предприети ли са действия за осигуряване на бланки и кога може да се очаква възстановяването на услугата..
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5 коментара
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Ами да спрат да издават фалшиви паспорти на рашисти и няма да има недостиг на "бланки".
Уникални тъпанари.
България спира издаването на 10-годишни паспорти! Причината: бланките за такива документи са свършили! Очакваме скоро да спрат арестите на престъпниците, понеже няма бланки за протоколи за задържане. Да се преустановят и ражданията, в случай, че свършат формулярите за актове за раждане.
Хубава работа, ама нашенска