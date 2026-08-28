МЗ се ангажира да изработи механизъм за действие при недостиг на кръв

Министерството на здравеопазването ще създаде общ механизъм за действие при недостиг на кръв и кръвни съставки, който да гарантира както безопасното провеждане на плановите операции, така и достъпа на пациентите до лечение. За целта МЗ ще събере на работна среща болничните организации, Националния и регионалните центрове по трансфузионна хематология, експертния съвет и научното дружество по трансфузионна хематология и Българския червен кръст.

До срещата ще бъде събрана актуална информация за наличните количества кръв и кръвни съставки, потреблението и нуждите на болниците, възможностите за преразпределение между регионите и периодите и кръвните групи, при които недостигът е най-сериозен. Ще бъде оценен и капацитетът за организиране на мобилни и извънредни кампании за кръводаряване.

"На основата на тези данни трябва да бъдат договорени ясни правила за действие при недостиг за обезпечаване на спешната и плановата дейност и за координация между болниците и структурите по трансфузионна хематология", казаха от МЗ.

Реакцията на министерството идва след като темата за недостатъчните количества кръв отново излезе на дневен ред по повод сигнал от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ). Става въпрос за практиката болниците да искат дарителски бележки за осигурени кръводарители преди планови операции, както и изискването да се дарява в точно определени градове. Болници обаче настояха за ясни указания от МЗ какво да правят, защото административната забрана не решава въпроса с липсата на достатъчно кръв.

От МЗ коментираха, че трябва да има ясна граница между доброволния призив за кръводаряване и превръщането му в условие за лечение. Пациентите и техните близки не могат да бъдат задължавани да осигуряват определен брой дарители, за да бъдат хоспитализирани или оперирани.

В същото време МЗ признава, че само административна забрана няма да реши проблема с недостига. При плановите операции болниците трябва да могат предварително да преценят необходимите количества кръв и медицинския риск, но дори при планова интервенция може неочаквано да се наложи кръвопреливане. Затова осигуряването на необходимия резерв не може да зависи единствено от призиви към семействата на пациентите.

От МЗ заявяват, че целта не е проблемът да бъде прикрит с административна забрана, нито болниците да бъдат оставени сами да търсят решение. "Необходим е работещ баланс: болниците да разполагат с необходимите количества кръв, доброволното кръводаряване да бъде устойчиво насърчавано, а достъпът на пациентите до медицинска помощ да не зависи от способността на техните семейства да намерят дарители", казаха от ведомството.