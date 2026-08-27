Канибалът МиГ-29 е най-ясната диагноза на отбраната

И днес в центъра на общественото внимание е старият съветски изтребител МиГ-29 - единственият, на който България разчита за охраната на въздушното си пространство.

За втори пореден ден военният министър Димитър Стоянов обяснява, че към момента МиГ-29 са безалтернативни, тъй като не можем да използваме новозакупените F-16, а никой не иска да ни продаде самолети втора употреба.

Така че ще трябва да инвестираме в МиГ-овете, и то не малко. Министерството на отбраната вече търси кой да ремонтира 10 двигателя на МиГ-29 за 17 млн. евро, като основните надежди са насочени към Полша.

Тя е единствената страна в НАТО, с изключение на България, която все още разполага с МиГ-29. Полша обаче води преговори с Украйна, която също може да използва тези самолети, а двете страни не успяват да постигнат договореност. Варшава очаква от Киев технологии за дронове и използва българския интерес като лост в преговорите.

Ситуацията е унизителна за България и поставя под въпрос доверието между съюзниците в НАТО, но страната ни сама се постави в нея.

"Може да получим резервни части от Полша и Унгария, за да поддържаме временно самолетите МиГ-29. Това е единствената възможност, която имаме към момента", каза военният министър.

Жизненият цикъл на МиГ-29 позволява самолетите да бъдат експлоатирани до 2029–2030 г.

Военният министър обаче посочи, че от 2021 г. насам не е внесена нито една резервна част за поддръжката им, което е показателно за планирането в отбраната.

"Основният метод, с който го поддържаме, е канибализацията. Изключителен труд полагат хората в "Граф Игнатиево", за да поддържат техниката. Имаме различни затруднения с поддържането на техниката, но благодарение на момчетата и на техните знания се справяме“, обясни Стоянов.

"Канибализацията" от години е основен модел на работа в бойната авиация.

При него от няколко машини се вземат части, за да бъде сглобена една, която все още може да лети. Тази "иновативна" практика спокойно може да се приеме като постижение на българската военна инженерна мисъл.

България има и друг вариант - да поиска помощ от НАТО за охраната на въздушното си пространство. Нещо, което е нормално в рамките на Алианс.

Кабинетът на Румен Радев обаче не е склонен да направи това и твърдо държи на МиГ-овете, на които доскоро летеше и сегашният премиер. България имаше възможност да помогне с тях на Украйна и да придобие на политическа цена западни самолети втора ръка, но я пропусна. Това обаче е друг въпрос.

В момента България разполага с осем изтребителя F-16 и предстои да получи още осем, вероятно през 2030 г.

Не е ясно обаче кога страната ни ще успее да усвои новите самолети и да ги включи в бойни дежурства.

Стоянов разясни, че F-16 не могат да започнат да изпълняват дежурства, защото липсва "изключително важна система“.

Управлението на проекта буди редица въпроси, като отговорност носят и САЩ, които значително забавят доставките.

На този фон въпросът за евентуално преминаване към F-35, към който вървят редица държави от НАТО, включително Румъния, изглежда по-скоро абсурдно.

"През 2019 година, когато беше сключен договорът за F-16, казах, че ние сме заложили на самолетите от четвърто поколение. Ние закупихме самолетите F-16 тогава. Идеята на военната експертиза към онзи момент беше да закупим евтин самолет за експлоатация за кратко време — от порядъка на 10–15 години, след което да минем към самолет от пето поколение, какъвто е F-35. За съжаление, финансовите разчети към момента не позволяват дори да помислим в тази посока — за придобиване на самолет F-35 — до 2035 година“.

Така че както казва министъра, "колкото и да е неприятно за някои" в центъра на отбраната ни продължава да е съветското въоръжение повече от 20 години след присъединяването на страната ни към НАТО.