НЗОК коригира данните на КЗК за разходите за помощни средства

НЗОК коригира подадените на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) данни за разходите за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия ––(ПСПСМИ) за хората с увреждания, след като е установено дублиране на стойности по фактурите на търговските дружества.
Според актуализираните данни разходите за 2024 и 2025 г. са останали значително под предвидените в бюджета на касата средства.
Във връзка с публично оповестената информация от пресцентъра на КЗК и последвалите медийни публикации НЗОК уточнява, че през 2024 г. за ПСПСМИ са били изплатени 36 563 500 лв. при определен бюджет от 55 млн. лв. През 2025 г. бюджетът отново е бил 55 млн. лв., а реално изплатените средства са 39 733 300 лв. Така общо за двете години НЗОК е изплатила 76.3 млн. лв., при общо заложени в бюджетите 110 млн. лв.
От касата посочват, че първоначално предоставената по искане на КЗК информация е съдържала частично некоректни данни вследствие на дублиране на размерите на стойностите по фактурите на търговските дружества, предоставящи ПСПСМИ.
След установяването на проблема "Информационно обслужване" АД е актуализирало и коригирало данните. НЗОК е изпратила коригираната информация на КЗК.
От касата подчертават, че изразходваните средства за ПСПСМИ през 2024 и 2025 г. са били в рамките на определените със закон средства и че при разходването им е спазвана бюджетна дисциплина.
Уточнението на НЗОК идва, след като КЗК образува производство за оценка на правилата, по които с публични средства се заплащат медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, високоспециализирани апарати и уреди за индивидуална употреба, както и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.
Проверката на комисията е насочена към възможни ограничения на конкуренцията при разпределението на този публичен ресурс. Сред идентифицираните от КЗК потенциални проблеми са концентрацията на средства в ограничен брой доставчици, намаляването на броя на фирмите на пазара и наличието на нормативни и административни бариери пред конкуренцията.
По данни, цитирани от КЗК, за периода 2024–2025 г. НЗОК е заплатила над 400 млн. лв. за медицински изделия, а изплатените на търговци на дребно средства за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания за същия период са над 1 млрд. лв.
В рамките на предварителното си проучване комисията е установила и значителна диспропорция в разпределението на средствата. При медицинските изделия за болнична и извънболнична помощ най-голям дял от ресурса получават по три фирми във всяка от двете групи, а при помощните средства за хора с увреждания основният дял се разпределя между около десет фирми.
В КЗК са постъпили сигнали от над 10 заинтересовани лица за ограничаване на броя на фирмите, прекомерни нормативни изисквания, затруднения при ремонта на помощни средства и ограничения пред избора на пациентите. Според част от сигналите малки и средни производители на помощни средства по индивидуална мярка са били изтласкани от пазара в цели региони.
Комисията ще изследва и условията, при които НЗОК договаря тези изделия, включително дали те могат да ограничават участници на пазара, да нарушават принципа на технологична неутралност и да намаляват конкурентния натиск.
Ще бъде анализиран и въпросът дали изключването на договарянето за медицински изделия и помощни средства от приложното поле на Закона за обществените поръчки е обосновано и съответства на европейската нормативна рамка.
КЗК ще търси и отражението на тези правила върху хората с увреждания – включително дали концентрацията на доставчици и регионалните диспропорции не ограничават реалния им избор и достъпа до необходимите изделия и услуги.
Предстои комисията да изиска становища от държавните институции, бизнеса, пациентските организации и организациите на хората с увреждания.
НЗОК от своя страна подчертава, че коригираните данни показват, че средствата за ПСПСМИ през 2024 и 2025 г. са били изразходвани в рамките на утвърдените бюджети. Според касата тя е изпълнявала нормативните изисквания и е спазвала бюджетна дисциплина при разходването на публичния ресурс.
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