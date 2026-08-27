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Зеленски удостои Надежда Нейнски с орден и поздрави Йотова

10 коментара
Надежда Нейнски, сн. БГНЕС
Президентът на Украйна Володимир Зеленски удостои с орден "Княгиня Олга" бившия министър на външните работи Надежда Нейнски. 
 
Нейнски е единствената българка сред отличените от Зеленски. 
 
Отличията се дават за значителен личен принос за укрепване на междудържавното сътрудничество, подкрепа на държавния суверенитет и териториалната цялост на Украйна, запазване на историческата памет на украинския народ, благотворителна дейност и популяризиране на украинската държава по света. 
 
Сред отличените с различни държавни отличия на Украйна са канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерите на Канада и Латвия, председателят на Европейския съвет Антониу Коща и други. 
 
Зеленски благодари и на президента Илияна Йотова. 
 
"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент Володимир Зеленски на официалната си страница в социалната платформа Екс.
 
Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, публикуван от Зеленскии на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.
 
В поста на Зеленски е публикувана и снимка на поздравителния адрес.

Ключови думи

Илияна Йотова Зеленски Надежда Нейнски
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10 коментара

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  1. В и К
    #10
    Отговор на коментар #2

    По-добре Киряк Стефчовци, отколкото Мунчовци!

  2. Bлaдo
    #9

    за йотова има само формална благодарност, защото йотова завинаги си остава ... главнокомандващият ни, който падна на колене и облиза престъпната кунка на върховния шаман на врага ...

  3. zitler4
    #8
    Отговор на коментар #1

    Ако , имаш предвид заслуги с отрицателен за България статус , да !

  4. zitler4
    #7
    Отговор на коментар #1

    Заслужила идиотка !

  5. Bлaдo
    #6

    а на бойко методиев борисов орденът му е от путин . . . - за кучешкото му раболепие . . .

  6. ninevia
    #5

    А защо си мисля, че по-нормално беше В.Зеленски да награди Йотова с орден, а Надежда Михайлова-Ненски да бъде поздравена. Но няма как Йотова, целуващата ръка на Гундяй, да заслужи подобна чест. Ето затова не сме нормална държава.

  7. Wiseman
    #4

    На бивш външен министър от служебно правителство - орден, а на настоящ (и евентуално бъдещ) президент - благодарност. Който познава добре дипломатическата символика, ще разбере.

  8. Sion
    #3
    Отговор на коментар #1

    Абсолютно. Дрътата морва се стара много. Тагаренко що са го забравили?

  9. Sion
    #2

    Баце и Прасчо не бяха ли и те украински орденоносци?! Сладки , мили Кириак Стефчовци..

  10. ultra
    #1

    Напълно заслужено отличие.

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