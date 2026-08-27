Зеленски удостои Надежда Нейнски с орден и поздрави Йотова

Президентът на Украйна Володимир Зеленски удостои с орден "Княгиня Олга" бившия министър на външните работи Надежда Нейнски.

Нейнски е единствената българка сред отличените от Зеленски.

Отличията се дават за значителен личен принос за укрепване на междудържавното сътрудничество, подкрепа на държавния суверенитет и териториалната цялост на Украйна, запазване на историческата памет на украинския народ, благотворителна дейност и популяризиране на украинската държава по света.

Сред отличените с различни държавни отличия на Украйна са канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерите на Канада и Латвия, председателят на Европейския съвет Антониу Коща и други.

Зеленски благодари и на президента Илияна Йотова.

"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент Володимир Зеленски на официалната си страница в социалната платформа Екс.

Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, публикуван от Зеленскии на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.

В поста на Зеленски е публикувана и снимка на поздравителния адрес.