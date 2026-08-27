Зеленски удостои Надежда Нейнски с орден и поздрави Йотова

Президентът на Украйна Володимир Зеленски удостои с орден "Княгиня Олга" бившия министър на външните работи Надежда Нейнски.
Нейнски е единствената българка сред отличените от Зеленски.
Отличията се дават за значителен личен принос за укрепване на междудържавното сътрудничество, подкрепа на държавния суверенитет и териториалната цялост на Украйна, запазване на историческата памет на украинския народ, благотворителна дейност и популяризиране на украинската държава по света.
Сред отличените с различни държавни отличия на Украйна са канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерите на Канада и Латвия, председателят на Европейския съвет Антониу Коща и други.
Зеленски благодари и на президента Илияна Йотова.
"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент Володимир Зеленски на официалната си страница в социалната платформа Екс.
Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, публикуван от Зеленскии на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.
В поста на Зеленски е публикувана и снимка на поздравителния адрес.
А защо си мисля, че по-нормално беше В.Зеленски да награди Йотова с орден, а Надежда Михайлова-Ненски да бъде поздравена. Но няма как Йотова, целуващата ръка на Гундяй, да заслужи подобна чест. Ето затова не сме нормална държава.
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По-добре Киряк Стефчовци, отколкото Мунчовци!
за йотова има само формална благодарност, защото йотова завинаги си остава ... главнокомандващият ни, който падна на колене и облиза престъпната кунка на върховния шаман на врага ...
Ако , имаш предвид заслуги с отрицателен за България статус , да !
Заслужила идиотка !
а на бойко методиев борисов орденът му е от путин . . . - за кучешкото му раболепие . . .
А защо си мисля, че по-нормално беше В.Зеленски да награди Йотова с орден, а Надежда Михайлова-Ненски да бъде поздравена. Но няма как Йотова, целуващата ръка на Гундяй, да заслужи подобна чест. Ето затова не сме нормална държава.
На бивш външен министър от служебно правителство - орден, а на настоящ (и евентуално бъдещ) президент - благодарност. Който познава добре дипломатическата символика, ще разбере.
Абсолютно. Дрътата морва се стара много. Тагаренко що са го забравили?
Баце и Прасчо не бяха ли и те украински орденоносци?! Сладки , мили Кириак Стефчовци..
Напълно заслужено отличие.