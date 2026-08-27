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Въздухът трепери: Военният министър е освободил бивш подполковник, заподозрян в злоупотреби

Никола Лалов 1 коментар
Сградата на Министерството на отбраната в София, сн. БГНЕС
Подполковник от запаса е освободен от Министерството на отбраната заради съмнения за злоупотреби при провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. 
 
Той не уточни името на освободения служител, нито за какво точно е освободен и по каква процедура. 
 
Вероятно въпросният подполковник е един от армията пенсионери, които продължават да работят като цивилни.
 
"Беше освободен преди два дни, аз имах предварителна информация, защото работим много добре с "Военна полиция“. Те свършиха наистина прекрасна работа", посочи Стоянов.
 
По думите му има нарушение при провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки и "най-вероятно има злоупотреби“.
 

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Случаят вече е предаден на военната прокуратура.
 
"Не, това не е чистка, това са нормални действия при такава ситуация“, каза Стоянов и добави, че при най-малкото съмнение ще разпорежда проверки от "Военна полиция".
 
Засега обаче няма други отстранени. 
 
Така и не стана ясно какво налага секретността при засечените от МО нередности, макар и били те единичен случай.
 
Военната полиция е на подчинение на военния министър и има широки правомощия, включително да използва  специални разузнавателни средства. Военната полиция е на подчинение на военния министър и има широки правомощия, включително да използва  специални разузнавателни средства.

Ключови думи

Военна полиция Димитър Стоянов
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1 коментар

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  1. Bлaдo
    #1

    аз пък си помислих, че го уволнил за дето се е научил да кара Ф16-ка :-)) . . ., щото мЭнистЭра и льотчика радЭф ич не ги обичат тия работи. . . (((-;

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