Недоволството на гражданите спря идеята за инсинератор за боклук в Елин Пелин

Идеята на Община Елин Пелин да се разреши на частна фирма да направи инсинератор с гориво от боклук беше отхвърлена от общинския съвет в града в четвъртък. Това стана след масово недоволство от страна на жители на Елин Пелин, околните села като Равно поле, както и на власти и живеещи в съседните софийски села като Лозен. Протест имаше и преди заседанието на общинарите в четвъртък.

Инвестиционното предложение беше на фирмата оператор и собственик на съоръжение за изгаряне на опасни отпадъци в Девня. Капацитетът на съоръжението беше 200 000 тона RDF (обработени отпадъци, които могат да се използват за гориво) на година. Нито Община Елин Пелин, нито близката Горна Малина произвеждат такъв вид гориво.

Софийският завод за отпадъци, който е в непосредствена близост, обаче може да прави до 180 000 тона на година гориво от боклук. На среща с граждани и представители на общината и общинския съвет инвеститорът "Он енерджи" даде да се разбере, че има намерение да захранва инсталацията именно с боклука на София.

От Столичната община обясниха, че не са търсени по въпроса от инвеститора. Но иначе RDF горивото се дава за оползотворяване на частни инсталации и в момента срещу заплащане от страна на местната власт. Кой да го вземе, се решава след обществена поръчка, на която може да се яви всеки оператор с разрешение за такава дейност. Печели този, предложил най-ниска цена.

Предложението на община Елин Пелин беше да се сключи споразумение с инвеститора за сътрудничество и той да получи право на строеж върху близо 72 дка общинска земя в землището на село Равно поле. Граждани, както и кметът на Равно поле, се обявиха срещу намерението с мотивите, че няма достатъчно информация нито за съоръжението, нито за технологията, нито за рисковете, а има голяма вероятност от замърсяване на въздуха и почвите в района.

В четвъртък общинският съвет в Елин Пелин отхвърли предложението на администрацията на кмета Ивайло Симеонов. Самият Симеонов обясни при обсъждането с инвеститора преди десетина дни, че това е решение на проблема с отпадъците на Елин Пелин и Горна Малина, тъй като депото, на което се изхвърлят в момента, е с отдавна превишен капацитет.

Въпреки това на сесията в четвъртък, 27 август, администрацията не се изказа в полза на проекта. Не бяха подкрепени и две други решения на проблема, които оставаха вратичка за осъществяването на идеята на по-късен етап.

За сметка на това се чуха гласове, че софийският завод за бклука вмирисва въздуха на близките населени места на територията на община Елин Пелин, а проблемите са се задълбочили в последните години.