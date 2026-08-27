Прокуратурата разследва "чадър" в МЗ над клиниката, в която почина 6-годишният Ангел

Софийската градска прокуратура разследва дали длъжностно лице от Министерството на здравеопазването е осигурило "чадър" над пловдивската клиника "Медикус Алфа", в която през април 2025 г. след дентално лечение почина 6-годишният Ангел. Проверява се дали през февруари 2026 г. служител на министерството е нарушил служебните си задължения при контрола върху разрешението за лечебна дейност на клиниката, за да набави облага за лечебното заведение, съобщиха от прокуратурата.

Производството е за престъпление по служба по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата длъжностното лице, заемащо отговорно служебно положение, не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правомощията си по отношение на разрешението за лечебна дейност, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици.

Предмет на разследването са действията и бездействията на длъжностни лица, свързани с поддържането и контрола върху разрешението за лечебна дейност на клиниката, включително спазването на нормативните изисквания за лицензионния режим.

Новото досъдебно производство е отделно и самостоятелно от наказателното производство за смъртта на детето. То е свързано с резултатите от проверки на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", според които лечебното заведение е работило извън правилата, определени от здравните власти.

Предистория

Шестгодишният Ангел почина на 4 април 2025 г. в частната клиника "Медикус Алфа" в Пловдив след стоматологична манипулация под обща анестезия. Детето е имало кариеси и пулпити и след като няколко зъболекари отказват да го лекуват, родителите му Магдалена и Георги Райчеви се съгласяват на лечение под пълна упойка.

Непосредствено след смъртта на детето родителите му разказаха, че до фаталния изход се е стигнало след поредица от грешки и неглижиране на състоянието на Ангел. По думите им не е била направена предварителна консултация с анестезиолог. Те твърдят още, че след интервенцията денталният лекар и анестезиологът са си тръгнали, въпреки че детето е било във видимо тежко състояние.

Според епикризата смъртта е настъпила след остър белодробен оток и остра лявокамерна сърдечна недостатъчност, състояния след обща анестезия и реанимация.

По случая за смъртта на детето прокуратурата вече е повдигнала обвинения на трима лекари – стоматолога, извършил лечението, и двама анестезиолози.

Разследването за действията на длъжностни лица в Министерството на здравеопазването обаче е отделно от наказателното производство за смъртта на Ангел.

Доклад, според който клиниката е трябвало да бъде затворена

В центъра на новото прокурорско разследване са действията на здравните власти от февруари 2026 г. Това съвпада по време с отстраняването на директорката на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева, която впоследствие беше възстановена на поста през юни 2026 г.

Часове след като беше отстранена като директор на агенцията от служебния здравен министър Михаил Околийски, Иванка Динева съобщи, че е занесла в Министерството на здравеопазването документи от приключила проверка. По думите ѝ те показвали, че лечебно заведение, в което е имало смъртен случай на дете, следва да бъде затворено.

Динева не конкретизира кое е лечебното заведение, но заяви, че министърът не е пожелал да чуе за проверката. Тя съобщи, че е оставила документите в агенцията. В последствие информацията за наличието на такъв доклад в агенцията се оказа противоречива и са назначени нови проверки.

През юли бащата на починалото дете Георги Райчев заяви пред пловдивската медия "Plovdiv24", че Динева е визирала именно "Медикус Алфа": "В един момент се стига до там, че бившата, и в момента пак настояща директорка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева отива при служебния министър Околийски с документация, според която, по законните изисквания, тази клиника трябва да бъде затворена. Не само заради нашия случай, заради ред нарушения", разказа Райчев.

По думите му след уволнението на Динева е последвала нова проверка на извършените проверки. "Едни и същи обстоятелства. Разглеждане от едни и същи хора, с различни заключения. И в крайна сметка някак си нещата се завоалират", разказа бащата.

Той твърди, че вместо клиниката да бъде затворена, са ѝ били наложени административни наказания под формата на глоби.

По закон разрешенията за осъществяване на лечебна дейност се издават и отнемат от министъра на здравеопазването. Бившият служебен здравен министър Михаил Околийски обаче не е в течение с образуваното досъдебно производство и до момента не е давал обяснения по случая.

По закон разрешението за лечебна дейност може да бъде отнето от министъра на здравеопазването по предложение на агенция "Медицински надзор" при конкретно посочени в Закона за лечебните заведения основания – например при извършване на дейности извън разрешените, нарушения на здравното законодателство или при повторно нарушение на закона, медицинските стандарти или здравните изисквания. Сред основанията са и неспазването на правилата за достъпност и качество на медицинската помощ, правата на пациентите и оказването на спешна помощ, заложени в Закона за здравето. При такива нарушения обаче разрешението се отнема само в частта за съответната медицинска специалност, за която е установено нарушението, а не автоматично за цялото лечебно заведение. Отнемането става с мотивирана писмена заповед на министъра, която подлежи на обжалване пред административен съд.