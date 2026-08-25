Кралицата на кънтри музиката Доли Партън почина на 80 години

Доли Партън, една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80-годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния племенник Брайън Сийвър от името на семействата Партън и Оуенс. Към момента на публикуването точната причина за смъртта не е обявена.

С нея светът губи много повече от кънтри певица. Доли Партън беше автор на песни, изпълнител, актриса, продуцент, предприемач и филантроп – жена, която превърна биографията си от Апалачите в универсален разказ за бедността, достойнството, любовта, вярата и правото на човек сам да определя съдбата си, обобщава БГНЕС.

Кариерата ѝ продължи повече от шест десетилетия. Тя продаде над 100 милиона звукозаписа, изведе 25 песни до първото място в американската кънтри класация и остави композиции като "Jolene", "Coat of Many Colors", "9 to 5" и "I Will Always Love You". Партън успя да премине от кънтри към поп, кино, телевизия, театър и рок, без никога да скъса връзката с планините на Тенеси.

От едностайна колиба до сцената на Grand Ole Opry

Доли Ребека Партън е родена на 19 януари 1946 г. в района на Лоукъст Ридж, край Големите опушени планини в Тенеси. Тя е четвъртото от 12-те деца на Робърт Лий Партън и Ави Лий Оуенс Партън. Семейството живее бедно в малка едностайна къща, а детството на бъдещата звезда преминава сред тежък труд, силна религиозна вяра и музика.

Майка ѝ пее стари балади и църковни песни, а баща ѝ – фермер и строителен работник – не умее да чете и пише. Години по-късно именно неграмотността му ще се превърне в личния мотив зад най-голямата благотворителна кауза на Доли Партън.

Тя започва да пее в църквата на дядо си още като дете. На 10 години вече се появява в местното радио и телевизионно предаване "The Cas Walker Farm and Home Hour". На 13 записва първата си песен и излиза на сцената на Grand Ole Opry в Нашвил, където е представена пред публиката от Джони Кеш.

Тази ранна среща със света на шоубизнеса не променя посоката ѝ – тя вече е решила, че ще живее от музика. Ден след завършването на гимназия през 1964 г. заминава за Нашвил. Първите ѝ успехи там не са като певица, а като автор на песни за други изпълнители. Именно писането ще остане сърцевината на нейната работа до края на живота ѝ.

Портър Уагънър и големият пробив

Първият ѝ албум "Hello, I’m Dolly" излиза през 1967 г. Същата година кънтри звездата и телевизионен водещ Портър Уагънър я кани в своето популярно седмично шоу. Появата ѝ пред национална аудитория ускорява възхода ѝ, а техните дуети се превръщат в една от емблематичните творчески двойки на жанра.

Съюзът с Уагънър ѝ дава сцена и публика, но постепенно се превръща и в ограничение. Доли Партън настоява да развива самостоятелна кариера и да запази контрол върху песните си. През 1971 г. "Joshua" става първият ѝ самостоятелен сингъл начело на кънтри класацията.

Същата година излиза "Coat of Many Colors" – песен по истинска история от детството ѝ. В нея майка ѝ ушива палто от разноцветни парчета плат, а малката Доли го носи с гордост, въпреки подигравките на другите деца. Простият разказ се превръща в една от най-силните песни за бедността, семейната любов и човешкото достойнство в американската музика.

Раздялата с Уагънър през 1974 г. е трудна, но от нея се ражда "I Will Always Love You". Песента не е любовно обяснение в традиционния смисъл, а благодарно сбогуване с творчески партньор. Записът на Партън оглавява кънтри класацията през 1974 г., а новата ѝ версия прави същото през 1982 г.

През 1992 г. Уитни Хюстън превръща композицията в световен поп феномен чрез филма "Бодигард". Така една интимна песен за професионална раздяла се превръща в една от най-познатите балади на XX век. За Партън това е и доказателство колко далеч може да стигне една песен, когато авторът запази правата и доверието в собствената си работа.

"Jolene" – молбата, която чу целият свят

Другата ѝ безсмъртна композиция, "Jolene", излиза през 1973 г. Песента е необичайна: лирическата героиня не обвинява мъжа, а се обръща към красивата си съперница и я моли да не ѝ отнема любовта. Повтарящото се име, напрежението в мелодията и уязвимостта на текста превръщат "Jolene" в стандарт, който десетилетия наред е интерпретиран от изпълнители от различни жанрове.

Силата на Партън като автор е в ясния разказ. Тя пише за хора, които рядко са били център на голямата музикална индустрия – бедни семейства, работещи жени, самотни майки, изоставени съпруги и хора, които се опитват да запазят достойнството си. Песните ѝ са кратки истории с герои, конфликт и запомняща се мелодия.

В образа ѝ има блясък, изкуствена коса, високи токчета и кристали, но в текстовете няма фалш. Контрастът между сценичната екстравагантност и емоционалната прямота се превръща в нейна запазена марка.

Кънтри звезда, която превзе поп музиката

През втората половина на 70-те години Партън целенасочено разширява звученето си. "Here You Come Again" от 1977 г. влиза в поп класациите, продава се в милионен тираж и ѝ носи първата награда "Грами". Успехът предизвиква спорове сред традиционалистите в Нашвил, но тя не приема преминаването към по-широка публика като отстъпление от корените си.

Най-големият ѝ кросоувър успех идва с "9 to 5" през 1980 г. Песента е написана за едноименната комедия, в която Партън играе редом с Джейн Фонда и Лили Томлин. Ритъмът напомня тракане на пишеща машина, а текстът описва унижението на нископлатения труд, властта на началниците и ежедневната борба на работещите жени.

"9 to 5" достига първото място както в поп, така и в кънтри класациите в САЩ, печели две награди "Грами" и получава номинация за "Оскар" за оригинална песен. Композицията надживява филма и се превръща в химн на хората, които работят много, но остават невидими за системата.

През 1983 г. дуетът ѝ с Кени Роджърс "Islands in the Stream" оглавява американската поп класация. Четири години по-късно албумът "Trio" с Емилу Харис и Линда Ронстад показва друга страна на Партън – прецизна вокална хармония и уважение към акустичните традиции. "Trio II" продължава проекта през 1999 г.

В края на 90-те и началото на новия век тя се връща към блуграс корените си с "The Grass Is Blue", "Little Sparrow" и "Halos & Horns". Това не е носталгично отстъпление, а поредно доказателство, че гласът и авторството ѝ могат да преживеят промените в музикалната мода.

През 2022 г. Партън е приета в Залата на славата на рокендрола. Първоначално тя се опитва да оттегли номинацията си, защото не смята, че е заслужила място сред рок музикантите. След приемането ѝ отговаря по характерния си начин – записва рок албума "Rockstar" през 2023 г. с участието на звезди от няколко поколения.

От големия екран до Бродуей

"От девет до пет" е и филмовият дебют на Партън. Естественото ѝ присъствие, чувството за хумор и способността да не се взема прекалено насериозно я превръщат в успешна актриса, а не просто в певица, поканена заради популярността си.

Следват "The Best Little Whorehouse in Texas" с Бърт Рейнолдс, "Rhinestone" със Силвестър Сталоун и "Steel Magnolias", където тя е част от силен женски ансамбъл. По-късно играе в "Straight Talk" и "Joyful Noise", появява се в телевизионни продукции и озвучава анимационни герои.

Партън създава и продуцентска компания заедно със Санди Галин. Компанията участва в проекти като филмите "Father of the Bride" и телевизионната поредица "Buffy the Vampire Slayer". Така тя разширява влиянието си и зад камерата.

Историята на "9 to 5" стига и до театралната сцена. Партън пише музиката и текстовете за сценичната версия и получава номинация "Тони". В последните години от живота си тя работи и по автобиографичния спектакъл "Dolly: A True Original Musical", планиран за Бродуей през зимата на 2026 г.

Доливуд – бизнес, памет и икономика

През 1986 г. Партън става партньор в тематичен парк в Пиджън Фордж, Тенеси, който получава името Dollywood. Решението има символична и икономическа стойност: вместо да превърне успеха си само в лично богатство, тя инвестира в района, от който е тръгнала.

Dollywood се разраства в комплекс от тематичен и воден парк, хотели, спектакли и туристически атракции. Той създава работни места и се превръща в един от двигателите на туризма в Източен Тенеси. В бизнес модела на Партън местната култура – музика, занаяти, храна и планинска история – не е декор, а основен актив.

Зад бляскавия публичен образ стои предприемач, който разбира стойността на авторските права, марката и дългосрочната инвестиция. Партън запазва контрола върху голяма част от каталога си и изгражда мрежа от проекти, които продължават да работят отвъд концертната сцена.

325 милиона книги за деца

Най-мащабното наследство на Доли Партън извън музиката е "Imagination Library". Тя създава програмата през 1995 г. в родния си окръг, вдъхновена от баща си, който не е получил образование и не е можел да чете.

Моделът е прост: всяко записано дете получава безплатно по една подходяща за възрастта книга месечно от раждането до петгодишна възраст. Инициативата постепенно излиза извън Тенеси, след това извън САЩ и се разпространява в Канада, Великобритания, Австралия и Република Ирландия.

Към юни 2026 г. "Imagination Library" е изпратила над 325 милиона книги и раздава повече от 3,5 милиона книги всеки месец. Това превръща проекта не в странична благотворителна дейност на знаменитост, а в една от най-големите международни програми за ранна детска грамотност.

Партън помага и след опустошителните пожари в района на Големите опушени планини през 2016 г., когато създава фонд за пряка подкрепа на засегнатите семейства. През 2020 г. дарява 1 милион долара за изследвания срещу COVID-19 в Медицинския център на университета "Вандербилт". Средствата подпомагат ранни етапи от научната работа, свързана с ваксината на Moderna. През 2022 г. тя прави още едно дарение от 1 милион долара за изследвания на инфекциозни заболявания при деца.

Тази филантропия следва същата логика като песните ѝ – големите каузи започват от конкретния човешки живот: баща, който не може да чете; семейство, изгубило дома си; дете, което има нужда от книга; лекар, който се нуждае от средства за изследване.

Блясъкът като броня, хуморът като свобода

Образът на Доли Партън беше толкова известен, колкото и гласът ѝ: високи руси прически, ярък грим, кристали и сценични костюми. Тя обаче обезоръжаваше критиците, като първа се шегуваше със себе си. Хуморът ѝ не беше само част от шоуто, а начин да контролира разговора за външността си в индустрия, която често свежда жените до нея.

Зад съзнателно преувеличената визия стоеше автор с остър усет към класата, пола и властта. Партън умееше да бъде едновременно традиционна и модерна – вярваща жена от американския Юг, която защитаваше правото на всеки да живее с достойнство; кънтри звезда, приемана от поп, рок и ЛГБТК+ публика; знаменитост, която рядко се включваше в партийни битки, но ясно подкрепяше човешкото равенство.

Тя не се опитваше да заличи произхода си, за да бъде приета от света. Напротив – превърна акцента, семейните истории, планинската музика и бедното детство в източник на културна сила.

Любовта, която остана извън прожекторите

През май 1966 г. Доли Партън се омъжва за Карл Томас Дийн. Двамата остават заедно близо шест десетилетия, но той почти напълно избягва публичността. Тази дистанция позволява на Партън да пази част от живота си извън сцената.

Двамата нямат деца. Партън често говори за племенниците си и за милионите деца, до които достига нейната библиотечна програма. Тя е и кръстница на Майли Сайръс, с която поддържа близка връзка и си сътрудничи музикално.

Карл Дийн почина на 3 март 2025 г. на 82 години. Загубата му белязва последната година и половина от живота на певицата. Тя призна, че докато се е грижила за него, е пренебрегнала свои здравословни проблеми.

През септември 2025 г. Партън отлага планираните си концерти в Лас Вегас, а през май 2026 г. окончателно ги отменя. Тя съобщава, че лечението дава резултат, но че не е готова за натоварването на голямо сценично шоу. През август пропуска и събитие в Dollywood по лекарска препоръка заради обезводняване и световъртеж.

Само четири дни преди смъртта си Партън заявява, че все още работи и има много идеи, които иска да осъществи. Думите ѝ звучат като естествено продължение на целия ѝ живот – не като отказ да приеме възрастта, а като вяра, че творчеството не трябва да има предварително определен край.

Отличията и числата зад легендата

Доли Партън е приета в Залата на славата на кънтри музиката през 1999 г., а през 2022 г. – в Залата на славата на рокендрола. Тя получава Националния медал на изкуствата на САЩ, отличието на центъра "Кенеди" и награда за цялостен принос от Американската звукозаписна академия.

Официалната база на наградите "Грами" отчита 10 конкурсни победи и 55 номинации; отделно през 2011 г. Партън получава почетната награда за цялостен принос. Тя има две номинации за "Оскар" за оригинална песен – за "9 to 5" и "Travelin’ Thru" – както и номинация "Тони" за сценичния мюзикъл "9 to 5".

През 2004 г. Библиотеката на Конгреса на САЩ я обявява за "жива легенда". Но числата и отличията разказват само част от историята. По-важно е, че песните ѝ продължават да бъдат записвани от нови изпълнители, че образът ѝ се разпознава от хора, които никога не са слушали кънтри радио, и че милиони деца познават името ѝ от книга, пристигнала по пощата.

Наследството

Доли Партън напусна света като рядък символ на американската култура, способен да обединява различни поколения и публики. Тя беше едновременно продукт на Нашвил и автор на собствените си правила; комерсиална звезда и пазител на традицията; майстор на самоиронията и сериозен разказвач за живота на обикновените хора.

Нейното най-голямо постижение може би не е една песен, филм, награда или бизнес. То е в начина, по който превърна личния успех в обществена полза, без да загуби гласа на момичето от едностайната къща в Тенеси.

Доли Партън доказа, че човек може да носи кристали и да говори за бедността; да бъде глобална марка и да остане свързан с родното място; да се шегува със собствения си образ и едновременно с това да защитава пълния контрол върху творчеството си.

Гласът ѝ ще продължи да звучи в "Jolene", "9 to 5" и "I Will Always Love You". Но истинският мащаб на наследството ѝ ще се измерва и в нещо по-тихо – в детето, което отваря първата си книга и открива, че светът е по-голям от мястото, в което е родено.

Източник: БГНЕС