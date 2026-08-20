Принц Хари и Меган се очаква да се върнат да живеят във Великобритания

Принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат да живеят във Великобритания този месец, шест години след като се отказаха от задълженията си като членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ, съобщават британски и американски медии, цитирани от БТА.

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще се преместят от Калифорния във Великобритания за продължителен период заедно с принц Арчи (на 7 години), и принцеса Лилибет (на 5 години), а децата ще започнат да ходят на училище там през септември, съобщиха списание "Пийпъл" и британският вестник "Телеграф".

Нито говорител на Хари, нито Бъкингамският дворец са коментирали информацията. Източник, близък до двойката, обаче потвърди, че съобщенията са верни.

Според "Телеграф" двамата няма да се върнат към задълженията си като членове на кралското семейство, нито ще живеят в кралска резиденция.

Двойката напусна Великобритания през март 2020 г., което предизвика напрежение, след като двамата многократно отправиха критики към кралското семейство и монархията.

Миналия месец семейството посети Великобритания, а крал Чарлз се срещна с внуците си за първи път от 2022 г.