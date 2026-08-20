Тръмп планира нова среща с Ким Чен-ун до края на годината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун по-късно тази година, опитвайки се да възстанови личните отношения, които двамата изградиха по време на първия му мандат. Тръмп потвърди намерението си пред журналисти в Белия дом, но не посочи конкретна дата или място.

Тръмп подчерта, че е важно САЩ да поддържат добри отношения с Ким, въпреки че Северна Корея продължава да развива ядрената си програма. Американският президент заяви, че Пхенян разполага с 57 "много мощни" ядрени оръжия. Това е необичайно конкретна оценка, тъй като САЩ не публикуват официална точна цифра за севернокорейския ядрен арсенал.

Южна Корея представи по-висока оценка. Министърът на отбраната Ан Гю-бек заяви пред парламента, че Сеул обикновено оценява севернокорейския арсенал на между 80 и 120 ядрени оръжия. Той подчерта, че Южна Корея не възнамерява официално да признава Северна Корея за ядрена държава.

Възможната нова среща идва след решението на Тръмп да ограничи мащаба на съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея. Американският президент определи ученията като "много обидни" за Ким и заяви, че севернокорейският лидер се е държал "много добре".

Тръмп и Ким вече са се срещали три пъти по време на първия мандат на американския президент – в Сингапур и Ханой, както и в демилитаризираната зона между двете Кореи през 2019 г., припомни БГНЕС. Тези срещи привлякоха огромно международно внимание, но не доведоха до споразумение за ядреното разоръжаване на Пхенян.

Сега Тръмп отново разчита до голяма степен на личния си контакт с Ким. Според Wall Street Journal потенциална среща може да се проведе през ноември, когато Тръмп се очаква да пътува до Китай за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC).

От Пхенян обаче сигналите са по-предпазливи. Ким Йо-джон, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, заяви, че не знае за скорошна комуникация между Ким и Тръмп, с което постави под съмнение твърденията за възобновени контакти. Тя все пак призна, че брат ѝ има добри спомени от отношенията си с американския президент.

Южнокорейският президент Ли Дже-мьон заяви, че ще направи всичко възможно да подкрепи дипломатическите усилия на Тръмп. В същото време обаче намаляването на американско-южнокорейските военни учения предизвиква опасения, че по този начин може да бъде отслабена военната готовност на съюзниците на фона на нарастващия ядрен потенциал на Пхенян.

Така евентуална нова среща между Тръмп и Ким би била значително по-различна от първите им разговори. Северна Корея вече разполага с по-развит ядрен арсенал и по-тесни отношения с Русия и Китай, което усложнява перспективите за постигане на споразумение за пълно ядрено разоръжаване.