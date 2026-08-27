От фактури през пазаруване до имейли: Как AI агентите се превръщат в новия двигател на бизнеса

Изкуственият интелект (AI) се очертава като едно от най-големите предизвикателства в наши дни. От една страна, част от бизнеса вероятно гледа с надежда към него за оптимизиране на много процеси, пестене на разходи и по-бързо създаване на иновации, но от друга: работници и служители се чудят кога ботове, роботи или AI агенти ще вземат тяхното работно място.

Поне на тази фаза от развитието на модерната технология агентите с изкуствен интелект започват да играят решаваща роля в трансформацията. Редица проучвания вече показват, че в момента бизнесът използва най-много AI агентите за счетоводството. Оказва се, че битката с обработката на безбройните фактури, които се издават на компаниите, се оказва далеч по-лесна задача с новата технология.

Фактите: Фактурите не само са много на брой, но и с различен дизайн. Именно затова обобщаването им в Exel-ски таблици отнема дни, а понякога и седмици за големите компании. Най-често се променяха ръчно един по един имената на файловете с фактури, като се поставяше ключова дума, за да е ясно за какво се отнася документът. След това се пресмяташе общата сума по тях, групираха ги по пера и т.н. Е, в наши дни всички тези задачи вече могат да се изпълняват от AI агенти, които едновременно обработват фактури, създават и ги обобщават в Excel-ска таблица, и всичко това отнема броени минути в зависимост от броя на фактурите.

Най-популярният модел за тази задача е ChatGPT, но не чатът му, който отговаря само на въпроси, а платената версия ChatGPT Work. Именно той работи с AI агенти, които не само могат да отговарят на въпроси, но и изпълняват конкретни задачи.

В най-фини детайли въпросният инструмент трябва да се свали като програма на компютъра и да му се даде достъп до папка, в която в случая се намират въпросните фактури. Докато агентите работят в тази папка, служителите спокойно могат да ползват други програми на компютъра си.

Внимавайте с паролите за банкиране

Друга честа употреба на AI агентите е делегирането им на функции да закупуват суровини или материали от конкретно посочени сайтове или платформи. Обикновено на агентите се посочва какви точно продукти да вкарат в кошницата, а след като изпълнят задачата, търговските директори на съответните компании влизат, за да прегледат избраните продукти и да направят плащането за тях.

Принципно, AI агентите могат да правят и разплащането на продуктите, но поне на този ранен етап това крие и риск, тъй като, имайки достъп до банковата ви сметка, изкуственият интелект може да реши да направи плащания, които точно в този момент може и да не са ви приоритет.

Безспорно вече най-познатото ползване на AI агентите е да имат достъп до вашия имейл. Те могат да прочетат пощата ви, да подготвят отговори на най-належащите имейли, да маркират потенциалния спам, който не е засечен от самата поща, да посочат имейлите, в които препоръчват изтриване и т.н. Това обобщение идва веднъж на ден до предприемачите и безспорно пести време.

Такъв изглежда най-общо поне засега най-познатият "мост" между изкуствения интелект и бизнеса, който започва да се случва и в България. Проверка на Mediapool установи, че възможности, и то безплатни, за обучение на бизнеса в усвояването на ползването на изкуствения интелект предлага "София Тех Парк" и в частност сформиращата се в момента българска фабрика за изкуствен интелект Brain ++.

В детайли, Българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ стартира серия от безплатни практически видеообучения за използване именно на големите езикови АI модели. В своеобразните курсове, достъпни на сайта на фабриката, един от най-любопитните уроци е "Пътят от "Здравей" до създаването на ваш собствен AI агент, персонализиран за вашия бизнес или ежедневие". А именно т.нар. AI агенти са изкуствен интелект, който не просто отговаря на въпроси, а може сам да изпълнява задачи, като взема решения и използва инструменти.

Напълно работеща фабрика за изкуствен интелект до 2028 година

Българската фабрика за изкуствен интелект Brain++ реално включва два компонента – осигуряване на средства за нов суперкомпютър, и второ, също толкова съществено – т.нар. "меки мерки", т.е. изграждане на екосистема, която позволява да се партнира с бизнеса, разказа пред Mediapool проф. Симеон Стоянов, мениджър на проекта. Обучението на фирмите и държавната администрация е част от тази опция.

Реално страната ни се включва в битката на Европа със САЩ и Азия за развитие на новата технология.

"Преди няколко години ЕК осъзна, че Европа започва да изостава значително от водещите държави в Америка и Азия в областта на изкуствения интелект. Беше ясно, че това изоставане води до сериозни проблеми с националния суверенитет и националната сигурност. За да се предотврати процесът, беше решено да се инвестира първо в инфраструктура: по-големи суперкомпютри, специализирани в сферата на изкуствения интелект. Това позволява в Европа първо да се разработват нови системи за изкуствен интелект и големи езикови модели, и второ – да се развиват всички съпътстващи ги приложения. Крайната цел е данните и тези системи, грубо казано, да остават в Европа, вместо да отиват другаде и да се използват за допълнително обучение на външни системи", уточни проф. Стоянов.

Именно затова в основата на българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ очаквано ще бъде новият суперкомпютър, оптимизиран за задачи, свързани с изкуствения интелект. Системата ще разполага с близо 1000 графични процесора (GPU). До нейното въвеждане в експлоатация потребителите вече могат да използват наличната модерна инфраструктура за разработване и тестване на пилотни проекти, която оперира на надградения български суперкомпютър Discoverer+ също в София Тех Парк, посочват от дружеството.

Фабриката пряко подпомага развитието на българските модели за изкуствен интелект.

От публикуваната наскоро правителствена програма на кабинета "Радев" става ясно, че страната ни трябва да разполага с работеща фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ в София Тех Парк до 2028 г. Там се уточнява, че впоследствие фабриката ще прерасне в "BRAIN++ 2.0", и то с регионална мрежа от технологични паркове в Пловдив, Варна, Русе и Бургас, свързани в единна национална AI мрежа. Това стана ясно в последните дни от правителствената програма на кабинета на Румен Радев.

Връщайки лентата назад, през 2025 г. страната ни бе сред първите 6 държави с одобрени от ЕК проекти за фабрики с изкуствен интелект. Големите амбиции на Брюксел са да създаде минимум 19 AI фабрики. Някои от тях са подкрепени от кохезионните фондове на общността. София Тех Парк, където се помещава българската AI фабрика, съшо бе изграден с 42 млн. евро от кохезионните фондоне на ЕС.

Общо проектът за българската AI фабрика (BRAIN++) е на стойност 90 милиона евро и е съвместна работа между Института по компютърни науки и изкуствен интелект INSAIT към Софийския университет и София Тех Парк.