Жълт код за интензивни валежи за Бургас, Варна и Шумен днес

Жълт код за интензивни валежи е издаден за днес за областите Бургас, Варна и Шумен, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Очакват се локални интензивни валежи и гръмотевици, както и временно усилване на вятъра.
В останалите области на страната не се очакват опасни метеорологични явления.
Днес ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони.
Вятърът ще е от север-северозапад, слаб до умерен, а в крайните източни райони - от изток-североизток.
Преобладаващите максимални температури ще са между 30° и 35°, в североизточните райони и по Черноморието 27° - 29°, а в София - около 31°.
Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.
По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода ще е 25° - 26°. Вълнението на морето ще е около 3 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево. Главно в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.
В петък с умерен, в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.
В събота сутринта ще е прохладно, през деня ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне.
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