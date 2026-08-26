Четири нови случая. Всички дронове, стигнали България, са разузнавателни или примамки

Четири дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие. Два от тях – в района на Варна, край плаж "Кабакум“ и местността "Паша дере“. Части от други два дрона изплуваха в района на Бургас, край Царево и Несебър.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имало взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно.
Българските власти не бързат с оценките си на кого принадлежат дроновете. Наскоро дрон навлезе във въздушното ни пространство в северната част на страната и падна на българска територия, като от МО съобщиха, че е украински.
Българските Военноморски сили регулярно реагират на сигнали за неизвестни обекти във водите и по крайбрежието, като при наличие на съмнения за опасен предмет се изпращат специализирани екипи.
Военният министър Димитър Стоянов каза, че откритите по българското Черноморие дронове са разузнавателни или дронове-примамки и не представляват опасност.
Според него увеличаването на броя на дроновете, които достигат до българското крайбрежие, е свързано с интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил през последните дни.
"Течението в момента отнася и извежда части от тези дронове“, каза министърът.
Рано сутринта дрон е забелязан на плажа "Кабакум“ до Варна. По-късно части от дрон бяха открити навътре в морето пред местността "Паша дере“, а в района на курорта "Камчия“ беше намерено крило от дрон без взрив. По Южното Черноморие, след появата на дрон край Царево преди ден, още един изплува в района на Поморие.
В последните седмици много подобни случаи има и в Румъния.
Фрагмент от дрон е намерен днес сутринта и на плаж на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където снощи на вълнолома на крайбрежната алея бяха намерени останки от предполагаем дрон.
Сериозна грешка е всички дронове веднага да се взривяват. Трябва да се копират технологии............. преди доста години Иран успя да приземи без дефекти новия разузнавателен дрон на Локхийд и днес това е Шахеда ..............
"Според него увеличаването на броя на дроновете, които достигат до българското крайбрежие, е свързано с интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил през последните дни." ------- Господи, какъв дипломат е този военнен министър! Колко изискан начин е избрал да ни съобщи, че дроновете са руски!
Само 4 дрона? Стига бе, при тая РъБъ концепция с чадърите, шезлонгите, "Крим е руZкий" и БОТАШ това си е направо постижение. Я караколевич веднага да дигне нов пилон в Рожен, а рундю и баба мЭца да поискат иконки на путлЭр. Пазели от всичко, твърдят в чуварлейските блата.
Военните да събират и поправят тези дронове. Така за кратко ще удвоят разполагаемите ни дронове. Защото крадливата демокрация подари уж на заем 2 000 000 000 на украйна, и прахоса други много много милиарди.
При завръщането ми във Майами бях приятно изненадан от новата опция в робо такситата . Само срещу 50 долара фий можеш да миниш в прайвит мод тоест да изключиш вътрешните камери и да накараш некое русу рускинчи избегало от Путин да ти издуха за ощи толкова затова в тези ягуари е малко лъзгаво на задната седалка от предишни пътувания , но какво пък — сексът и града отвън са вдъхновяващи. За разлика от вмирисаните копърки в София.
И децата с кофичките на плажа знаят, че флотът на непобедимая е приведен в подводен режим от ВСУ и оцелялото е наблъскано в устието на р. Дон, в Азовско море...
Интерес на ВСУ към бг черноморие може да бъде единствено преброяване на делфините...
СТИГА ГЛЕДАХТЕ НА ПАРЧЕ, ВСЕКИ ДЕН ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ДРОНОВЕ, шпионски самолет премина, взривове имаше, путин готви война срещу НАТО, това американците отдавна съобщиха и неслучайно радклиф отиде в москва.БЪЛГАРИЯ Е В ГОЛЯМА ОПАСНОСТ С РУСКИ АГЕНТ НАЧЕЛО, защото той ще крие всички хибридни операции в България и няма да ги съобщи на нато и да потърси помощ
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Сериозна грешка е всички дронове веднага да се взривяват. Трябва да се копират технологии............. преди доста години Иран успя да приземи без дефекти новия разузнавателен дрон на Локхийд и днес това е Шахеда ..............
"Според него увеличаването на броя на дроновете, които достигат до българското крайбрежие, е свързано с интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил през последните дни." ------- Господи, какъв дипломат е този военнен министър! Колко изискан начин е избрал да ни съобщи, че дроновете са руски!
Само 4 дрона? Стига бе, при тая РъБъ концепция с чадърите, шезлонгите, "Крим е руZкий" и БОТАШ това си е направо постижение. Я караколевич веднага да дигне нов пилон в Рожен, а рундю и баба мЭца да поискат иконки на путлЭр. Пазели от всичко, твърдят в чуварлейските блата.
Както вече бе изяснено, четирите дрона по българското крайбрежие, са руски. Очакваме, подобно на случая с украинския дрон, МнВР да привика на обяснение руския посланик в България !
Военните да събират и поправят тези дронове. Така за кратко ще удвоят разполагаемите ни дронове. Защото крадливата демокрация подари уж на заем 2 000 000 000 на украйна, и прахоса други много много милиарди.
Аз бих се радвал ако дроновете са руски. Щом са донесени от вълните дотук значи не са си свършили работата.
Путин ежедневно провокира гранични европейски държави с дронове и хибридни атаки - стара кагебиска тактика. Но, това показва единствено жалко безсилие.
При завръщането ми във Майами бях приятно изненадан от новата опция в робо такситата . Само срещу 50 долара фий можеш да миниш в прайвит мод тоест да изключиш вътрешните камери и да накараш некое русу рускинчи избегало от Путин да ти издуха за ощи толкова затова в тези ягуари е малко лъзгаво на задната седалка от предишни пътувания , но какво пък — сексът и града отвън са вдъхновяващи. За разлика от вмирисаните копърки в София.
И децата с кофичките на плажа знаят, че флотът на непобедимая е приведен в подводен режим от ВСУ и оцелялото е наблъскано в устието на р. Дон, в Азовско море... Интерес на ВСУ към бг черноморие може да бъде единствено преброяване на делфините...
СТИГА ГЛЕДАХТЕ НА ПАРЧЕ, ВСЕКИ ДЕН ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ДРОНОВЕ, шпионски самолет премина, взривове имаше, путин готви война срещу НАТО, това американците отдавна съобщиха и неслучайно радклиф отиде в москва.БЪЛГАРИЯ Е В ГОЛЯМА ОПАСНОСТ С РУСКИ АГЕНТ НАЧЕЛО, защото той ще крие всички хибридни операции в България и няма да ги съобщи на нато и да потърси помощ