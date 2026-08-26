Четири нови случая. Всички дронове, стигнали България, са разузнавателни или примамки

Четири дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие. Два от тях – в района на Варна, край плаж "Кабакум“ и местността "Паша дере“. Части от други два дрона изплуваха в района на Бургас, край Царево и Несебър.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имало взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно.

Българските власти не бързат с оценките си на кого принадлежат дроновете. Наскоро дрон навлезе във въздушното ни пространство в северната част на страната и падна на българска територия, като от МО съобщиха, че е украински.

Българските Военноморски сили регулярно реагират на сигнали за неизвестни обекти във водите и по крайбрежието, като при наличие на съмнения за опасен предмет се изпращат специализирани екипи.