Румънски F-16 унищожи морски дрон до газов проект в Черно море

Румънски изтребител F-16 унищожи морски дрон на няколкостотин метра от морския газов проект Neptun Deep в Черно море, съобщи министърът на отбраната на Румъния.
Това е пореден случай в Румъния.
Дронът е пренасял експлозиви и не е украински, както ни бе потвърдено от украинската страна, заяви министърът на отбраната Раду Мируца във Фейсбук.
Към Министерството на националната отбрана е бил сформиран команден център, който е поискал разрешение от НАТО румънските въоръжени сили да поемат ръководството на операцията.
След извършена оценка и в координация с президента на Румъния е било взето решение дронът да бъде унищожен, за да се защитят животите на хората, работещи на платформата, и да се гарантира сигурността на критичната инфраструктура.
Maлко по-рано дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу Украйна.
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