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Румънски F-16 унищожи морски дрон до газов проект в Черно море

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Снимката е илюстративна, БГНЕС
Румънски изтребител F-16 унищожи морски дрон на няколкостотин метра от морския газов проект Neptun Deep в Черно море, съобщи министърът на отбраната на Румъния.
 
Това е пореден случай в Румъния.
 
Дронът е пренасял експлозиви и не е украински, както ни бе потвърдено от украинската страна, заяви министърът на отбраната Раду Мируца във Фейсбук.
 
Към Министерството на националната отбрана е бил сформиран команден център, който е поискал разрешение от НАТО румънските въоръжени сили да поемат ръководството на операцията.
 
След извършена оценка и в координация с президента на Румъния е било взето решение дронът да бъде унищожен, за да се защитят животите на хората, работещи на платформата, и да се гарантира сигурността на критичната инфраструктура.
 
Maлко по-рано дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу Украйна.
 
Дронът падна в необитаем район край Тулча.

Ключови думи

Ф-16 морски дрон
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