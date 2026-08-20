Румънски F-16 унищожи морски дрон до газов проект в Черно море

Румънски изтребител F-16 унищожи морски дрон на няколкостотин метра от морския газов проект Neptun Deep в Черно море, съобщи министърът на отбраната на Румъния.

Това е пореден случай в Румъния.

Дронът е пренасял експлозиви и не е украински, както ни бе потвърдено от украинската страна, заяви министърът на отбраната Раду Мируца във Фейсбук.

Към Министерството на националната отбрана е бил сформиран команден център, който е поискал разрешение от НАТО румънските въоръжени сили да поемат ръководството на операцията.

След извършена оценка и в координация с президента на Румъния е било взето решение дронът да бъде унищожен, за да се защитят животите на хората, работещи на платформата, и да се гарантира сигурността на критичната инфраструктура.

Maлко по-рано дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу Украйна.

Дронът падна в необитаем район край Тулча.