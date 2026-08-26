Правителството се цели да усвои над 95% от парите по ПВУ

България е усвоила около 70% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), като очаква до края на изпълнението да получи над 95% и по-близо до 100% от всичките над 6.1 милиарда евро безвъзмездна помощ от ЕС. Това заяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов пред БНТ.

Крайният срок за приключване на всички операции по ПВУ е 31 август, но плащанията към страната ни от Европейския съюз трябва да станат до края на годината.

Пет дни преди финала България все още не е изпратила искане за получаване на парите по финалното – пето плащане, в размер на над 1.67 милиарда евро. В оставащите дни страната ни трябва да изпълни 45 етапи и цели, като изпълнените до момента са едва 12, показват данните в системата за еврофондовете ИСУН 2020. Според тях реално изплатените средства са над 4.1 милиарда евро (над 57%).

Оптимизмът на вицепремиерът по еврофондовете най-вероятно идва от факта, че при ресурс от над 6.1 милиарда евро има наддоговаряне - над 7.8 милиарда евро безвъзмездна помощ, според ИСУН 2020. Така дори някои от инвестиционните проекти да не приключат в срок, други ще се справят. Това е стара тактика, която се стимулира от ЕС и страните членки успешно я прилагат, включително и България.

Денонощна работа

През последните месеци, включително през август, работихме активно по изпълнението на заложените задачи, свършена е значителна работа, отчете вицепремиерът.

"В последните месеци, включително и през лятото, и през август, се работеше всеки един ден, за да се свършат всички задачи, някои от тях дълги години неглижирани", каза Пеканов. Като пример той даде получените нови влакове, което към момента са общо 32 – 20 мотриси на "Шкода" и 12 – на "Алстом", които ще предложат по-добри условия за пътуване.

Вицепремиерът Пеканов отбеляза, че получаването на влаковете от "Алстом" е било под риск, но след усърдна работа те са факт. В тази връзка той изтъкна работата на служебния транспортен министър Гроздан Караджов и на настоящия транспортен министър Георги Пеев, включително и на премиера Румен Радев. Предстои закупуването и на още 23 влака от "Алстом" със средства по Социалния план за климата.

Пеканов изрази недоволство от вандалските прояви срещу новия подвижен състав. "Оттук нататък следва разговор как да ги опазим, защото аз съм много гневен, когато видя, че още в първите дни започват хулигански набези срещу тях", каза вицепремиерът. Дни след като беше пуснат в експлоатация един от мотрисните влакове на "Шкода" беше нашарен на жп гарата в Благоевград.

Енергетика

По отношение на енергетиката Пеканов посочи инвестициите в батерии като един от успешните резултати от Плана за възстановяване.

"България вече е лидер по батерии в Европа. Това помага на цялостната енергия на системата. Как помага сега, когато имаме и криза? Изключително много помага. Ние купуваме ток, който е евтин. Батериите го съхраняват и после го връщат на пазара", обясни той.

Според вицепремиера страната ни трябва да продължи да инвестира както във възобновяеми източници и батерии, така и в ядрената енергетика.

Пеканов коментира и бъдещето на въглищната енергетика и регионите. По думите му целта е ТЕЦ-овете и мините да бъдат финансово оздравени, като част от работещите могат да бъдат пренасочени към нови дейности. Например рекултивация на терените, за да се подготвят за нови индустриални зони и производства.

"Първата стъпка, без съмнение, е да се подготвят индустриалните зони, за да може, когато говорим с инвеститори, да им покажеш обаче и нещо, което има изградена инфраструктура, където има път, където има ВиК", каза Пеканов.

Система за "енергийно бедни"

Като огромен успех вицепремиерът отчете, че вече има изградена и работеща система, чрез която може да се установи кои домакинства попадат в категорията "енергийно бедни". Това ще позволи бъдещите помощи да бъдат насочени към хората, които действително имат нужда от тях, каза Пеканов.

България изостава сериозно при усвояването на средствата от Фонда за справедлив преход и при изпълнението на програмата "Развитие на регионите". Той посочи, че в края на юли е бил приет план за действие, с който да бъдат спасени 350 млн. евро, които са били застрашени от загуба. Част от парите отидоха за метрото в София и детската болница в Бургас. Пеканов похвали политиката на предишния столичен кмет Йорданка Фандъкова по отношение на метрото, която се е оказала правилна.

Вицепремиерът определи като следваща голяма задача преговорите за новия европейски бюджет. Според него България трябва да настоява за запазване на средствата за кохезионната политика и регионалното развитие.

"От 1 септември започваме реално истинските преговори за това дали следващите 7 години България колко средства ще получи. Дали ще получи по-малко - 15 милиарда, или ще получи повече - да кажем 20 милиарда", коментира Пеканов.

Българската позиция е регионалната политика да остане сред ключовите приоритети на Европейския съюз. "Нашето мнение е, че регионалната кохезионна политика е ключова, тя е най-старата традиционна политика на Европа, за да не се получава разделение на две, три, четири скорости на Европа, за да противодействаме на тази концентрация на капитал, ресурс, таланти и идеи, която става обикновено в големите градове", каза вицепремиерът.

Пеканов постави акцент и върху иновациите, като посочи, че България трябва да бъде по-амбициозна в области като изкуствения интелект, космоса и квантовите технологии.