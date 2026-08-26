"Колкото и да е неприятно за някои", МО засега може да разчита само на МиГ-29

Военното министерство няма от къде да придобие изтребители F-16 или "Грипен" (Gripen) втора ръка и ще разчита само на старите съветски машини МиГ-29, за да охранява въздушното пространство на България.

"Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред депутатите от парламентарната комисия по отбрана.

България закупи от САЩ и "Локхийд Мартин" общо 16 нови изтребители F-16 Block 70, като 8 машини вече са доставени. Ще бъдат необходими обаче поне още две години, за да бъдат напълно усвоени от българските Военновъздушни сили (ВВС). Доставката на следващите 8 машини пък се бави. Затова МО поиска да купи изтребители втора ръка.

Самолети F-16 втора употреба няма откъде да бъдат предоставени на България. Днес сутринта получих писмо от компанията Saab, в което също се казва, че няма как да ни бъдат предоставени "Грипен" втора употреба, каза Стоянов.

По думите му единственият възможен вариант е да придобием резервни части за изтребителите МиГ-29 от Полша.

Информацията, която имам е, че няма сключен договор между Полша и Украйна. Нямаме все още отговор от полската страна, каза още министърът.