"Колкото и да е неприятно за някои", МО засега може да разчита само на МиГ-29

Военното министерство няма от къде да придобие изтребители F-16 или "Грипен" (Gripen) втора ръка и ще разчита само на старите съветски машини МиГ-29, за да охранява въздушното пространство на България.
"Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред депутатите от парламентарната комисия по отбрана.
България закупи от САЩ и "Локхийд Мартин" общо 16 нови изтребители F-16 Block 70, като 8 машини вече са доставени. Ще бъдат необходими обаче поне още две години, за да бъдат напълно усвоени от българските Военновъздушни сили (ВВС). Доставката на следващите 8 машини пък се бави. Затова МО поиска да купи изтребители втора ръка.
Самолети F-16 втора употреба няма откъде да бъдат предоставени на България. Днес сутринта получих писмо от компанията Saab, в което също се казва, че няма как да ни бъдат предоставени "Грипен" втора употреба, каза Стоянов.
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17 коментара
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Искам да зная. Колко пилоти са изпратени за обучение. Колко са обучени.
Какво значи да се продава суверенитет за чужди интереси? Кои са чуждите интереси? На САЩ ли? Да, те също имат интерес да си продават самолетните, но пък ние имаме интерес да се снабдим с модерни самолети и от от съюзни държави, а не от неприятелски такива. Тоест интересът е взаимен. Ф16 летят в доста страни по света и си вършат работата, само ние не можем да се справим с тях. Даже украинците ги подкараха, само ние не. Дали са били най-добрия избор не знам, но вече сме го направили и не може самолетите да стоят в хангара, докато ние правим мръсно на Украйна с резервните част за МиГ. А Радев предлагаше Грипени, ако помня добре, но пък тогава Швеция още не беше член на НАТО.
Тези “някои” са България и българите. Чий министър тогава е това недоразумение? Във всички случаи не е на България.
Я дай примери за удвоени цени с еврото. Все пак всеки ден пазарувам и знам, че лъжеш без да ти пука!
След ДС-ти ноември 1989г доста неща пропаднаха, освен комисионните и подкупите ..................
Умишлен саботаж на нафталиново-комунистически отрепки в МО и ВВС....
Хазната не е празна, цените не са се удвоили с еврото, а дефицитът се увеличава заради заемите, които за три месеца "прогресивните" взеха, понеже не са способни да направят нормален бюджет. И, ако тъпогрозните се научат да летят на новите Ф16, проблем няма да има. Но са тъпогрозни селяндури и не могат. Затова МиГ и цъкане с език при вида на все още ненашарените френски влакове.
В гаража имам чисто ново Порше, но търся някой да ми поправи Москвича, защото мога да разчитам само на него, колкото и на някои да не им харесва. Няма и втора ръка Вартбург. А Поршето ще си го държа в гаража за кадем. Егати тъпите цървули!
Защо умно-красивите не съберат лични спестявания, с които да закупят някакви трета ръка Ф16? Заради тях хазната е празна, дефицитът-огромен, а цените се УДВОИХА с еврото :(