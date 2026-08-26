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"Колкото и да е неприятно за някои", МО засега може да разчита само на МиГ-29

Никой не иска да продаде на България изтребители втора ръка, а липсва оборудване за F-16

Никола Лалов 17 коментара
Димитър Стоянов, сн. БГНЕС

Военното министерство няма от къде да придобие изтребители F-16 или "Грипен" (Gripen) втора ръка и ще разчита само на старите съветски машини МиГ-29, за да охранява въздушното пространство на България.

"Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред депутатите от парламентарната комисия по отбрана.

България закупи от САЩ и "Локхийд Мартин" общо 16 нови изтребители F-16 Block 70, като 8 машини вече са доставени. Ще бъдат необходими обаче поне още две години, за да бъдат напълно усвоени от българските Военновъздушни сили (ВВС). Доставката на следващите 8 машини пък се бави. Затова МО поиска да купи изтребители втора ръка.

Самолети F-16 втора употреба няма откъде да бъдат предоставени на България. Днес сутринта получих писмо от компанията Saab, в което също се казва, че няма как да ни бъдат предоставени "Грипен" втора употреба, каза Стоянов.

По думите му единственият възможен вариант е да придобием резервни части за изтребителите МиГ-29 от Полша.
 

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Информацията, която имам е, че няма сключен договор между Полша и Украйна. Нямаме все още отговор от полската страна, каза още министърът.
 
Полша води преговори с Украйна, която се нуждае от последните ѝ изтребители МиГ-29, двете страни не могат да се разберат. Варшава очаква от Киев технологии за дронове и използва българския интерес като лост в преговорите.
 
Димитър Стоянов посочи, че ако нещо се случи с наличните МиГ-29 оставаме само с осем F-16, които са недостатъчни за еър полисинг. По думите му, задачата става нерешима, ако не укрепим, макар и временно, МиГ-29.
 
Колко точно машини МиГ-29 летят към момента е тайна, но става въпрос за единични бройки.
 
Министерството на отбраната ще направи всичко възможно за доставка на части за МиГ-29, дали от Полша, Унгария или от друга страна, която не е под някакви рестрикции. Целта е България да си пази въздушното пространство сама, като надежден съюзник, защото сме декларирали определен брой самолети, които да бъдат в готовност, коментира Стоянов.
 
България е получавала помощ от НАТО за охраната на небето си, което е нормална практика в Алианса, но кабинетът на Румен Радев явно не е склонен да поиска отново такава.
 
За забавянето на вторите осем нови F-16 той е поискал компенсации и възможните дати да бъдат изтеглени. Министърът посочи, че българската страна няма вина, защото преди нас има много други поръчки, а заводът няма толкова голям капацитет.
 
Той съобщи, че F-16 не могат да започнат да дават дежурства, защото липсва изключително важна система.
 
"Нямаме я, защото още не е изпълнен договорът. Имаме уверението, че догодина ще бъде доставена. МиГ-21 и МиГ-29 имат тази система, но при тях тя е морално остаряла. Тази, която ще дойде, е на много по-високо ниво", заяви Стоянов, цитиран от БТА.

Ключови думи

изтребители Локхийд Мартин Ф-16 Димитър Стоянов
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17 коментара

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  1. Мисисипски
    #17

    Искам да зная. Колко пилоти са изпратени за обучение. Колко са обучени.

  2. БГаньо
    #16
    Отговор на коментар #1

    Какво значи да се продава суверенитет за чужди интереси? Кои са чуждите интереси? На САЩ ли? Да, те също имат интерес да си продават самолетните, но пък ние имаме интерес да се снабдим с модерни самолети и от от съюзни държави, а не от неприятелски такива. Тоест интересът е взаимен. Ф16 летят в доста страни по света и си вършат работата, само ние не можем да се справим с тях. Даже украинците ги подкараха, само ние не. Дали са били най-добрия избор не знам, но вече сме го направили и не може самолетите да стоят в хангара, докато ние правим мръсно на Украйна с резервните част за МиГ. А Радев предлагаше Грипени, ако помня добре, но пък тогава Швеция още не беше член на НАТО.

  3. Pene Trating
    #15

    Тези “някои” са България и българите. Чий министър тогава е това недоразумение? Във всички случаи не е на България.

  4. БГаньо
    #14
    Отговор на коментар #8

    Я дай примери за удвоени цени с еврото. Все пак всеки ден пазарувам и знам, че лъжеш без да ти пука!

  5. Тихомир Томов
    #13

    След ДС-ти ноември 1989г доста неща пропаднаха, освен комисионните и подкупите ..................

  6. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #12
  7. Libe
    #11

    Умишлен саботаж на нафталиново-комунистически отрепки в МО и ВВС....

  8. Гeн. Иван Колев
    #10
    Отговор на коментар #8

    Хазната не е празна, цените не са се удвоили с еврото, а дефицитът се увеличава заради заемите, които за три месеца "прогресивните" взеха, понеже не са способни да направят нормален бюджет. И, ако тъпогрозните се научат да летят на новите Ф16, проблем няма да има. Но са тъпогрозни селяндури и не могат. Затова МиГ и цъкане с език при вида на все още ненашарените френски влакове.

  9. Гeн. Иван Колев
    #9

    В гаража имам чисто ново Порше, но търся някой да ми поправи Москвича, защото мога да разчитам само на него, колкото и на някои да не им харесва. Няма и втора ръка Вартбург. А Поршето ще си го държа в гаража за кадем. Егати тъпите цървули!

  10. т€еритория на Мики Маус
    #8

    Защо умно-красивите не съберат лични спестявания, с които да закупят някакви трета ръка Ф16? Заради тях хазната е празна, дефицитът-огромен, а цените се УДВОИХА с еврото :(

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