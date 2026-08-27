Кой какво има от "Прогресивна България": Когато декларациите говорят повече от депутатите

Четири месеца след изборния триумф на "Прогресивна България", хората продължават да я асоциират преди всичко с лидера ѝ Румен Радев, докато по-голямата част 131-те депутати, които той вкара в парламента, остават практически непознати за обществото. Пред медиите изкарват отбрани и по-опитни с публичното говорене свои представители, които са едва десетина.

Длъжностната характеристика на останалите сякаш е натискачи на копчета при гласуванията в пленарната зала. От гледна точка на ПБ това е правилен ход, който понижава риска от компрометиране на политически неопитните кадри. Източници на Mediapool посочват неофициално, че стратегията на ПБ е да обучава "в движение" народните си представители. Това се потвърждава от поведението на парламентарната им група.

В началото на новата пленарна сесия, докато нападаше опозицията, шефът на депутатите от ПБ Петър Витанов, каза: "В началото нашите по-млади и неопитни народни представители изпитаха обяснимо объркване с процедурите и в кулоарите на този парламент".

И все пак, до момента има над 100 народни представители, за които не се знае почти нищо.

Това може да се компенсира донякъде с имуществените им декларации, ако такива въобще има.

Mediapool прегледа декларациите на всички народни представители от управляващата партия. Някои от тях имат десетки имоти, други са крупни земевладелци, някои инвестират парите си, други ги държат в банка. Има и такива, които са се престарали в декларациите си и дори са написали точните си адреси. Не липсват и по-скромни народни представители, а има и такива, чиито декларации са неоткриваеми.

Без декларации

Декларациите на общо 22-ма депутати от "Прогресивна България" не могат да бъдат намерени в сайта на Сметната палата - нито като подадени, нито като неподадени. Това означава, че няма публични данни за имуществото на близо 17% от хората на Румен Радев в парламента.

По информация на Mediapool приоритетни за Сметната палата сега са били тези за доходите на заемащите публични длъжности за миналата година и пропуските се очаквало да бъдат попълнени в края на тази година.

Общо 17 са депутатите от ПБ, които изобщо нямат публикувани декларации - нито от предишни длъжности, преместени в графа "народни представители", нито такива от встъпването им в длъжност. Това са Борислав Георгиев, Владимир Гончев, Георги Илиев, Георги Георгиев, Димитър Тодоров, Емил Денков, Живка Бучуковска, Иван Вачев, Ирина Асимова-Диамант, Мария Тодорова, Мартин Жлябинков, Милен Трифонов, Мирена Гуглева-Иванова, Николай Косев, Стела Илиева, Стефан Сабрутев и Стоян Петков.

Други четирима депутати са в различна ситуация. Техни декларации, обхващащи периода от 1 януари до 31 декември 2025 г., се намират на сайта на Сметната палата там, където са декларациите на останалите народни представители. Документите обаче са подавали като общински съветници, а не като встъпващи в длъжност народни представители. Става дума за Васил Филев (бивш председател на Общински съвет- Пещера), Георги Чакъров (бивш общински съветник в Полски Тръмбеш), Михаил Михайлов (бивш общински съветник във Враца) и Симеон Иванов (бивш общински съветник в Борово).

В регистъра на Сметната палата за Йордан Йовчев е публикувана неговата декларация за участие в дружества, но не и тази, която засяга имущественото му състояние.

Да си дадеш точния адрес

И докато някои не са подали нищо, други са прекалили с личната информация в декларациите си. Такъв е случаят с 14 от депутатите на "Прогресивна България". Почти всички те са дали точни адреси на своите апартаменти, къщи, офиси и магазини. Един от тях е вписал и IBAN-ите на сметките си.

Имотите са в най-различни райони на страната - София, Пловдив, Бургас, Варна, Сливен, Разград, Враца и други по-малки населени места.

Някои представители на ПБ са обявили не само адресите на собствените си имоти, но тези на половинките си.

Част от депутатите се ограничават само до номер на блок или име на улица. Но не липсват и такива, които са обявили в публичния регистър не само това, но и етажа и номерата на апартаментите си или конкретния номер на улицата за къщите си.

Любопитно е, че един от тях е дал адресите на апартамента и къщата на жена си, както и на притежавано от него паркомясто, но за кафенето на жена му - само населеното място.

Най-богатите депутати на Радев

Очаквано, сред хората на Радев в парламента не липсват и заможни. В топ 3 на най-богатите депутати от "Прогресивна България" са Константин Проданов, Георги Георгиев и Здравко Марков.

Константин Проданов, който оглавява бюджетната комисия в парламента, е предоставил един заем за 1 124 843 евро и още един за 12 782 евро. Има корпоративни облигации, които е придобил за общо 600 000 евро. Във взаимни фондове има общо 20 395 евро и 55 511 долара. Проданов притежава 5000 евро в брой и 135 000 евро в банка, а жена му Светла Фомина има 2000 евро кеш и 296 000 евро в сметки.

От 2010 г. двата имат апартамент и гараж в София, придобити за 106 475 евро. От 2011 са собственици на Пасат, купен за 6400 евро, а самият Проданов има мотор Yamaha Vmax, купен за 6000 евро през 2008 г. Притежава 252 000 акции в Браво Пропърти Фонд АДСИЦ- София, както държавни облигации, емитирани от Румъния, закупени за общо 303 746 евро.

Здравко Марков има 774 894 евро във взаимен фонд. Други 1 080 754 евро пак са във взаимен фонд, на който обаче е сътитуляр. Има 158 250 евро във фонд за рисков капитал и 97 553 евро в крипровалута, има и акции. Марков е и със 185 000 евро в доверително управление. Декларирал е налични парични средства в размер на 320 000 евро, а в банкови сметки има още общо 147 550 евро и 33 000 британски лири. Посочил е, че има вземания за 304 000 евро. Освен това той е собственик на апартамент и паркомясто в София от 130 кв.м, придобити безвъзмездно през 2026 година, на част от апартамвнти в Пампорово и Хасково, отново безвъзмездно получени. Съсобственик е и на два парцела в Цигов чарк. Марков е със студентски кредит във Великобритания за 49 000 паунда, съдлъжник е по кредит за 500 000, има потребителски кредит за 19 000 евро

Георги Григоров е декларирал общо 5 банкови сметки - 3 в страната с общо 371 381 евро и още 2 в чужбина с 1 077 000 евро и 500 306 долара. Има и облигации за 400 000 евро в "Сименс", пак за толкова в "Роял Филипс". Облигации има и в "Робърт Бош" за 200 000 евро. Има акции в "Гривас България" за 10 226 евро и дружествени дялове в "Гравис груп" за 2556 евро. Григоров е собственик на апартамент с мазе в София от 81 кв.м, дарен му през 2001 година. През 2018 година като наследство получава къща от 229 кв.м с двор в с. Полето. Има няколко имота в съсобственост с Емилия Григорова. Става дума за един офис от 103 кв.м в София, купен през 2011 година за 35 000 евро, за две паркоместа в подземен гараж от същата година за 1375 евро всяко, както и къща от 266 кв.м с двор с София, купена през 2020 година за 285 000 евро. Двамата имат и две общи ниви в с. Полето от по 1 декар всяка.

Скромните депутати

В редиците на "Прогресивна България" не липсват и по-скромни народни представители. Поне според декларациите им пред Сметната палата. Поне петнайсетина са онези само с наследствено или никакво недвижимо имущество, както дребни суми в банка.

Има обаче и такива, които влизат в парламента "на минус" - с повече задължения, отколкото собственост.

Такъв е случаят при депутатът Здравко Огнянов. В декларацията си той е обявил, че притежава апартамент в Сандански от 53 кв.м, купен през 2025 година за 214 134 лева. Междувременно обаче Огнянов има два ипотечни кредита за общо 740 440 лева.

Подобно е финансовото положение на Васка Милушева, която е декларирала наследствена къща от 200 кв.м, придобита през 1996 г. и два декара безвъзмездно придобити ниви във Велинград. Милушева няма налични пари над 5 000 евро, няма и банкови сметки. Тя обаче има задължения по кредит за 19 981 евро.

Пламен Карашев пък притежава 7 декара нива в село Българово, придобита през 2015 г. и лек автомобил Citroen C1, придобит през 2019 г. срещу 122 евро.

В сметката си Карашев има 680 евро, а на банката дължи 97 491 евро от кредит.

Депутатът Тефик Парафитов има апартамент в село Минерални бани с площ 60 кв. м., придобит през 2013 г. за 3 115 евро и кола на марката KIA, придобита през 2026 г. срещу 21 000 евро. За същата сума - 21 000 евро народният представител има задължения по потребителски кредит. По друг потребителски кредит Парафитов дължи още 5 112 евро.

Особена е ситуацията на народния представител Иван Мавродиев, който е декларирал части от парцел, трайни насаждения и няколко ниви в село Ягодово. Мавродиев няма апартаменти или къщи на свое име, но има две коли - Citroen C4 от 2023 година за 2 454 евро и купен тази година за 4000 евро Mercedes CLS 350. Депутатът не е обявил пари в кеш или в банкови сметки. Справка в сайта на "Прогресивна България" показва, че Мавродиев е семеен. Имуществото на жена му обаче не е описано, както следва, в неговата имуществена декларация. Още повече, в документът се споменава фирмата НАННИТ за бебешки стоки, която по-рано е била на негово име. Според Търговския регистър в момента дружеството в момента се управлява от жена с друго бащино и същото фамилно име - Полина Атанасова Мавродиева.

Имотните депутати

Сред депутатите от формацията на президента Румен Радев се открояват и такива, които притежават доста имоти в страната.

Една от тях е Весела Момчева-Таун - член на комисиите по околна среда и по турузъм:

-Апартамент от 80 кв.м в София, купен през 2024 г. за 290 000 евро

-Апартамент от 80 кв.м в София, купен през 2024 г. за 290 000 евро

-Апартамент от 75 кв.м в София, купен през 2023 г. за 190 000 евро

-Апартамент от 80 кв.м в Созопол, купен през 2024 г. за 126 240 евро

-Апартамент от 53 кв.м в Созопол, купен през 2024 г. за 83 660 евро

-Апартамент от 108 кв.м във Варна, купен през 2017 г. за 46 000 евро

-Апартамент от 73 кв.м във Варна, купен през 2017 г. за 55 000 евро

-Апартамент от 69 кв.м във Варна, купен през 2019 г. за 72 200 евро

-Апартамент от 85 кв.м в Сливен, купен през 2025 г. за 50 400 евро

-Апартамент от 114 кв.м в Сливен, купен през 2020 г. за 51 129 евро

-Апартамент от 91 кв.м в Сливен, купен през 2020 г. за 53 358 евро

-Вила с вилно място в Сливен, придобита безвъзмездно през 2025 г.

-Апартамент в Сливен, придобит безвъзмездно през 2025 г.

Васил Горанов, член на комисиите по прякото участие на гражданите и по култура и медии:

-Апартамент от 251 кв.м в София, придобит през 2021 г. за 40000 евро

-Апартамент от 77 кв.м в София, придобит през 2017 г. за 44042 евро

-Апартамент от 81. кв.м в София, придобит през 2020 г. за 44712 евро

-Магазин от 136 кв.м в София 136, придобит през 2024 г. за 48572 евро

-Гараж в София 13 кв.м, придобит през 2017 г. за 6000 евро

-Гараж в София 15 кв.м, придобит през 2017 г. за 6200 евро

-Гараж в София 13 кв.м, придобит през 2021 г. за 5000 евро

-Гараж в София 20 кв.м, придобит през 2021 г. за 6129 евро

-Апартамент от 103 кв.м в с. Кладница, придобит през 2021 г. за 7362 евро

-Складово помещение от 3 кв.м в София, придобито през 2020 г. за 1500 евро

-Складово помещение от 4 кв.м в София, придобито през 2020 г. за 1800 евро

-Част от парцел в София, придобит през 2020 г. за 8509 евро (вероятно паркомясто)

-Част от парцел в София, придобит през 2021 г. за 7439 евро (вероятно паркомясто)

Петър Стойчев, шеф та парламентарната комисия по спорт и член на тази по земеделието:

-Апартамент в София с площ 73 кв.м, придобит през 2002 г. за 8 828 евро

-Апартамент в София с площ 51 кв.м, придобит през 2007 г. за 12 055 евро

-Гараж в София с площ 21 кв.м, придобит през 2007 г. за 3 864 евро

-Къща в Смолян с площ 90 кв.м, дарена му през 2007 г.

-Гараж в Смолян с площ 24 кв.м, дарен му през 2007 г.

-Половината от парцел от 535 кв.м в Смолян, дарен му през 2007 г.

-Магазин от 56 кв.м в Смолян, дарен му през 2006 г.

-Жилище от 67 кв.м в Смолян, придобито през 2007 г., като в графата за цена на придобиване е посочено "построен на стопански принцип"

-Поземлен имот 2838 кв.м в Смолян, придобит през 2006 г. за 1 120 евро

-Стойчев и жена му Ася Стойчева са съсобственици на 1/5 от парцел в Гърция с площ 321 кв.м, купен през 2020 г. за 10 880 евро

По-имотен е и Тодор Джиков, член на комисиите по земеделие и околна среда:

-Магазин от 90 кв.м в София, купен през 2019 г. за 138 861 евро

-Магазин от 35 кв.м в София с площ, купен през 2020 г. за 20 196 евро

-Апартамент от 95 кв.м в София, купен през 1998 г. за 67 980 евро

-Апартамент от 40 кв.м, придобит безвъзмездно през 2021 г.

-Апартамент от 67 кв.м, придобит безвъзмездно през 1998 г.

-Половината от от къща с двор в София с площ 120 кв.м, придобита безвъзмездно 2019 г.

-Къща с двор в Самоков с площ 105 кв.м, придобита през 2022 г. срещу 4 857 евро

-Парцел от 394 кв.м в София, придобит през 2020 г. срещу 7 567 евро

-Гараж от 22 кв.м, придобит безвъзмездно през 2022 г.

Настоящият ротационен шеф на комисията за контрол на службите в парламента Петър Тодоров има 10 изцяло негови имота и още няколко, на които е съсобственик:

-Апартамент от 62 кв.м в Пловдив, купен през 2025 г. за 57 950 евро

-Апартамент от 117 кв.м в Пловдив, придобит безвъзмездно през 2003 г.

-Апартамент от 55 кв.м в Пловдив, придобит безвъзмездно през 2017 г.

-Половината от апартамент от 77 кв.м в Пловдив, придобит безвъзмездно през 2023 г.

-Избено помещение от 11 кв.м в Пловдив, купено през 2015 г. за 3 579 евро

-Избено помещение от 18 кв.м в Пловдив, придобито безвъзмездно през 2002 г.

-Избено помещение от 4 кв.м в Пловдив, придобито безвъзмездно през 2023 г.

-Гараж от 11 кв.м в Пловдив, придобит безвъзмездно през 2002 г.

-Складови помещения от 11.кв.м в Пловдив, придобити безвъзмездно през 2002 г.

-Къща с двор в село Бойково с обща площ 500 кв.м, придобита безвъзмездно през 2010 г.

- Вила с вилно място в село Гълъбово с обща площ 638 кв.м, придобити през 2024 г.

-1/12 от къща с двор в с. Ново село с обща площ 538 декара, придобита безвъзмездно 2022 г.

Секретарят на групата на ПБ в парламента, зам.-председател на бюджетната комисия и член на икономическата комисия Светла Коджабашева има 9 изцяло нейни имота:

-Апартамент от 51 кв.м в София, купен през 2025 г. за 102 258 евро

-Гараж в София, придобит през 2025 г. за 0 евро

-Апартамент в Бургас 70 кв.м, придобит през 2013 г. за 36 813 евро

-Къща от 125 кв.м в Сливен, придобита през 2005 г. за 4 250 евро

-Ателие от 17 кв.м в Сливен, придобито през 2021 г. за 4 860 евро

-Предварителен договор за апартамент от 74 кв.м в София от 2024 г. за 125 010 евро

-Предварителен договор за апартамент 70 кв.м в София от 2022 г. за 79 500 евро

-Парцел от 1370 кв.м в Голямо Чочовени, придобит през 2006 г. за 750 евро

-Къща с двор в Ханово, придобита през 2026 година за 4400 евро

Явор Плашилски - член на комисиите по здравеопазването и по правата на човека и вероизповеданията, е съсобственик на офиси и гаражи:

-Офиси от 88 кв.м в Шумен, купен през 2005 г. за 3 393 евро - съсобственик с жена му

-Апартамент от 65 кв.м във Варна, придобит безвъзмездно през 2008 г.

-1/4 от офиси в Шумен с площ 73 кв.м, придобити безвъзмездно през 2020 г.

-1/4 от от апартамент в Шумен с обща площ 118 кв.м, придобит безвъзмездно през 2020 г.

-1/4 от гараж в Шумен, придобит безвъзмездно през 2020 г.

-1/4 от гараж в Шумен, придобит безвъзмездно през 2020 г.

-1/4 от гараж в Шумен, придобит безвъзмездно през 2020 г.

-1/4 от гараж в Шумен, придобит безвъзмездно през 2020 г.

-1/4 от гараж в Шумен, придобит безвъзмездно през 2020 г.

-1/4 апартамент от 71 кв.м във Варна, придобити безвъзмездно през 2020 г.

В тази графа е и Ясен Щерев, който е зам.-председател на комисията по туризъм и член на тази по транспорт:

-Къща от 215 кв.м в Манастирски рид, купена през 2024 г. за 85 000 евро

-Поземлен имот в Манастирски рид с площ 331 кв.м, купен през 2023 г. за 7 500 евро

-1/2 поземлен имот в Оброчище с площ 46 кв.м, купен през 2012 г. за 423 евро

-1/2 поземлен имот в Добрич с площ 468 кв.м, придобит през 2008 г. за 392 евро

-1/2 поземлен имот във вилна зона Фиш Фиш с площ 510 кв.м, придобит безвъзмездно 2005 г.

-1/3 от дворно място в с. Смолница с площ 680 кв.м, придобито безвъзмездно през 2020 г.

-1/2 дворно място в Добрич с площ 115 кв.м, придобито безвъзмездно през 2008 г.

И в чужбина

Сред депутатите от ПБ зам.-председатлят на групата Владимир Николов, секретарят ѝ Асен Бабачев и спортистът Петър Стойчев имат имоти в чужбина. Но те не са единствени.

Най-голяма част от имотите са в Гърция. От 2021г. съсобственик на къща от 157 кв.м там е Надежда Колева-Стойчева, като имотът е придобит за 20 737 евро. Александър Попов пък има 1/2 от вила в южната ни съседка, придобита през 2018 година за 72 000 евро. Списъкът на собствениците на имоти в Гърция от ПБ са и Владимир Николов с неговата къща от 180 кв.м на Николов, както Петър Стойчев с неговите апартамент и парцел там.

Апартамент от 86 кв.м в Брюксел пък има депутатът Стефан Цанков. Жилището е придобито през 2006 г. за 196 000 евро.

Списъкът на народите представители от ПБ с имоти зад граница се допълва в Асен Бабачев и неговата къща с двор в Рочестър, Англия с обща площ 120 кв.м, купена през 2020 година за 354 758 евро.

Фенове на поршетата, теслите и моторите

Сред депутатите на "Прогресивна България" има и такива, които са фенове моторите, на коли като Porsche и Tesla и дори на лодките.

Шестима депутати са фенове на Porsche. Най-върлите привърженици на марката имат не по един, а по два автомобила Porsche - това са именно Георги Петров и Ясен Щерев.

Всъщност, Петров има по 1/2 от четири различни автомобила. Два от тях са Porsche, като едното е купено през 2018 г. за 2 450 евро, а другото - през 2025 г. за 3 350 евро. Щерев пък има Porsche Cayenne Hybrid, придобит през 2024 г. срещу 3 536 евро и Porsche Cayenne от 2021 г., придобито безвъзмездно безвъзмездно.

Най-скъпото Porsche обаче е това на волейболиста Владимир Николов, който през 2026 г. е дал 90 000 евро за него. През тази година с автомобил на марката се е сдобил и Слави Василев, който пък е платил за него 53 205 евро.

Единствената жена народен представител от ПБ, обявила се като собственичка на Porsche, е Вяра Петрова. Нейният Cayenne е купен през 2024 г. за 55 000 евро.

Пламен Белов пък е ползвател на автомобил на марката. От декларацията му става ясно, че по силата на договор, сключен през 2026 г., той е наел колата срещу 1 500 евро. От документа не става ясно дали тази сума се изплаща всеки месец.

Двама депутати са предпочели електрически коли на американската автомобилна компания Tesla. Стефан Свиленов, който е купил автомобил на марката през през 2025 г. за 21 780 евро. Петър Стойчев, заедно с жена си, има Tesla 3 от 2025 г. за 6 381 евро и Tesla Y от 2026 г. за 11 000 евро.

Сред хората на Радев в парламента има поне 8 мотоциклетисти.

Най-много - 4 мотора - притежава народният представител Александър Попов. Той е собственик на 1/2 от мотори на марките Honda, Yamaha, Kawasaki и Kymco, придобивани между 2013 и 2021 г. за между 300 и 800 евро.

С повече от един мотоциклет е и Бойко Младенов. Моторите са 3 и са на марките Honda, Moto Guzzi и Suzuki, като всеки от тях струва по 511 евро. Те са купувани между 2003 и 2024 г., а Младенов, също като Попов, притежава по 1/2 от возилата.

Ето и останалите с декларирани мотори:

Константин Проданов: Yamaha Vmax, купен за 6000 евро през 2008 година;

Красимир Папазов: съсобственик на мотор Honda, купен през 2018 година за 500 евро;

Маломир Власов: Honda NSC 700D, купен през 2024 година за 2147 евро;

Момчил Терзийски: собственик на Beta, придобит през 2020 за 7822 евро;

Тихомир Тотев: Honda CB 650R, придобит през 2019 г. срещу 8 436 евро;

Ясен Щерев: собственик на Aprilia, придобит през 2007 г. за 51 евро.

Двама депутати от "Прогресивна България" са собственици на лодки:

Бойко Младенов: 1/2 лодка, придобита през 2017 година за 1000 лева

Ясен Щерев, притежател на лодка с извънбордов двигател RangerPrestige 475, купена през 2018 г. за 153 евро.

С много ниви

Някои от народните представители от "Прогресивна България" се отличават като собственици на много на брой земеделски земи.

Най забележителен в това отношение прави бившият председател на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието Маломир Власов. Той има общо 159 ниви, лозя, трайни насаждения и пасища с обща площ близо 2 500 декара в общините Поморие, Разград, Кубрат и Търговище, придобити между 2001 и 2025 г. срещу около 400 000 евро

Тодор Джиков, който между 2022 и 2023 г. беше заместник-министър на земеделието, а по-рано (през 2020-2021 г.) съветник на земеделския министър също има много земеделска земя. Според встъпителната му декларация като депутат от формацията на Радев той притежава общо 534 декара ниви, придобивани между 2005 и 2025 г. за общо около 25 000 евро.

Става дума за:

Нива в село Ябланица, общ. Своге с плою 2 декара

Нива в Ихтиман с площ 124 декара

Нива в село Стамболово с площ 14 декара

26 ниви в село Черньоро с площ 144 декара

Ниви в село Живково с площ 164 декара

18 ниви в село Полянци с площ 86 декара

Джиков и жена му Мадлен Джикова са ползватели на още 841 декара ниви - всички в община Ихтиман. Тези земеделските земи двамата започват да използват между 2014 и 2023 г., а цената, която са платили по договори възлиза на 25 082 евро.

Тодор Барболов също има ниви или части от ниви в Нови Искър, Козлодуй, Златия, Комощица, Горни Цибър, Ботево и Войнеговци, като общата площ на описаните в декларацията му земи е над 570 декара.

Депутатът Стелиян Гандев е собственик или съсобственик на 20 ниви. Всички земеделски земи са в Полковник Дянково и са придобивани между 2011 и 2026 г. Общата им площ е над 530 декара, а цената, за която са придобити - 25 377 евро.

Рашид Узунов притежава половината от 4 ниви в село Веселец, общ. Завет с обща площ 107 декара, придобити между 2012 и 2022 г. срещу 9 100 евро и половината от нива в село Лъвино, общ. Исперих с обща площ 22 декара, придобита през 2015 г. срещу 1683 евро.

Динко Странски също има няколко по-големи ниви, като една от тях е 70 декара и се намира в село Странско, друга е 20 декара и се намира в село Голяновци, трета - в с. Драговищица е 5 декара. Странски има и част от нива в с. Царичина.

Председателите на комисии от партията на Радев

В момента повечето от комисиите в парламента, които са ключови за законодателството, се ръководят от хора от "Прогресивна България". 15 от народните представители от "Прогресивна България", включително шефът на групата Витанов и зам.-председателят ѝ Дурев, са ръководители на комисии. Какви обаче са имотите, средтавата и колите на всички тях?

Антон Кутев, който е шеф на комисията по култура и медии, има апартамент в София от 94 кв.м, купен през 2020 година за 49 000 евро, от 2014 година е съсобственик на къща с двор в с. Реброво от 600 кв.м. Има ипотечен кредит, от който има да изплаща още 49 483 евро. През 2018 година си е купил Хюндай IX за 23 483 евро. Обявил е, че има 3000 евро в кеш и още 9000 в банкова сметка.

Председателят на парламентарната антикорупционна комисия Димитър Балев и жена му Весела имат къща, гараж и парцел в Садово, купени от 2022 година насам за общо близо 86 000 евро.Двамата имат и апартамент в Пловдив, както и къща с двор и парцел в село Партизанин. През 2020 са му дарени две ниви и една ливада в село Градина. Нивите са общо 13 декара, а ливадата - един. Жена му има 6 ниви в село Партизанин, които са общо 23 декара и отново са ѝ били дарени. Двамата имат две Шкоди - една от 2011година за 10225 евро и една от 2024 за 26 344 евро. Балев има сметка с 12 880 евро, а Весела Балева - с 10 882 евро.

Димитър Здравков, който е председател на образователната комисия и на когото Румен Радев и Десислава Радева са кумували, няма имоти или коли на свое име. Жена му Ния Мантовска обаче има. Тя е собственик на два апартамента в София - единият е от 68 кв.м и е купен през 2016 година за 31 000 евро, а другият е 102 кв.м от 2010 година за 38 500 евро. Мантовска е и съсобственик на гараж в София. Тя има и кола Опел Мокка от 2007 година за 13 500 евро. Здравков е декларирал, че има 12 000 евро в брой, а жена му - 15 000. Той не е посочил да има пари в банкова сметка, а Мантовска има 30 000 евро.

Председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов има стара къща с двор в с. Бреница. Освен това от 2019 година е съсобственик на един апартамент в Пловдив (67 кв.м за 61 015 евро) и два в Поморие (86 кв.м всеки за по 14 879 евро). През 2021 година си е купил автомобил Шкода за 21 474 евро. Декларирал е, че има банкови сметки с общо 28 620 евро. Освен това има и потребителски заем за 5611 евро.

Декларацията за имуществото на Мартин Жлябинков, който е начело на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление не е откриваема на сайта на Сметната палата.

Шефът на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Петър Тодоров е сред най-имотните депутати на ПБ. Тодоров е декларирал 12 имота. Повечето са в Пловдив - три апартамента, половината от още едно жилище, три избени помещения, складови помещения и гараж. Той има и къща в Бойково, съсобственик е на вила в Гълъбово, част от къща в Ново село и нива в село Скобелево. Жената до него - Димитрийка Стоянова също има апартамент в Пловдив, а в Гелеменово има части от складове, къща и гараж. Тодоров и Стоянова имат два еднакви автомобила Toyota Aygo - едниният от 2023 г. за 2 556 евро, а другият - от 2020 г. За същата сума. Депутатът има и джип Honda CRV, придобит през 2025 г. - половината безвъзмездно, а другата - срещу 511 евро. Тодоров е обявил, че има пари в кеш в размер на 32 725 евро.

Плувецът и депутат от "Прогресивна България" Петър Стойчев, който е председател на парламентарната комисия по спорта, също е с повече недвижимо имущество. Той е изцяло собственик на 9 имота. В столицата има два апартамента и гараж, а в Смолян - къща, апартамент, гараж, магазин, както и част от парцел. Плувецът е съсобственик на още три имота заедно със съпругата си Ася Стойчева - апартамент в София, апартамент в Гърция и част от парцел отново в Гърция. Двамата си делят и 3 автомобила - Mercedes SL55 от 2023 г. за 9 260 евро, Tesla 3 от 2025 г. за 6 381 евро и Tesla Y от 2026 г. за 11 000 евро. Петър Стойчев е декларирал 13 000 евро в кеш и още общо 407 117 евро в 9 банкови сметки. Жена му пък има 19 360 евро. Стойчев притежава и ценни книжа - 107 броя AF CASH USD, купени за 11 740 евро. Той има задължения по кредитна карта в размер на 5 113 евро.

Румен Миланов - настоящият ротационен шеф на комисия за контрол над службите за сигурност в Народното събрание, е декларирал, че има 7 имота. Депутатът е собственик на апартамент в София. Освен това е изяло собственик на един магазин в София, а на други три в столицата е съсобственик. Той има и част от вила и парцел в село Вискяр. Миланов е декларирал, че в банка има пари на обща 267 906 евро в 5 сметки, като част от средствата са в швейцарски франкове и долари. Той има и вложения в инвестиционни и пенсионни фондове в размер на 1 922 евро.

Председателят на енергийната комисия в парламента Румяна Петрова има апартамент в София, парцел в Еленово и 1/ 6 от апартамент и гараж в Бургас. Тя има 2 040 евро в кеш и 32 000 евро в банка. Петрова има и задължения по ипотечен кредит за 7 040 евро.

Стефан Белчев, който е шеф на икономическата комисия, има заедно с жена си Росланна Белчева два апартамента и един гараж в София. Сам Белчев е собственик на половината от гараж в Свищов и 1/ 4 от вила в града. Белчева има още един апартамент в София и вила в Буново. Двамата имат и два общи автомобила - Volvo от 2017 г. за 6 000 евро и Daewoo, придобит през 2011 г. за 750 евро. Белчев е обявил, че има 1 100 евро в брой и още 116 320 евро в сметка. Той има и и 110 акции в Свилоза АД, които според декларацията са на стойност 50 евро.

Председателят на земеделската комисия в Народното събрание Явор Гечев има 4 имота в Пловдив - апартамент, гараж, вила и парцел. Освен това има 8 ниви в Перущица с обща площ 13 декара, всичките придобити през 2022 г. за общо 1 492 евро. Съпругата му Радина Гечева има апартаменти във Велинград и София, както и част от парцели в столицата.Тя е има и две коли - Mercedes и Hyundai KONA, купени през 2023 г. за съответно 48 000 евро и 30 000 евро. Депутатът е декларирал, че той и жена му имат общо 10 000 евро кеш. В сметката си той има 45 000 евро, а тя - 28 000 евро.

Шефът на правната комисия Янка Тянкова има два апартамента във Велико Търново - единият е изцяло нейн, а другият притежава заедно с мъжа си. В града има още офис, и гараж. Има къща и ниви в Поликраище, както и още една нива в Бало поле. Тянкова и мъжът ѝ са съсобственици на две коли - Ford Fiesta и Fiat Croma. На името на Тянкова има договор за лизинг за 33 872 евро. Шефът на правната комисия е декларирала три банкови сметки с общо 119 770 евро. Румен Тодоров пък има 7824 евро в банка. От декларацията на Янка Тянкова става ясно, че тя е част от органа на управление на "Сдружение център по медиация".

Какво декларират ръководителите на депутатите от ПБ

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова от "Прогресивна България" има два апартамента в София - 95 кв.м от 2008 г. за 43 971 евро и 88 кв.м от 2022 г. за 48 008 евро, като с този е купила и гараж за 7084 евро. Безвъзмездно е придобила имоти в близост до родния ѝ град Берковица - в село Бързия. Става дума за къща, склад, два гаража. Автомобилът на Доцова е Хюндай Кона, купен през 2022 година, като тя има и лизинг за 11 627 евро. Тя не е декларирала пари в брой, а в банкови сметки държи общо 123 389 евро.

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" и председател на комисията по външна политика Петър Витанов е обявил, че има инвестиционен портфейл с акции за 100 000 евро. Не е декларирал кеш, както и пари в банкови сметки. Иначе той има апартамент в София, а жена му Милена - по един в Пловдив и Разлог. Миналата година двамата са купили обща къща в село Рударци от 185 кв.м за 178 952 евро. Председателят на групата на ПБ през 2024 г. е купил Toyota Rav4 за 11 248 евро.

Волейболната легенда Владимир Николов е еидн от зам.-председател на групата на "Прогресивна България" в парламента. Той е декларирал 6 имота. 3 от тях са къщи, които притежава заедно с жена си Мая Николова, като единият имот е в Гърция. Двамата заедно имат и половината от имот с право на строеж в Созопол. А самият Николов има и по 1/ 6 от апартамент в София и къща в Горна Малина. Волейболистът е един от депутатите в "Прогресивна България", които имат Porsche - купено тази година за 90 000 евро. Изплаща на лизинг и още 2 коли - BMW и Mini Cooper. Има 5000 евро кеш, а в сметките му има общо пари на стойност 62 000 евро. Освен това депутатът е вложил 300 000 евро във финансовата борса.

Бившият кадър на БСП Галин Дурев, които по-рано тази година мина в редиците на Радевата партия, също като Владо Николов е зам.-председател парламентарна група "Прогресивна България". Освен това той е и председател на парламентарната комисия по европейските въпроси. В декларацията си от встъпването в длъжност в сегашния парламент той е обявил, че има Ауди А4 купено за 500 евро през 2023 г., както и един Опел Корса, от същата година за който като сума е посочено 0 евро, но има и лизингово задължение за 11 040 евро, което е възможно да е за този автомобил. Има 13 000 евро в кеш и още 5000 в банкова сметка.

Третият зам.-председател на депутатите на Радев Олга Борисова пък има три имота - апартаменти в София и Бургас и поземлен имот в с. Стакевци. Борисова е собственик и на Нисан Джук, придобит през 2020 година за 1432 евро. Наличните ѝ парични средства според декларацията са в размер на 5 500 евро, а в банковите си сметки държи 104 716 евро.

Доскорошният политически коментатор Слави Василев също е зам.-председател на "Прогресивна България" в парламента. Той е декларирал апартамент и гараж в столичния район "Оборище", придобити безвъзмездно през 1995 година срещу 0 евро. Слави Василев, също като Владо Николов и други депутати от партията, има Porsche, отново купено тази година за 53 205 евро. Става дума за същата кола, която през май тази година беше заснета при неправилно паркиране и публикувана в социалните мрежи. Впоследствие снимката предизвика възмущение, а Василев сам се обади на КАТ да го глоби. Освен това, народният представител е декларирал, че има потребителски кредит за 20 421 евро и лизинг за 98 456 евро. Декларирал е, че по сметка има 149 333 евро. И в момента той има и дружествен дял в "Хюман Пауър Агрикалчър" ООД. В последната година преди да стане народен представител, Василев е имал участие в доста повече фирми. Бил е съсобственик в "Братя Василеви" АД и "ПАВАС" ООД, както и собственик на "ИЙСТ ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД. Освен това е бил член на съвета на директорите на МРАЗ АД, управител на сдружение "Виктор Юго" и член на Надзорния съвет на фондация "Братя Василеви". В част от тези дружества той е баща си Васил Василев, който е бил агент от Държавна сигурност под псевдонимите "Паскал" и "Бобев".

Единият секретар на парламентарната група на Радевата "Прогресивна България" Асен Бабачев е сред депутатите от формацията с имоти извън страната. Той има къща с двор в Рочестър, Англия. Общата площ на имота е 120 кв.м и е придобит през 2020 година за 354 758 евро. За близка до тази сума - 320 192 евро Бабачев има ипотека във Великобритания. Освен къщата в чужбина народният представител има автомобил Ауди, придобито през 2021 г. срещу 9200 евро. Бабачев не е декларирал пари - нито в кеш, нито в семтки. За сметка на това има вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции (във Великобритания) в размер на 14 295 евро.

Вторият секретар на ПБ в парламента Светла Коджабашева е сред най-имотните народни представители на Радев. Тя е декларирала общо 9 имота. Два от тях са къщи в Сливен и Ханово. Освен това има един апартамент в Бургас и един в София, както и ателие в Сливен. Притежава гараж в София и парцел в Голямо Чочовени. Сключила е и предварителни договори за два апартамента в столицата. Иначе Коджабашева е декларирала само един автомобил - Опел, купен през 2000 година за 250 евро. Тя е обявила, че има 3000 евро в кеш и 72 000 в банкова сметка. Декларирала е и задължение по ипотечен кредит за 162 000 евро.

Мандатоносителите на Радев

Освен депутатите, малко познати са и "мандатоносителите" на Румен Радев. За да участва на провелите се през април тойизползва три партии, които регистрира като коалиция заради липсата на време да извърви законовите стъпки за създаване на собствена партия. Става дума за формациите "Политическо движение социалдемократи" (ПДС), "Социалдемократическа партия" (СДП) и "Движение Нашият народ" (ДНН).

Двама от лидерите на тези партии стана депутат.

Единият е Тодор Барболов, който е председател на СДП. Той е сред депутатите на ПБ с най-много земеделска земя - има ниви или части от ниви в Нови Искър, Козлодуй, Златия, Комощица, Горни Цибър, Ботево и Войнеговци, като общата им площ е над 570 декара. Обявил е, че има 80 670 евро в банкова сметка. Освен това е декларирал безвъзмездно придобита през 2022 година къща с двор в Нови Искър. Отново там има още имоти, като на повечето е съсобственик - става дума за една вила с вилно място, няколко парцела, и складови помещения. Складове има и в столичния кв. "Бенковски", като е собственик на 1/ 6 от тях.

Другият е председателят на "Политическо движение социалдемократи" - Елена Нонева. Тя и мъжът ѝ имат Ноньо Нонев имат апартамент в Стара Загора, придобит през 1987 година за 9805 евро. Тя има и част от друг апартамент в града, придобит през 2001 година за 5624 евро. Декларирала е още, че с мъжа ѝ имат част от ниви в село Тънково, придобити през 2006 година за 325 евро. Те имат и общо пет автомобила, най-скъпият от тях е Peugeot 308, купено през 2021 година за 19 164 евро, а тази година са взели VW Passat за 400 евро. В сметката си Нонева има 5994 евро.

Атанас Калчев, който е лидер на "Движение Нашият народ" е кмет на Кричим. За миналата той е декларирал основно задължения и вземания. Има ипотечен и потребителски кредит, лизинг, три кредитни карти и овърдрафт. Всички тези задължения са в общ размер на 126 261 евро. Освен това обаче той има и вземания на стойност от даден от него заем, както и от плащане по договор 98 424 евро. Освен заплатата си Калчев е декларирал и частично получени доходи от продажба на дружествени дялове в размер на 21 474 евро, както и изплатени суми от НОИ за 9 121 евро.