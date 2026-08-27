Bloomberg: САЩ не са успели да разминират напълно Ормузкия проток въпреки твърденията на Тръмп

Ормузкият проток, през който преди войната на САЩ срещу Иран на световния пазар постъпваха около 20% от петрола, остава миниран, съобщи Bloomberg, позовавайки се на информирани източници. По думите им, въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че акваторията на протока е била напълно разчистена от ВМС на САЩ, не всички мини, поставени от Иран, са били обезвредени. По-специално, операцията по разминирането е била затруднена от морските течения, които са разместили мините.

Според Bloomberg съюзниците на САЩ в Близкия изток настояват за провеждането на мащабна международна мисия по разминиране с участието на военноморски сили и авиация. Те смятат, че това е необходимо за възстановяване на доверието на корабособствениците към морския маршрут.

Междувременно от Централното командване на американската армия (CENTCOM) увериха, че международните плавателни маршрути в протока не представляват заплаха за корабите. Тръмп също нееднократно е заявявал, че Ормузкият проток е безопасен. По този начин американският президент се опитваше да стабилизира енергийния пазар преди ноемврийските избори за Конгрес.

Ден по-рано ръководителят на Белия дом за пореден път заяви, че протокът е напълно отворен за корабоплаване, а иранските мини във водите му са унищожени или обезвредени.

"Иран беше уведомен, че всеки кораб или лодка, които поставят нови мини, ще бъдат незабавно и систематично унищожавани“, отбеляза Тръмп. Той добави, че САЩ наблюдават постоянно протока.

По-рано източници на Axios съобщиха, че САЩ са създали таен корабоплавателен коридор в Ормузкия проток, през който всяка нощ преминават 15–20 танкера, превозващи 10 млн. барела петрол. Според американски военни, разговаряли с изданието, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) може да създава затруднения, но не контролира протока.

На този фон Тръмп заяви, че от страните в Близкия изток отново се изнася "огромно количество петрол“. Той също така каза, че след приключването на войната с Техеран ще обяви протока за американски.

Танкер бе поразен от неизвестен снаряд, като в резултат на удара е избухнал пожар на борда, предаде обаче тази нощ Ройтерс, като се позова на изявление на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO). В текста се посочва, че всички членове на екипажа са невредими.

Това вторият подобен случай от началото на седмицата.

Британската организация за морски търговски операции в понеделник съобщи за удар по петролен танкер на около 9 морски мили североизточно от Аш Шиша в Оман.

Корабите, преминаващи през Ормузкия проток, редовно са атакувани, откакто на 28 февруари започна израелско-американската офанзива срещу Иран, отбелязва Франс прес.

Ислямската република, която претендира за контрол над този стратегически морски път, тази седмица беше заплашена с "икономическо задушаване“ от американския министър на финансите Скот Бесънт, който представи нов пакет от санкции, засягащи търговските партньори на страната.

Иран затвори стратегически важния морски път за корабоплаването след масирани удари по своя територия. Това предизвика рязък скок на световните цени на петрола. В отговор на действията на Техеран САЩ въведоха морска блокада на иранските пристанища.

В рамките на уреждането на конфликта Иран настоява да получи правото да събира такса за преминаване през Ормузкия проток.