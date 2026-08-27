МФ залага минимална заплата от 660 евро догодина и 680 евро през 2028 г.

Въпреки че правителството все още не е определило размера на минималната работна заплата за 2027 г., Министерството на финансите (МФ) вече е заложило прогнозен размер от 660 евро в подготовката на Бюджет 2027. Това става ясно от публикувани на сайта на ведомството на Гълъб Донев указания до институциите за изготвянето на финансовите им планове за догодина.

Сумата от 660 евро е в рамките на договорения от социалните партньори и кабинета диапазон (от 620.20 евро до 672.40 евро) по новата формула. Така ръстът за 2027 г. ще бъде около 6.4%.

Той ще се свие до 3% през 2028 г., когато се предвижда размерът на най-ниското възнаграждение да се увеличи до 680 евро.

По действащата все още формула се предвиждаше минималната заплата да е малко над 690 евро още от 1 януари 2027 г.

Годишният ръст ще падне от 15-20% на 3-4%

Миналата седмица бизнесът, синдикатите и правителството се договориха за новата формула на минималната работна заплата, която ще смени сегашния автоматизъм в Кодекса на труда. Той предвижда най-ниското възнаграждение да се определя като 50% от средната брутна заплата за предходните 12 месеца, като масовото мнение е, че това вреди в икономиката, защото я вкарва в омагьосан кръг.

Новата формула, която по всяка вероятност ще се приложи още от 2027 г., предвижда минималната заплата да се определя в диапазон, определен на база 4 показателя, изчислени от националната статистика. Сред тях е и показател за производителността на труда. В рамките на диапазона бизнесът и синдикатите ще договарят конкретната сума помежду си и на базата на техния доклад окончателното решение ще се взема от правителството, както и досега.

В резултат от новата формула в следващите години предстоят много по-ниски ръстове в сравнение с двуцифрените ръстове на МРЗ в последните години.

От 2024 г. до 2026 г. например минималната заплата растеше всяка година със съответно 19.6%, 15.4% и 12.6%.

За сравнение, в следващите три годинисе очаква ръстовете да се свият до съответно 6.4% през 2027 г., 3% през 2028 г. и 4.4% през 2029 г.

Заплатата у нас е по-ниска от тази в Черна гора

Въпреки солидните увеличения в предходните години, България трайно остава с най-ниската минимална заплата в Европейския съюз (620 евро), при това със солидна разлика спрямо предпоследната държава в класацията – Латвия (780 евро).

Най-ниското възнаграждение у нас е по-ниско дори от това в държави на Балканите извън ЕС като например Черна гора (670 евро през 2026 г.), Сърбия (744 евро) и Турция (654 евро).

Данните на Евростат показват, че за последните 10 години минималната заплата у нас се е утроила – от 215 евро през 2016 г. до 620 евро през 2026 г. Ръстове за периода от подобен порядък (8-12% средногодишно) са регистрирани също в Румъния, Унгария, Словакия, Чехия и Естония.

Минимална заплата в държавите от ЕС в евро (през 2016 г. и 2026 г.), както и средногодишен ръст за периода

Графика: Евростат

Най-високата минимална заплата в ЕС е в Люксембург – 2704 евро. Само 5 държави в съюза ЕС нямат минимална заплата – Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.

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