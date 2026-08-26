Meta се съгласи да плати до 16.7 млрд. долара по дело за децата в социалните медии

Техногигантът Meta постигна извънсъдебно споразумение със САЩ за решаване на съдебно дело, свързано с безопасността на децата във Facebook и Instagram.

Технологичната компания ще плати максимум 16.68 милиарда долара, според съдебните документи.

Споразумението изисква Meta да въведе определени правила за потребителите-тийнейджъри, включително дневни лимити и нощни блокирания.

Meta отрече да е извършила нарушение, като се съгласи на споразумението.

Твърдеше се, че компанията е нарушила редица федерални и щатски закони за поверителност на децата.

Щатите, съдещи Meta, твърдяха, че тя е използвала платформите си, “за да подмами, ангажира младежите и тийнейджърите“, и е игнорирала щетите, които е нанесла върху “психическото и физическото здраве на американските тийнейджъри“.

След съобщаването на споразумението главният прокурор на окръг Колумбия Брайън Швалб го нарече “монументална победа за общественото здраве”.

Той добави: "Функциите за безопасност, които Meta е длъжна да инсталира, фундаментално и незабавно ще променят начина, по който младите хора използват Instagram и Facebook."

Функциите за безопасност, които Meta ще трябва да въведе, включват ограничаване на достъпа за деца по време на учебните часове, по-строг родителски контрол и надеждна проверка на възрастта за непълнолетни потребители.

"Днес обявяваме споразумение с двупартийна група от 52 главни прокурори от щатите, териториите на САЩ и окръг Колумбия, надграждайки дългогодишните ни усилия за подкрепа на родителите и тийнейджърите", се казва в изявление на Meta.

Споразумението включва плащане от приблизително 18 милиарда долара, които могат да бъдат използвани за финансиране на инициативи за онлайн безопасност на младежите, наред с други приоритети на щатите.

Плащането ще се разпределя на годишни вноски за период от 10 години.“

Но компанията заяви, че TikTok и YouTube също трябва да внедрят същите функции за безопасност за по-младите си потребители.

"Нашите нови ангажименти за времеви лимити, функции за нощен режим и ограничения на употребата по време на училище задават правилния път напред за целия ни бранш, но тази рамка ще работи само ако всички наши конкуренти се присъединят към нас", заяви главният юридически директор на Meta Си Джей Махони.